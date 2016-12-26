 Работа Донецкой фильтровальной станции и других важных объектов инфраструктуры Донбасса восстановлена, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Анатолий Петренко.
По данным СЦКК, только за прошлую неделю незаконные вооруженные формирования 11 раз наносили огневые удары по местам, где нет позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеских обстрелов были повреждены ряд важных объектов инфраструктуры Донбасса. Так, без подачи электроэнергии осталась Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение городов Торецк, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей.
"Офицеры украинской стороны СЦКК приняли оперативные меры для немедленного проведения ремонтно-восстановительных работ. По состоянию на 15 часов 25 декабря все основные ремонтные работы выполнены в полном объеме", - сказано в сообщении.
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