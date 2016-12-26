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 За минувшие сутки боевики осуществили 33 обстрела, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают откровенно нарушать Минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении вчера из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Лебединское. Из 82-мм минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество обстрелов сил АТО боевиками увеличилось до 25, - Матюхин

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Всего, по информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 33 обстрела.

Напомним, 20 декабря, в 10.30, на Светлодарском направлении террористические группировки после проведения минометного обстрела силами трех штурмовых групп численностью по 3-5 человек предприняли попытку выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.
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туда бы наших "кирманичей" на отдых да на месяцок хотя бы, МЫРУ ПОНЮХАТЬ!
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Туда надо заседание трехсторонней группы, чтобы поняли с дебилами договариваться бестолку
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И Гадю для усиления переговоров с "не чертями".
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цi тварюки нiколи не зупиняться...шоб вони повиздихати,цi клятi расiянькi окупанти!!!!
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По итогам их поведения - это самые террористичные из всех имеющихся террористов.Исходя из правовых норм цивилизованных стран,подлежат уничтожению без всяких переговоров.И только в Украине особые правила не в ее пользу...
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