 За минувшие сутки боевики осуществили 33 обстрела, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО, опубликованной в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении вчера из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Лебединское. Из 82-мм минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На донецком направлении из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.
Всего, по информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки было зафиксировано 33 обстрела.
Напомним, 20 декабря, в 10.30, на Светлодарском направлении террористические группировки после проведения минометного обстрела силами трех штурмовых групп численностью по 3-5 человек предприняли попытку выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.
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