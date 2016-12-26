 В заложниках в Донецке и Луганске находятся 110 украинцев, еще 10 - в России, - Тандит

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.
"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске - их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят", - сказал Тандит.
Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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Но так поменял бы, но сначала украинцы и ТОЛЬКО потом кацапье, иначе обманут.
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И по фиг, что нет никакой гарантии, что наших отдадут хоть одного!
Где блокада, суки????
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Пострадает липецкая фабрика.
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У меня как бы вопрос риторический!
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25/12/2016 - 23:58
СБУ викрила десятки людей, які зливали терористам інформацію про розташування сил та позицій ЗСУ.
Про це повідомляє ТСН.
Мережа агентів бойовиків місяцями системно зливала бойовикам інформацію про лінію нашої оборони в Торецьку. Одним влучним ударом контррозвідники змогли цю мережу накрити.
http://informator.news/sbu-vykryla-desyatky-lyudej-yaki-peredavaly-informatsiyu-terorystam/
Посмотрите и послушайте всю информацию про этих людей. Это редчайшие донецкие гниды, просто клеймить негде. Донецкие одним словом.
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И что теперь с ними делать? Кормить годами в тюрьмах?
Когда будет смертная казнь за измену Родине?
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Порошенко этого никогда не сделает, ибо... барыга и липецкая фабрика.
Поэтому и нет смертной казни для врагов и диверсантов.
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Фактически эта диверсанты и причастны к убийствам наших солдат... Но их даже не посадят за причастность к убийствам. Их просто отпустят на обмен. И они это знают, поэтому даже сильно не шифруются.
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А вот что ранее сказал фашист - )(уйло Путлин что не одна в мире законная власть не станет вести официальных переговоров с матёрыми боевиками - террористами, а просто беспощадно но справедливо уничтожит их. Дословно -вы уж меня извините, если в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. какие там переговоры с бандитами боевиками на равных, всё вопрос закрыт окончательно.
Надо и нам тоже не задумываясь силой освобождать своих людей и мочить и топить в сортире - параше кровавых кацапов - оккупантов и их холуёв местных бандитов -боевиков террористов - фашистов, ну как в точности предлагает кацапский фюрер - фашист Путлин.....а если получится то притопить в говне и его самого, этого кровавого палача государственного террориста Путлина.
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Погибли враги, которые играли важную роль в информационной войне против человечества. Эти люди летали с войны на войну для поддержки морального обеспечения армии РФ (смотри уставы)
Все они или солдаты или с допусками ФСБ.
Даже доктор Лиза.
До сих пор, неизвестна судьба детей, котрых вывезли из украинских детдомов - их увезла доктор Лиза. У меня был разговор с одним педагогом из Крематорска. Она мне сказала, что вернули только одну группу детей - больных вич.
Смерть этих людей в ТУ - смерть врага.
Потеря самолета - разрушение его материальной базы.
Легче будет воевать. Меньше артистов захочет лететь и петь на костях жителей Сириии или Украины. Будут ходить пешком.
Единственное, что плохо - берусь спорить, чтоимейчас появится некий "украинский су" или другой след... Но это война.
Нечего радоваться, но грустить тем более.
Погибло три вражеских взвода и представители штаба противника. Хорошо.
Мирослав Гай
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После всего, что там сделали "руссо-туристо" вместе с войсками Асада, они собирались там спеть и сплясать.
Это было настолько за гранью, что, видимо, даже Всевышний не стерпел. Тем не менее, танцы на костях - это почему-то не концерт в Алеппо, а отсутствие сочувствия со стороны украинцев.
После почти трех лет войны они ждут от нас сочувствия. Какое сочувствие? Мы же фашисты, мы же едим детей!
Мальчик распятый, в трусиках и маечеке, прибитый к доске объявлений, помните?
После всех отрезанных голов, изувеченных трупов, после обстрелов Градами через границу, после накрытого теми же Градами Мариуполя, после почти трех лет смертей, горя и войны, мы должны вам посочувствовать?
Вы о-уели?
Мария Васильева
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Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны, поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтобы им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, «Первого канала» и «Звезды» - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ….
Риторический вопрос.
Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них.
Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти.
Чувство у меня только одно - плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что - совершенно плевать.
Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже.
У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль - в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше.
No regrets. They don't work.
Все.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
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ему все равно что ты ответишь...!
ему важно завести диалог показав что и на Цензоре с ними считаются!
молча отправляй их в спам... это их сильно бесит!
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По поводу самолета с российскими пропагандистами на дне Черного моря.
Сейчас вновь зазвучала тема почему мы не сочувствуем россиянам. Я, к примеру, не могу сочувствовать, ведь погибшие за деньги разжигали войну и в моем доме, на их руках кровь. Продажные твари, чье присутствие в этом самолете вполне закономерно.
Расскажу вам о начале 2014-го, я тогда работал журналистом в Донецке и еще не отвечал на звонки из российских СМИ "Ничего личного, но до окончания войны с вами не сотрудничаю". Тогда еще войны не было, а роститушки еще только начинали съезжаться к нам из своих Коми и Магаданов.
Приехал к нам тогда один журналист из Москвы, из очень большой газеты, которая чуть позже перешла все границы, проклиная Украину. Приехал он чтобы написать о Донбассе во время Майдана. Я поводил его по Донецку, рассказывая о том, что Россию у нас поддерживают только алкаши вроде Пургина, уголовники, да воры из Партии Регионов. Объяснил, что Майдан вполне закономерная реакция на Януковича. Мы останавливали людей на улице, разговаривали с ними и обнаружили, что у народа никакой ненависти к Украине нет, а есть, мягко говоря, нелюбовь к Януковичу.
Затем он съездил на Майдан и вернулся в Москву, после чего вышла его очень осторожная статья, в которой была такая фраза: "Знаете, а я завидую украинцам, они могут вот так организованно протестовать и добиваться своего".
Больше я об этом журналисте ничего не слышал. Он не приезжал на Донбасс, чтобы фотографировать тела наших военных. Не рассказывал с пеной у рта какие мы фашисты. Скорее всего, из той большой газеты он уволился, ведь выбор есть всегда.
В ушедшем на дно самолете его не было и быть не могло.
В самолете были российские оккупанты, летевшие к российским оккупантам на авиабазу в Сирии, чтобы отметить новогодние праздники.
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"Громадское" постит фоточки забора российского посольства в Киеве с цветами. Создается впечатление, что украинцы таки сочувствуют, а посольство завалено цветами.
Однако, все дело в ракурсе. Если сфотографировать посольство целиком, картина совершенно другая.
Причем, гвоздики явно куплены в одном магазине и воткнуты в забор в одном месте. Пишут, что это инициатива кума Путина Медведчука.
"Громадское" в своем фоторепортаже не дает общей фотографии посольства, вводя подписчиков в заблуждение. Видимо, решили поиграть с россиянами в толерантность. Или это такие стандарты BBC - крупно брать цветочки от Медведчука и почему-то не показывать остальную пустоту?
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Летели они именно затем, чтобы принять участие в боевых действиях в соответствии со своими военными профессиями
Не то, чтобы даже "имхо", а просто по суровой убежденности я объявляю погибших в этом самом Ту-154 не "невинно убиенными" и даже не жертвами теракта, а вполне себе однозначно трактуемыми "боевыми потерями".
Поскольку летели они именно затем, чтобы принять участие в боевых действиях в соответствии со своими военными профессиями:
- Одни - веселить личный состав, поднимать его боевой дух
- Другие - это снимать и вести на этой базе пропагандистскую и подрывную деятельность
- Третьи (бедная наша Глинка) - все дальше укреплять авторитет страны-агрессора среди сентиментально настроенной публики.
Так что скажем просто - к числу сбитых истребителей и подстреленных десантников приписывается еще целая рота диверсантов из идеологических войск.
Тоже, конечно, люди (или когда-то ими были), тоже жалко.
Но еще раз повторяю - это не "невинные жертвы", а "боевые потери" агрессора в неправедной войне.
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http://censoru.net/15460-aviaekspert-lukashevich-o-krushenii-tu-154-versiya-terakta-vstaet-v-polnyy-rost.html
Анализ видеозаписей камер наблюдения привел российского авиаэксперта Вадима Лукашевича к выводу о взрыве, который предшествовал падению Ту-154 в Черное море.
Даже нечеткое изображение с камер видеонаблюдения адлерского пляжа позволяет судить о том, что на борту Ту-154 произошел взрыв перед падением в море. Об этом написал в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Сомнение, по его словам, вызывало расположение линии горизонта. Одним из предположений был взрыв в момент удара самолета о воду.
Однако совмещение ночного видео с дневной записью той же камеры, а также анализ видеозаписи другой камеры с набережной, позволяет установить, что взрыв произошел в воздухе, пишет Лукашевич.
"Если эта вспышка в самом деле выше горизонта и она связана с упавшим самолетом, то одна из двух "официальных" версий - ошибка пилотирования - отпадает напрочь. А из возможных объяснений второй оставшейся "официальной" версии - технические неполадки - в голову приходит только взрыв топливных баков. Но это для только что заправленной под завязку машины, без принудительной инициации, практически невозможно", - отметил эксперт.
Похоже, что это все-таки был взрыв на борту ПЕРЕД падением самолета.
"Версия теракта (опять же, если эта вспышка выше горизонта и соответствует местоположению самолета) встает в полный рост", - добавил он.
Будут некие официальные заявления. Первое о том, что это не теракт, уже сделано. Хотя я повторюсь, что на сегодняшний день нельзя исключать никакие версии, в том числе теракт.
Это не какой-то рядовой теракт, а свидетельство того, что наиболее радикальное крыло мусульманского мира ведет с нами войну за наше участие в Сирии и за бомбардировки Алеппо.
При этом если брать сирийский след, то сначала был взорванный над Синаем самолет А-321. За Алеппо был убит наш посол в Турции - убийца кричал, что это нам за Сирию. И если сейчас выяснится, что и этот самолет был взорван в результате теракта...
Если это действительно теракт, то может начаться война. И уже мы с вами, простые люди, являемся мишенями даже когда просто ходим в булочную. Это серьезно и перечеркивает все радужное, что говорил нам президент на пресс-конференции.
Сирия была нашей авантюрой. Мы влезли в межконфессиональные разборки исламского мира, притом выступили против суннитов, которые являются большинством. Мы ведем себя в Алеппо настолько бесчеловечно...
И отвечать за Алеппо придется всем нам.
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Моя версия-в Сочи самолёт забрал опасный груз, который плохо закрепили и при взлёте он уничтожил самолёт.
"Курск" тоже от своей же торпеды скопытился.
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посла тоже никто не думал что убьет его же охрапна!
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сам себя убрал... !
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