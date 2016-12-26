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 В заложниках в Донецке и Луганске находятся 110 украинцев, еще 10 - в России, - Тандит

В заложниках на контролируемой пророссийскими боевиками территории находятся 110 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске - их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят", - сказал Тандит.

Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики требуют немедленно передать 700 человек взамен на освобождение 50 украинцев, - Ирина Геращенко

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Раз есть заложники, значит есть и террористы которые их удерживают !
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Одни террористы рашисты уже отлетались... Очередь за другими... Если не люди, не суды, не человечество..., так Бог их карает и наказывает.
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И сколько имбициллов эти уебища хотят в замен?
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Радует (я не про пленных украинцев) соотношение, я не в смысле что так много надо отдавать, я про то какие они вояки.

Но так поменял бы, но сначала украинцы и ТОЛЬКО потом кацапье, иначе обманут.
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Бойцы миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана с позывными "Водка ТАЙГА" и "Whisky" посетили Оренбургскую область. Кол-во 200х засекретили.
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А чего так скромно? Подарите им не 15, 150!
И по фиг, что нет никакой гарантии, что наших отдадут хоть одного!
Где блокада, суки????
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Блокировать торговлю с оккупантами, вводить визовый режим, итд... нельзя.
Пострадает липецкая фабрика.
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Не, ну это само собой!
У меня как бы вопрос риторический!
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СБУ викрила десятки людей, які передавали інформацію терористам

25/12/2016 - 23:58

СБУ викрила десятки людей, які зливали терористам інформацію про розташування сил та позицій ЗСУ.
Про це повідомляє ТСН.
Мережа агентів бойовиків місяцями системно зливала бойовикам інформацію про лінію нашої оборони в Торецьку. Одним влучним ударом контррозвідники змогли цю мережу накрити.
http://informator.news/sbu-vykryla-desyatky-lyudej-yaki-peredavaly-informatsiyu-terorystam/
Посмотрите и послушайте всю информацию про этих людей. Это редчайшие донецкие гниды, просто клеймить негде. Донецкие одним словом.
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И чего с ними церемонятся? Расстрелять привселюдно и выкинуть на улицу на съеденье собакам. И сказать, что так и было!!!
И что теперь с ними делать? Кормить годами в тюрьмах?
Когда будет смертная казнь за измену Родине?
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Зачем смертная казнь? Так гуманно поступать с предателями Родины не хорошо. Пожизненное заключение и на строительство стены и укрепрайонов с пидоРаSSией за миску баланды.
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А потом поменяют всех их на несколько наших солдат и они снова начнут убивать...
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А помните вой некоторых форумчан на Цензоре про смертную казнь, которую только хотели рассмотреть в Турции после провалившегося путча? Вот такие "миролюбцы" и у нас. Эти любители ссср поубивали наших сыновей и думают, что это нормально. Я считаю, что многих таких не исправишь, хоть и вижу нормальных людей из этого региона.
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Что бы была смертная казнь, власть должна обьявить военное положение, обьявить рашку - страной оккупантом, напавшей на Украину, разорвать дипломатические отношения со страной оккупантом, запретить торговлю с оккупантом, запретить перемещение через границу, итд...
Порошенко этого никогда не сделает, ибо... барыга и липецкая фабрика.
Поэтому и нет смертной казни для врагов и диверсантов.
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Я - за пожизненное заключение, т.к. смертная казнь уберёт осуждённого и некому будет доказать - за что его убрали и кто, осудив...
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Реально у нас война с рашкой, но для власти это АТО. Нет чрезвычайного или военного положения, а значит и нельзя расстреливать врагов по законам военного времени. А значит нужно панькаться с ними.
Фактически эта диверсанты и причастны к убийствам наших солдат... Но их даже не посадят за причастность к убийствам. Их просто отпустят на обмен. И они это знают, поэтому даже сильно не шифруются.
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Плохо, если так. Но со временем каждую такую падлюку надо вычислить и, если не убить, то сильно покалечить, чтоб ходить не могло само. Чтоб там были целые такие семейки - без рук, без ног.
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Надеюсь эти 15 человек будут в разобранном виде.
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Добрее надо быть к тем кто заложников держит и пытает (с) Топольская-Лещенко
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Как хочется сказать этому который всё время Трандит , что если вы поменяете незаконно удерживаемых бандитами сепаратистами и рооссийскими фашистами оккупантами украинских граждан на всех захваченных многих тысяч кровавых прокремлёвских нелюдей террористов и сделаете им амнистию. То после этого захваченных в плен украинских патриотов надо будет считать не сотнями а тысячами и менять их уже будет ни на кого.
А вот что ранее сказал фашист - )(уйло Путлин что не одна в мире законная власть не станет вести официальных переговоров с матёрыми боевиками - террористами, а просто беспощадно но справедливо уничтожит их. Дословно -вы уж меня извините, если в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. какие там переговоры с бандитами боевиками на равных, всё вопрос закрыт окончательно.
Надо и нам тоже не задумываясь силой освобождать своих людей и мочить и топить в сортире - параше кровавых кацапов - оккупантов и их холуёв местных бандитов -боевиков террористов - фашистов, ну как в точности предлагает кацапский фюрер - фашист Путлин.....а если получится то притопить в говне и его самого, этого кровавого палача государственного террориста Путлина.
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твоя "доктор Лиза" и есть моральный урод и выродок, который воровал детей в Украине, после того как на нее напала Россия. А эти балалаечники ездили с концертами туда, где российские бандиты в погонах проливали кровь детей и женщин. Так какое сочувствие ты хочешь от украинцев? У тебя, проросийская погань нет национальности, не все украинцы такие дебилы как ты и нечего тут нам портить праздник. Иди лучше за упокой пропагандонов Боярышника хлебни.
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Какое сочувствие?


Погибли враги, которые играли важную роль в информационной войне против человечества. Эти люди летали с войны на войну для поддержки морального обеспечения армии РФ (смотри уставы)

Все они или солдаты или с допусками ФСБ.

Даже доктор Лиза.

До сих пор, неизвестна судьба детей, котрых вывезли из украинских детдомов - их увезла доктор Лиза. У меня был разговор с одним педагогом из Крематорска. Она мне сказала, что вернули только одну группу детей - больных вич.

Смерть этих людей в ТУ - смерть врага.

Потеря самолета - разрушение его материальной базы.

Легче будет воевать. Меньше артистов захочет лететь и петь на костях жителей Сириии или Украины. Будут ходить пешком.

Единственное, что плохо - берусь спорить, чтоимейчас появится некий "украинский су" или другой след... Но это война.

Нечего радоваться, но грустить тем более.

Погибло три вражеских взвода и представители штаба противника. Хорошо.

Мирослав Гай
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Обменивать нужно в первую очередь военных, а потом остальных.
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Ансамбль "вежливых людей" летел не просто в Сирию, в Алеппо.

После всего, что там сделали "руссо-туристо" вместе с войсками Асада, они собирались там спеть и сплясать.

Это было настолько за гранью, что, видимо, даже Всевышний не стерпел. Тем не менее, танцы на костях - это почему-то не концерт в Алеппо, а отсутствие сочувствия со стороны украинцев.

После почти трех лет войны они ждут от нас сочувствия. Какое сочувствие? Мы же фашисты, мы же едим детей!

Мальчик распятый, в трусиках и маечеке, прибитый к доске объявлений, помните?

После всех отрезанных голов, изувеченных трупов, после обстрелов Градами через границу, после накрытого теми же Градами Мариуполя, после почти трех лет смертей, горя и войны, мы должны вам посочувствовать?

Вы о-уели?

Мария Васильева
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Нет у меня сочувствия, мне плевать

Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны, поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших, и летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтобы им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды - причем самых передовых из них, «Первого канала» и «Звезды» - клепавших сюжеты про фашизм, хунту, распятие детей, тысячами вербовавших людей на войну как в Украину, так и в ту же самую Сирию, оправдывающих посадки моих друзей, врущих про то, что моего товарища не пытают в Сегежской колонии, призывавших к расправам со мной и моими друзьями, выливших тонны дерьма на близким мне людей и не раз поставивших их жизнь под угрозу, раскрутивших антимигрантские, антигрузинские, антиукраинские, антилиберальные, педофильские и прочие кампании, приведшие к убийствам инакомыслящих и инакородных уже в мирных российских городах - сотнями, если не тысячами - и в первых рядах строивших новую оруэловщину, диктатуру и ГУЛАГ….

Риторический вопрос.

Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них.

Продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти.

Чувство у меня только одно - плевать. Не я противопоставил себя этому государству и его обслуге. Это государство и его обслуга противопоставили меня себе. Оно назначило меня врагом и национал-предателем. Так что - совершенно плевать.

Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже.

У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль - в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше.

No regrets. They don't work.

Все.

АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
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Так осознавайте. Украинцы уже осознали, сколько трагедий вы нам творите ежедневно.
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не корми троля! не отвечай ему никогда!
ему все равно что ты ответишь...!
ему важно завести диалог показав что и на Цензоре с ними считаются!
молча отправляй их в спам... это их сильно бесит!
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Я не ему отвечаю. Я пишу своё. Цепочки диалогов лучше читают-до пяти комментов.
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Сочувствую только морю, которое они загрязнили

По поводу самолета с российскими пропагандистами на дне Черного моря.

Сейчас вновь зазвучала тема почему мы не сочувствуем россиянам. Я, к примеру, не могу сочувствовать, ведь погибшие за деньги разжигали войну и в моем доме, на их руках кровь. Продажные твари, чье присутствие в этом самолете вполне закономерно.

Расскажу вам о начале 2014-го, я тогда работал журналистом в Донецке и еще не отвечал на звонки из российских СМИ "Ничего личного, но до окончания войны с вами не сотрудничаю". Тогда еще войны не было, а роститушки еще только начинали съезжаться к нам из своих Коми и Магаданов.

Приехал к нам тогда один журналист из Москвы, из очень большой газеты, которая чуть позже перешла все границы, проклиная Украину. Приехал он чтобы написать о Донбассе во время Майдана. Я поводил его по Донецку, рассказывая о том, что Россию у нас поддерживают только алкаши вроде Пургина, уголовники, да воры из Партии Регионов. Объяснил, что Майдан вполне закономерная реакция на Януковича. Мы останавливали людей на улице, разговаривали с ними и обнаружили, что у народа никакой ненависти к Украине нет, а есть, мягко говоря, нелюбовь к Януковичу.

Затем он съездил на Майдан и вернулся в Москву, после чего вышла его очень осторожная статья, в которой была такая фраза: "Знаете, а я завидую украинцам, они могут вот так организованно протестовать и добиваться своего".

Больше я об этом журналисте ничего не слышал. Он не приезжал на Донбасс, чтобы фотографировать тела наших военных. Не рассказывал с пеной у рта какие мы фашисты. Скорее всего, из той большой газеты он уволился, ведь выбор есть всегда.

В ушедшем на дно самолете его не было и быть не могло.

В самолете были российские оккупанты, летевшие к российским оккупантам на авиабазу в Сирии, чтобы отметить новогодние праздники.
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Фейк о заваленном цветами посольстве РФ в Киеве (фото)25 декабря,

"Громадское" постит фоточки забора российского посольства в Киеве с цветами. Создается впечатление, что украинцы таки сочувствуют, а посольство завалено цветами.



Однако, все дело в ракурсе. Если сфотографировать посольство целиком, картина совершенно другая.



Причем, гвоздики явно куплены в одном магазине и воткнуты в забор в одном месте. Пишут, что это инициатива кума Путина Медведчука.

"Громадское" в своем фоторепортаже не дает общей фотографии посольства, вводя подписчиков в заблуждение. Видимо, решили поиграть с россиянами в толерантность. Или это такие стандарты BBC - крупно брать цветочки от Медведчука и почему-то не показывать остальную пустоту?
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Манипуляция от пропагандонов-всё как всегда.
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Особенно три съёмочные группы хУЙЛОВСКИХ пропагандонов-"замечательные люди"... Как радостно их сейчас обнимают Геббельс с Риббентропом- достойные "ученики" выросли.
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"Мышебратья, АдиннароТ..." Забудь. И очень надолго.
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Боевые небоевые потери...

Летели они именно затем, чтобы принять участие в боевых действиях в соответствии со своими военными профессиями

Не то, чтобы даже "имхо", а просто по суровой убежденности я объявляю погибших в этом самом Ту-154 не "невинно убиенными" и даже не жертвами теракта, а вполне себе однозначно трактуемыми "боевыми потерями".

Поскольку летели они именно затем, чтобы принять участие в боевых действиях в соответствии со своими военными профессиями:

- Одни - веселить личный состав, поднимать его боевой дух

- Другие - это снимать и вести на этой базе пропагандистскую и подрывную деятельность

- Третьи (бедная наша Глинка) - все дальше укреплять авторитет страны-агрессора среди сентиментально настроенной публики.

Так что скажем просто - к числу сбитых истребителей и подстреленных десантников приписывается еще целая рота диверсантов из идеологических войск.

Тоже, конечно, люди (или когда-то ими были), тоже жалко.

Но еще раз повторяю - это не "невинные жертвы", а "боевые потери" агрессора в неправедной войне.
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казламордый - а мы и не радуемся, мы наслаждаемся...
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Авиаэксперт Лукашевич о крушении Ту-154: Версия теракта встает в полный рост

http://censoru.net/15460-aviaekspert-lukashevich-o-krushenii-tu-154-versiya-terakta-vstaet-v-polnyy-rost.html



Анализ видеозаписей камер наблюдения привел российского авиаэксперта Вадима Лукашевича к выводу о взрыве, который предшествовал падению Ту-154 в Черное море.

Даже нечеткое изображение с камер видеонаблюдения адлерского пляжа позволяет судить о том, что на борту Ту-154 произошел взрыв перед падением в море. Об этом написал в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Сомнение, по его словам, вызывало расположение линии горизонта. Одним из предположений был взрыв в момент удара самолета о воду.

Однако совмещение ночного видео с дневной записью той же камеры, а также анализ видеозаписи другой камеры с набережной, позволяет установить, что взрыв произошел в воздухе, пишет Лукашевич.

"Если эта вспышка в самом деле выше горизонта и она связана с упавшим самолетом, то одна из двух "официальных" версий - ошибка пилотирования - отпадает напрочь. А из возможных объяснений второй оставшейся "официальной" версии - технические неполадки - в голову приходит только взрыв топливных баков. Но это для только что заправленной под завязку машины, без принудительной инициации, практически невозможно", - отметил эксперт.

Похоже, что это все-таки был взрыв на борту ПЕРЕД падением самолета.

"Версия теракта (опять же, если эта вспышка выше горизонта и соответствует местоположению самолета) встает в полный рост", - добавил он.

Будут некие официальные заявления. Первое о том, что это не теракт, уже сделано. Хотя я повторюсь, что на сегодняшний день нельзя исключать никакие версии, в том числе теракт.

Это не какой-то рядовой теракт, а свидетельство того, что наиболее радикальное крыло мусульманского мира ведет с нами войну за наше участие в Сирии и за бомбардировки Алеппо.

При этом если брать сирийский след, то сначала был взорванный над Синаем самолет А-321. За Алеппо был убит наш посол в Турции - убийца кричал, что это нам за Сирию. И если сейчас выяснится, что и этот самолет был взорван в результате теракта...

Если это действительно теракт, то может начаться война. И уже мы с вами, простые люди, являемся мишенями даже когда просто ходим в булочную. Это серьезно и перечеркивает все радужное, что говорил нам президент на пресс-конференции.

Сирия была нашей авантюрой. Мы влезли в межконфессиональные разборки исламского мира, притом выступили против суннитов, которые являются большинством. Мы ведем себя в Алеппо настолько бесчеловечно...

И отвечать за Алеппо придется всем нам.
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Или раздолбайство, что очень характерно для рашки.
Моя версия-в Сочи самолёт забрал опасный груз, который плохо закрепили и при взлёте он уничтожил самолёт.
"Курск" тоже от своей же торпеды скопытился.
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не исключай версию теракта..!
посла тоже никто не думал что убьет его же охрапна!
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