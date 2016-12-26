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Все про:Великобритания (1432) смерть (4252) певец (38)

 Умер певец Джордж Майкл

Британский певец Джордж Майкл умер в своем доме в Оксфордшире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, смерть 53-летнего музыканта зафиксировали врачи в частном доме Майкла в графстве Оксфордшир.

Смерть исполнителя подтвердила также местная полиция. Никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham! После распада группы Майкл начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV.

Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

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Вот это потеря. Царствия небесного. Великий певец.
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К пидарасам на ту154 примкнул пидарас
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По национальности он грек , но родился в Великобритании!
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ты моральный урод?
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моральные уроды это пуйло, его рашисты, которые убивают, бомбят детей, уничтожают народы, итд...
А при чём тут человек, который никому в жизни ничего плохого не сделал?
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А ти не моральний урод,коли розстрілюють українців
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Добавлю!Добре,що він не був кацапом вонючим!
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моральный изгой умер
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А чего изгой? Я не в курсе. Не ,ну я знаю о его сексуальных предпочтениях, но кого это в наши дни напрягает? А исполнитель он был хороший, даже мне некоторые вещи нравились.
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похоже они мало живут, и в хорошем смысле сова и в нехорошем
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157 306 036 просмотров

Джордж Майкл - Careless Whisper (Official Video)
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Вечная память. Запомнил его по знаменитой его старой доброй песне "Last Christmas".
Которую всегда крутили на Новый Год и Рождество.

https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
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Та вам взагалі нічого не потрібно. Пийти свій глод, та не відволікайтесь
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джордж майкл- педераст, зачем банить правду?
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Даже если свечку лично держали, не путайте гея с кремблядью
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Странно ... На самолёте вроде его не было
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