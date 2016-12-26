 Умер певец Джордж Майкл

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, смерть 53-летнего музыканта зафиксировали врачи в частном доме Майкла в графстве Оксфордшир.
Смерть исполнителя подтвердила также местная полиция. Никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.
Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham! После распада группы Майкл начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.
За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV.
Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.
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А при чём тут человек, который никому в жизни ничего плохого не сделал?
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157 306 036 просмотров
Джордж Майкл - Careless Whisper (Official Video)
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Которую всегда крутили на Новый Год и Рождество.
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
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220 791 396 просмотров
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