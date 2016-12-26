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 До 70% указов Обамы будут отменены, - доверенное лицо Трампа Гингрич

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации отменит до 60%-70% указов, подписанных Бараком Обамой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, являющийся доверенным лицом Дональда Трампа.

"Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", - сказал он.

Гингрич также выразил надежду, что новому президенту с помощью "сообразительных юристов" удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов своего предшественника, которые в силу объективных обстоятельства не подлежат пересмотру или аннулированию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это так верно", - Трамп прокомментировал слова Путина об "унизительном поражении" Клинтон на выборах

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Мдас, чую нас всех ждут веселые времена, и совсем не в хорошем смысле..
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Бедный Бабама,указы штамповал штамповал,а Трамп их вместо туалетной бумаги повесит в Белом доме.
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Маячня. Те що прийняв конгрес та подписав президент може скасувати лише конгрес.
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Он не попрет против конгресса иначе ему быстро импичмент объявят.
В США президент не царь в отличие от РФ.
Трамп будет улыбаться на камеру и махать рукой на публике, все.
Важные вопросы будут решать компетентные люди а не он.
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По-моему, наш Конгресс рашка держит в заложниках, так что импичмента не будет пока.
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Конгресс - это республиканцы, как и Трамп, не надо себя тешить. И что, он по-твоему некомпетентен? 3 раза становясь миллиардером?
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Ну, придется на фронте подыхать. А что делать? До нас столетиями воевали козаки. Далее УНР, Директория... Потом и УПА. Объективно, это не та рашка уже. Расклад неоднозначный. А задницу подтирать нам вечно и бесконечно любая власть у янки вовсе не собиралась. Раньше, позже... Так или иначе, от нас многое зависит. От самих. Даже при Хиллари эта вонючая Орда могла бы за милую душу попереть на нас всем, чем есть. Этого никто уже не узнает. Зато, узнаем как сейчас пойдет. Ну и пофиг. Воля або смерть!
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Что за настрой утопический? "Подыхать"...надо воевать и убивать кацапскую мразь, а потом уже от старости умирать.
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Ну а хотя бы и так. Щас мрём уже за 50, а то и до 50. Отчего не отдать жизнь за свободу, если и так прервётся?
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Да ладно. Еще никому это не удавалось. Процентов 5 за успех считается. Конгресс точно не одобрит, то что сам утвердил.
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Жаль США - раньше их внутриполитическая борьба была схваткой бульдогов под ковром. Теперь это выливается в телешоу, что сильно подорвёт их международный авторитет.
Кто потом будет уважать указы Президента США ? Так, мол, придёт новый и отменить 70% того, что Трамп наваяет . . . Преемственность - это важно в политике. Ладно бы они там как путяра по 20 лет во власти сидели, но если каждые 4 года ломать "до основания", то накроются они медным тазом очень быстро.
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Та это понты ,трамп еще не отошел от предвыборной гонки и куражится,что бы не обделался все отменять,как говорит гнойсман,аж захурчить , импичмент быстро смастырят в конгрессе
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Негра говорящая обидется😊
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а Конституцию США поменять этот рыжий клоун не хочет?ну там типа вечный президент в эти нелегкие времена?
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А следующий после Трампа президент США отменит все указы Трампа. И понеслась.
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Он что думает что его избрали Властелином Вселенной!?
импичмент стал для Трампа все ближе...Хм...еще пару-тройку таких выхлопов Трампа и инаугурации 20 января может и не быть, всвязи с отсутствием Трампа на планете Земля...
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ой а що таке? конгрес сша та канади заборонив біріння нафтоскважин в арктиці, і трампові покровителі- нафтові магнати які його привели до перемоги озадачились
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Наверное его беспокоит только Арктика,но не скажет же он это прямо,шо дружбану надо разморозить контракт на 300 лярдов,ничего личного только бизнес,а остальное просто так пошуметь для понта
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так є. якось потрапила на очі статєйка про путінських(чи то сєчінських без різниці) друзів в оточенні трампа - із нафтової корпорації ексон - а саме про тілерсона і їх спільні нафтові інтереси в арктиці. і це тривожить з огляду на майбутні можливі підкилимні договорняки за рахунок України.
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Трампа поставил путин! Похоже на то! В Украине будет большая война! Тоже похоже на то!
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Я за Україну! Я проти війни,але ти сам дивись,як відбуваються дії щодо відносин кацапів з трампом.
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а я думаю, что будет этот трамп делать то, что скажут или его просто шлепнут как когда-то Джена Кеннеди!
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Трампу надо не законы отменять ....а ламбаду конгрессу плясать,импичмент дело тонкое.
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Соединенные Штаты и Канада ввели запрет на бурение нефтяных и газовых скважин у своих арктических берегов. Как отмечают наблюдатели, этот шаг направлен на предотвращение разработок в регионе новоизбранным президентом Дональдом Трампом.
Совместный шаг, предпринятый 20 декабря, делает большую часть Чукотского моря и моря Бофорта вокруг Аляски запрещенным для разработки нефти и газа в прибрежном шельфе. Канада заявила, что сделает все свои арктические воды закрытыми для бурения и будет пересматривать это решение каждые пять лет, передает "Радио Свобода".
Небольшие участки, которые в настоящее время открыты для бурения, не были затронуты распоряжением президента США. "Эти действия, а также параллельные действия Канады, должны защитить чувствительную и уникальную экосистему, которая отличается от любого другого региона на Земле", - заявил президент США Барак Обама.
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Россия нанесла мощные авиаудары по Сирии в ответ на уничтожение суннитами ТУ-154Россия нанесла мощные авиаудары по сирийским городам в провинции Идлиб. Напоминаю, что таким образом Эрефия сорвала очередное перемирие по итогам "победы" в Алеппо. Согласно подписанному Путиным условиям перемирия, боевики в Идлибе - представители законной оппозиции, курируемой "другом Эрдоганом". И вот Вован снова нарушил.

Это ответка за уничтожение суннитами его самолета. Кремлевцы только вате вешают лапшу на уши, а сами все прекрасно понимают.

И видео "доктора Лизы", где она обещает поехать в Сирию и наказать сирийских терророистов.

Больше всего умиляет эта фраза. "Мы всегда вне политики" и тут же без какого-нибудь перехода начинает лапшать про политику и преступления хунты и террористов. Сколько погибло врачей в Алеппо под ударами российских бомб? Сколько было расстреляно и покалечено украинцев в плену у российских террористов? А столбы позора в Донецке, к которым привязывали женщин, а многих - насиловали? Россия - мперия зла , подлости и вранья !
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Мда действительно надвигается год хозяина кремля - мля, (рыжего)
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если кукла Трамп будет действовать не в интересах супердержавы США, спецслужбы его просто устранят физически, по тихому. всего делов то.
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Трамп говорит много глупостей. Или поумнеет, или уйдет раньше срока, может даже вперед ногами
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Не пойму почему nen все взьелись на Трампа?
Он ещё не начал пока править, о первых результатах правления можно будет говорить через полгода или год.
Каким бы не был Трамп дурачком или даже почитателем пуйла, но железная логика и парадигма противостояния рашке будет только набирать силу. Ибо рашисты, на протяжении последнего полвека или даже века, считают США исчадием ада и своим врагом № 1.
так, что конфронтация между штатами и рашкой обеспечена надолго.
Обама пробовал запустить перегрузку с рашкой (и это после вторжения рашистов в Грузию и оккупацию части её территории)... и что из этого вышло?
Но Обама виноват в том, что вовремя не остановил пуйла, или вернее вообще, на деле не собирался противостоять пуйлу, только на словах...
Результат этого малодушия Обамы мы сейчас видим, на примере Сирии, Крыма, Донбасса...
так, что Трампа ещё рано критиковать... И вообще уже хуже чем при Обаме не будет.
В худшем случае всё останется как сейчас и пуйло и дальше будет безнаказанно беспредельничать, но есть шанс что будет лучше... И Трамп, по какой то причине, схлестнётся с пуйлом, как например ранее Рейган с совком... Увидим.
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а ты, что думаешь что Трамп может навредить Украине?
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если обама типа е паный демократ позволил катсапам акупировать Украину т, о республиканцам которые в первую очередь будут заботится о своем государстве , тем более будет наплевать на карупционера РАШЭН
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импери зла - висказивание Рональда Рейгана в отношении совка
больше всего кацапи надеялись на приход к власти демократки Клинтон

их стратегия строилась на обратном - ее публичной критике, мол ми за Трампа ..
если кремль за Трампа, надо поддерживать Клинтон ...

в конечно счете вся их "многоходовочка" лопнула как мильний пузирь
- они боятся республиканцев
республиканци - єто Афганистан, Вьетнам, Буш, препядствие оккупации Грузии и многое другое
для Украини єто будет означать только хорошее ...

для Украини и ее народа, но не для коррупционеров
Маккей, Ромни не оставят мокрого места на єтой долбаной фсбшно-кгбшной швали
- пришло их время
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Не надо спешить с выводами пока еще ничего плохого не сделано Трампом, а все его нынешние высказывания, скорее всего далеки от истины!
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Пороху на заметку!

Барак Обама подписал законопроект, распространяющий действие «закона Магнитского» на весь мир. Ранее акт, позволяющий США включать в санкционные списки лиц, причастных к ущемлению прав человека, действовал только в отношении россиян.
Иными словами сюда включают всех, кто нарушает международные нормы, кто содействует коррупции, а также ущемляет права человека...

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Речь идет о так называемых executive orders или по нашему подзаконных актах принятых президентом единолично без конгресса. Обама несколько сотен таких издал за 8 лет.
Это не законы они не говорят что можно а что нельзя а скорее поясняют как следует трактовать существующее законодательство. Вот многие из них Трамп и собирается пересмотреть или отменить.
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Поздравляю американцев. Теперь и у них президент-овощ.
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