 До 70% указов Обамы будут отменены, - доверенное лицо Трампа Гингрич

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, являющийся доверенным лицом Дональда Трампа.
"Я полагаю, что президент Обама начинает сознавать, что его наследие, подобно надувной кукле, из которой просачивается воздух, начинает постепенно сдуваться. Его указы на 60% или 70% будут аннулированы Трампом", - сказал он.
Гингрич также выразил надежду, что новому президенту с помощью "сообразительных юристов" удастся добиться отмены или отсрочки вступления в силу даже тех указов своего предшественника, которые в силу объективных обстоятельства не подлежат пересмотру или аннулированию.
4145 48
Материалы по теме: Президент Трамп
США позволили пройти антиизраильской резолюции в Совбезе ООН. Трамп заявил, что после 20 января "все будет по другому"(613)
США должны усилить свой ядерный потенциал, - Трамп(120)
Вопрос продления санкций США против РФ за Крым станет первым "индикатором" позиции Трампа к Москве, - Пайфер(203)
ФБР подтвердила выводы ЦРУ о поддержке Москвой Трампа на выборах, - Washington Post(106)
До и после избрания: что говорили о Трампе мировые политики(0)
Взаимоотношения Украины и США зависят не от нового главы Госдепа, а от всей администрации Трампа, - Климкин(48)
Сенатор Маккейн призвал Трампа признать, что Кремль вмешался в президентские выборы в США(104)
Ответить
Ответить
Ответить
В США президент не царь в отличие от РФ.
Трамп будет улыбаться на камеру и махать рукой на публике, все.
Важные вопросы будут решать компетентные люди а не он.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кто потом будет уважать указы Президента США ? Так, мол, придёт новый и отменить 70% того, что Трамп наваяет . . . Преемственность - это важно в политике. Ладно бы они там как путяра по 20 лет во власти сидели, но если каждые 4 года ломать "до основания", то накроются они медным тазом очень быстро.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
импичмент стал для Трампа все ближе...Хм...еще пару-тройку таких выхлопов Трампа и инаугурации 20 января может и не быть, всвязи с отсутствием Трампа на планете Земля...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Совместный шаг, предпринятый 20 декабря, делает большую часть Чукотского моря и моря Бофорта вокруг Аляски запрещенным для разработки нефти и газа в прибрежном шельфе. Канада заявила, что сделает все свои арктические воды закрытыми для бурения и будет пересматривать это решение каждые пять лет, передает "Радио Свобода".
Небольшие участки, которые в настоящее время открыты для бурения, не были затронуты распоряжением президента США. "Эти действия, а также параллельные действия Канады, должны защитить чувствительную и уникальную экосистему, которая отличается от любого другого региона на Земле", - заявил президент США Барак Обама.
Ответить
Это ответка за уничтожение суннитами его самолета. Кремлевцы только вате вешают лапшу на уши, а сами все прекрасно понимают.
И видео "доктора Лизы", где она обещает поехать в Сирию и наказать сирийских терророистов.
Больше всего умиляет эта фраза. "Мы всегда вне политики" и тут же без какого-нибудь перехода начинает лапшать про политику и преступления хунты и террористов. Сколько погибло врачей в Алеппо под ударами российских бомб? Сколько было расстреляно и покалечено украинцев в плену у российских террористов? А столбы позора в Донецке, к которым привязывали женщин, а многих - насиловали? Россия - мперия зла , подлости и вранья !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он ещё не начал пока править, о первых результатах правления можно будет говорить через полгода или год.
Каким бы не был Трамп дурачком или даже почитателем пуйла, но железная логика и парадигма противостояния рашке будет только набирать силу. Ибо рашисты, на протяжении последнего полвека или даже века, считают США исчадием ада и своим врагом № 1.
так, что конфронтация между штатами и рашкой обеспечена надолго.
Обама пробовал запустить перегрузку с рашкой (и это после вторжения рашистов в Грузию и оккупацию части её территории)... и что из этого вышло?
Но Обама виноват в том, что вовремя не остановил пуйла, или вернее вообще, на деле не собирался противостоять пуйлу, только на словах...
Результат этого малодушия Обамы мы сейчас видим, на примере Сирии, Крыма, Донбасса...
так, что Трампа ещё рано критиковать... И вообще уже хуже чем при Обаме не будет.
В худшем случае всё останется как сейчас и пуйло и дальше будет безнаказанно беспредельничать, но есть шанс что будет лучше... И Трамп, по какой то причине, схлестнётся с пуйлом, как например ранее Рейган с совком... Увидим.
Ответить
Ответить
Ответить
больше всего кацапи надеялись на приход к власти демократки Клинтон
их стратегия строилась на обратном - ее публичной критике, мол ми за Трампа ..
если кремль за Трампа, надо поддерживать Клинтон ...
в конечно счете вся их "многоходовочка" лопнула как мильний пузирь
- они боятся республиканцев
республиканци - єто Афганистан, Вьетнам, Буш, препядствие оккупации Грузии и многое другое
для Украини єто будет означать только хорошее ...
для Украини и ее народа, но не для коррупционеров
Маккей, Ромни не оставят мокрого места на єтой долбаной фсбшно-кгбшной швали
- пришло их время
Ответить
Ответить
Барак Обама подписал законопроект, распространяющий действие «закона Магнитского» на весь мир. Ранее акт, позволяющий США включать в санкционные списки лиц, причастных к ущемлению прав человека, действовал только в отношении россиян.
Иными словами сюда включают всех, кто нарушает международные нормы, кто содействует коррупции, а также ущемляет права человека...
Ответить
Это не законы они не говорят что можно а что нельзя а скорее поясняют как следует трактовать существующее законодательство. Вот многие из них Трамп и собирается пересмотреть или отменить.
Ответить
Ответить