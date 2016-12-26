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Все про:дипломатия (916) запрет (985) Израиль (769) Нетаньяху (23)

 Нетаньяху запретил контакты со странами, голосовавшими за антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу запретил министрам посещать страны, проголосовавшие за антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, а также запретил встречаться с коллегами из этих стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, запрет распространяется на Россию, Украину, Великобританию, Испанию и Японию.

Кроме того, на заседании военно-политического кабинета Нетаниягу сообщил, что он отменит переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с которой намеревался встретиться во время экономического форума в Давосе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Текст резолюции является сбалансированным": МИД прокомментировал голосование по Израилю в Совбезе ООН

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Він не "устоял". Він утворення-потворення - паразит. "Бєсчіслєнниє врагі" - це палестинські діти, жінки і старі, яких у тому числі Нахуняга вирізав особисто.
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А наши бесчисленные враеи - "нарот данбаса" - дети, женщины, старики. которых мы уничтожаем. И вообще, читай мой пост выше. Может дойдет.
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Да нам плевать поедет Гпосьман в Израиль или нет, главное что в Украине творит эта мразь.
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а климкин ведь тоже из их народа...как и гройман и паращенко...да югик юсцик...
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они украинские патриоты,крещенные ,слуги Народа
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Плевать на Израиль,это его проблемы,а не наши😊
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Ну рашку пока еще не укротили и нефть ее главный ресурс . Так что до замирения Израиля с арабами пока далеко.
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Кстати, интересно бы вспомнить - а Израиль поддержал санкции против России за Крым и Донбасс ? Одно дело проголосовать за резолюцию и совсем другое поддержать реальную финансово-экономическую блокаду.
Кажется нет.
Так что крики на тему "караул, мы потеряли дружбу с Израилем" - а она была, эта дружба, когда нам реально хреново ? Или передача русским технологии производства беспилотников Израилем - это дружба ? Или отказ в передаче нам такой технологии по просьбе русских - это дружба ? А ведь русские беспилотники, сделанные по израильской лицензии, летают над Донецкой и Луганской областями . . . Сколько наших из-за этого погибло - кто-то считал ?
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Поддержал уже давно. Но наших доблестных кремлеботов убедить нельзя. Им по сто раз предоставляешь доказательства, а они, как ни в чем ни бывало поют старую песню. да и по количеству с ними не сравнишься. На фоне их непрекращающегося шума и вони правду просто не удается разглядеть.
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И вообще - Джордж Майкл помер, только что сообщили . . . RIP
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154, передает РИА «Новости».
«Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи», - говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования.

премєр міністр ізраїля біньямін нетаньяху - молодець проти овець...
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мда...и чЁ теперь....даже в Умань ездить не будут??? когда Израиль нам козлит, это нормально, ну а когда Украина высказалась то уже и губы надули и горшки позабирали.....
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