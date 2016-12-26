 Нетаньяху запретил контакты со странами, голосовавшими за антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, запрет распространяется на Россию, Украину, Великобританию, Испанию и Японию.
Кроме того, на заседании военно-политического кабинета Нетаниягу сообщил, что он отменит переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с которой намеревался встретиться во время экономического форума в Давосе.
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Кажется нет.
Так что крики на тему "караул, мы потеряли дружбу с Израилем" - а она была, эта дружба, когда нам реально хреново ? Или передача русским технологии производства беспилотников Израилем - это дружба ? Или отказ в передаче нам такой технологии по просьбе русских - это дружба ? А ведь русские беспилотники, сделанные по израильской лицензии, летают над Донецкой и Луганской областями . . . Сколько наших из-за этого погибло - кто-то считал ?
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«Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154 в Сочи», - говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину и выразил соболезнования.
премєр міністр ізраїля біньямін нетаньяху - молодець проти овець...
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