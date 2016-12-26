 СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями боевиков, - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ, такую позицию глава Службы безопасности Украины Василий Грицак высказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи - то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", - сказал Грицак.
Он добавил, что после этого говорил с нардепом Надеждой Савченко и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи.
Также глава СБУ напомнил, что после встречи Савченко с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" ее пригласили в ведомство и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных террористических организаций.
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24 грудня о 20:46 ·
- Мы как раз писали этот материал для #медиагигиена. Но коллеги опередили. Вкратце: пришел транш денег из Москвы. Заходят и предлагают предприятиям от 300 человек написать обращение к президенту "верните нам дружбу с Москвой". Затем идут к продажным купюроприемникам от журналистики и ставят джинсу под видом "новости". Под эти же деньги в игру включились несколько депутатов Верховной Рады, местных советов, бывшие регионалы и чиновники. Это уже не доска позора. Это называется военная пропаганда, когда за деньги РФ "украинские СМИ" ведут войну против страны. СБУ, контрразведка, НАБУ - начинайте работать. Или работать начнет улица, как это обычно бывает. Не пропустите этот материал goo.gl/I4WLzR и покажите его друзьям.
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