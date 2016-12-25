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Все про:Дагестан (107) стрельба (2044) Чечня (505)

 Скончались двое полицейских, обстрелянных дагестанскими ополченцами

В Дагестане двое полицейских, получивших ранения при обстреле на трассе Махачкала - Каспийск, скончались.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщил представитель МВД РФ по Республике Дагестан.

"Один из полицейских от полученных ранений скончался на месте, второй - в больнице", - сказал он. Поиски нападавших продолжаются.

Отметим, в ночь на воскресенье, 25 декабря, на трассе в Дагестане дагестанские ополченцы обстреляли наряд полиции, двое сотрудников получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ сообщили о задержании родственников напавших на полицейских в Чечне

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коми с тобой все понятно, ты после приема на бутылек с боярышника присаживаешся.
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это у него влажные мечты под своей тряпкой барин не велит
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та в пору нести цветы на ВФП 27. И ТОПАЛЬСКУЮ ПРИХВАТИТЬ.
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А что за "дагестанская оппозиция"? А кто их лидер? Чушь какая-то. Бандюганы двух милиционеров ранили, надеюсь этих выродков (бандитов) прикончили.
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Вот действительно бандюганам делать нехер больше как обстреливать проезжающих ментов
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Согласен нефиг, не работают, живут разбоем, оружие таскают, в право охранителей стреляют, ну говно одним словом. Работайте, братья.
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В данном случае не русню, а россиян, даги -россияне.
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В сортах экстрементов разбираться не желаю.
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Насчет экскриментов... В Филадельфии начали сносить ваши вшивники? Трамп должен порядок навести, а то срам, супердержава)))))
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Но сейчас то я Анатолий. Максим, я же тебя не зову "сахалинский_татарин", которым ты на Эхо был.
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Да вижу банят)))) Пойду пописаю, но сам знаешь, 50 метров сортир на улице, снега по колено. Вевнусь, то в новый акк влезать лениво)))
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Совершенно очевидно, что козабские каратели и кремлевская хунта не прислушивается к мнению коренного народа, который борется за независимый Дагестанский Валаят в составе народов Кавказа.
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ЭТО У НАС ОПОЛЧЕНЦЫ С РОССИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ, А У НИХ НАРОД ДАГЕСТАНА !!!
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Дагестан, Ингушетия, Чечня... Отрезанные ломти. Лишь вопрос не столь далёкого будущего, когда на карте мира официально появятся три новых государства на Северном Кавказе.
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