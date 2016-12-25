 Скончались двое полицейских, обстрелянных дагестанскими ополченцами

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщил представитель МВД РФ по Республике Дагестан.
"Один из полицейских от полученных ранений скончался на месте, второй - в больнице", - сказал он. Поиски нападавших продолжаются.
Отметим, в ночь на воскресенье, 25 декабря, на трассе в Дагестане дагестанские ополченцы обстреляли наряд полиции, двое сотрудников получили ранения.
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