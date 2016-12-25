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Все про:авиакатастрофа (1004) Еврокомиссия (669) Путин (20528) Россия (64360) Юнкер (93)

 Глава Еврокомиссии Юнкер выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 у побережья Сочи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"С глубокой скорбью узнал о гибели стольких людей в современном самолете при крушение над Черным морем. В этот день, мои мысли с погибшими, их семьями и близкими. От меня лично и от имени Европейской комиссии хотел бы выразить вам - и через вас всей нации - мои искренние соболезнования ", - говорится в заявлении Юнкера.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вежливые люди": российский ансамбль, артисты которого погибли из-за крушения самолета Минобороны РФ, воспевал оккупацию Крыма. ВИДЕО

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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- Бладимир, што случилось с вашим самолетом?
- Он упал
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ЗДЕСЬ ВРАЧИ ЕСТЬ?
Коммент срусского сайта:
Самолет очень качественный и то что он летает уже 33 года говорит о настоящем качестве. А если самолет до сих пор не упал за эти 33 года значит он мог бы еще столько же летать. Так что дело не в износе. Российское авиастроение не допустило бы того чтобы самолет упал из за износа. Нужно прорабатывать другие версии. Нужно проверять причастность пиндосов к этой трагедии.
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Разбившийся Ансамбль Александрова выступал в Симферополе в честь аннексии Крыма. На борту Ту-154 был и автор песни "Вежливые люди", посвященной аннексии Крыма - начальник управления культуры Минобороны РФ генерал-полковник Антон Губанков. А ещё в 2008 году (!!!) этот Ансамбль вместе с Соловьёвым пели песню про то, как они перекроют Украине газ, истошно высмеивая украинский народ ВИДЕО.
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ТУ-154 как знамение
«Сколько веревочке не виться, а у ослика все равно - больше» Некоторое время на зад, пришлось читать отзывы на катастрофу самолета Ту-154 ВВС Польши, который разбился в окрестностях Смоленска. Тогда Россия еще не вела войн ни с соседями, ни с дальними странами, но градус ненависти уже тогда там зашкаливал до такой степени, что комментарии православных и духовных были вне любой конкуренции. Потом, россияне захлебывались восторгом после катастрофы нашего транспортного Ил-76, сбитого в Луганске, где погибли десятки наших военных. И вот сегодня случилось событие «два в одном» с одной стороны, разбился самолет ВТА РФ, а с другой стороны, это такой же самый Ту-154, который погубил президента Польши Леха Качинського и правительственную делегацию Польши. Удивительно, что те же самые россияне, по такому же самому поводу, теперь требуют соболезнований и траура, но его для россиян уже нет. Состав пассажиров самолета как будто специально подобран для того, чтобы показать - все засчитывается и все однажды отольется самым очевидным образом. Просто обратим внимание на то, что именно должны были делать люди, летевшие военным бортом. Самая многочисленная группа - ансамбль песни и пляски ВС РФ. Они ехали в Сирию развлекать мясников, которые несколько месяцев подряд уничтожали сирийский мегаполис, вместе с его гражданами, а на последнем этапе - прямо объявившими всех, кто не вышел - террористами. Они могут похвастаться десятками тысяч трупов мирняка и тысячами убитых детей. Причем, истинные масштабы катастрофы станут известны несколько позже и то - вряд ли. Очевидно, что множество трупов и сейчас погребены под тоннами бетона и будут обнаружены только при разборе завалов. Только тогда можно увидеть количественное выражение преступления российских военных. И вот эту публику ехали развлекать военные танцоры и певцы. Оно и понятно, для маленькой Пальмиры было достаточно Ролдугина и небольшого оркестра, а тут понадобился целый ансамбль, ибо трупов куда больше, а значит и праздник должен быть более внушительным. Именно поэтому были собраны аж две группы пропагандистов от Первого канала и Канала Звезда. На совести этих каналов та истеричная поддержка массовых убийств, которая захлестнула РФ. Без их «труда» вряд ли можно было достичь подобного результата. Так что они тоже оказались в нужно месте и в нужное время. Ну и плюс к этому, на борту самолета был начальник департамента военной полиции ВС РФ. А первый руководитель тут нужен для того, чтобы лично благословить мероприятия, которые однозначно квалифицируются как военные преступления. Он ехал сказать то, что однажды сказал Гитлер: делайте, всю вину я возьму на себя. И еще очень важный вопрос, который погнал его в Сирию под прикрытием балалаешников и задирательниц ног. ООН создала трибунал по расследованию преступлений асадавско-российско-иранских войск в Сирии, в первую очередь - в Алеппо. Это значит, что до прибытия следственных групп, город надо осмотреть и уничтожить любые доказательства, подтверждающие их преступления. Это - кропотливая и методичная работа должна осуществляться под руководством очень высокого руководства. Вот такая бригада летела в Хмеймим. У каждого были свои цели, и они разделены на две большие части, одни убивают, а другие - профессионально прикрывают убийства. И вот все это должно вызывать у нас сочувствие? Откровенно говоря, сожаление имеется, но несколько иного рода. Жаль, что в этом самолете не было Соловьева, Киселева, Шойгу, Путина, Глазьева, Кадырова, Дугина и прочей сволочи. Если бы они, все вместе нырнули в сочинскую воду, была бы полная завершенность картины, а так - есть недосказанность, с одной стороны и задел на будущее - с другой. Но понятно одно, это была просто метка, на которой россиянам показано: как, кому и за что. Процесс пошел. Жнец вышел в поле и теперь подобные и другие катастрофы будут идти новогодними гирляндами. И каждый будет знать за что. Пассажиры самолета показали прямую причинно-следственную связь, которую в других вариантах, будет не так легко различить. Посему, когда что-то ухнет на АЭС или волна смоет несколько городов, выжившие будут выть, глядя в небо и вопить: «за что?» Вот тогда - возвращаемся к упавшему сегодня самолету и получаем ответ: «за это!» Вот за все это: за Чечню, за Грузию, за Крым, за Лугандон, за Сирию, за все!
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А чего же Юнкер не соболезновал украинцам,когда сбивали их самолеты путинцы? А Путину он соболезнует. Соболезновать сатане -сатанизм.Кому душу продал ,Юнкер?
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Акупацыя чужых земляў пачынаецца не з «зялёных чалавечкаў», калёны танкаў і абстрэлаў «градаў». Усе захопніцкія войны распачынаюць тэлевядоўцы, культуролягі, гісторыкі, пісьменьнікі, этнографы ды іншая публіка, якая саманазываецца «інтэлектуаламі». А заканчваюць канвойныя ўзводы і расстрэльныя каманд
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Распад...

Twilight ‏@O22780 8 часов назад
Шендерович тоже протух Сначала оскорбил украинцев предположением, что они могут устроить в Крыму резню после деоккупации. Теперь вот


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December 25th, 2016, 01:04 pmТеракт на борту ТУ-154: Сунниты казнили "доктора Лизу" и команду пропагандистов РФ

Развертывающийся конфликт между суннитским миром и РФ выходит на новую стадию. После "казни за Алеппо" посла Карлова, устроенной в Анкаре офицером МВД Турции, сунниты устроили теракт на борту ТУ-154, казнив таким образом уже целую команду спецпропагандистов Минобороны РФ вместе с "доктором Лизой".

Теракт устроили российские военнослужащие-сунниты, которых немало в российской армии. На борту погибли не только пропагандисты, но и представитель элиты РФ - Елизавета Глинка, чья головокружительная и абсолютно не соответствующая реалиям США карьера говорит об особом статусе в среде российской элиты.

Самолет направлялся в Сирию, а его команда - "освещать преступления исламистов". Доктор Лиза намеревалась вывезти из Алеппо группу младенцев (как ранее из Славянска и Донецка), чтобы распиарить благотворительные усилия РФ в Алеппо. Но не сложилось.

Пусть покоятся души умерших с миром. Родственникам погибших - соболезнования...

Вообще, конечно, стремное время начинается в РФ. Теракты - плата за право быть Империей... Сумасшедшая московская няня, обезумевший турецкий офицер и впечатлившиеся "подвигом веры" российские военные-сунниты - только начало процесса.

Просыпается Умма. А это невероятная сила в миллионы сердец, созданная Пророком в 622 году н.э. Даже американцы ее боятся, а Россия смело пошла лбом против нее. Этот ее откровенно самоубийственный шаг - воевать с Уммой - действительно впечатляет... Беспримерное мужество россиян.
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Это не теракт, это справедливое возмездие. И что-то кажется, что это событие из "закономерных случайностей"
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Показательно, что марш шопена они сыграют себе сами.
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