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 Побратимы рассказали, как погибли бойцы 54-й мехбригады, тела которых сегодня забрали у боевиков

Сослуживцы рассказали, как погибли двое украинских бойцов, тела которых сегодня удалось забрать у боевиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Солдат Андрей Байбуз и лейтенант Никита Яровой погибли в боях на Светлодарской дуге первыми еще 18 декабря. Но их тела остались на территории, подконтрольной боевикам. Забрать бойцов удалось только с третьей попытки - через неделю после смерти. У обоих - пулевые снайперские ранения, несовместимые с жизнью, следов пыток нет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: После пятидневных переговоров украинской стороне вернули тела двух военных погибших на Светлодарской дуге. ФОТО

Солдат Андрей "Эфа" Байбуз был ранен в обе ноги в этом бою. Когда бойцы 54-й бригады пытались забрать раненых и контуженных, "Эфа" попросил его оставить и не убирать с поля боя, а забрать молодого раненого парня. Бойцы, которые были в бою, говорят, что он еще успел позвонить матери. А месяц назад "Эфа" женился.

Никите "Шайтану" Яровому был всего 21 год. Он был самым молодым командиром роты в 1 батальоне. Именно "Шайтан" вел в бой людей. Погиб первым. У него осталась беременная жена.

Также читайте: На Светлодарской дуге погиб боец Андрей Широков, отец 5 детей, - волонтер Мысягин. ФОТО

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нет мы улыбаемся с презрением и прямо смотрим тварям в глаза. а не улыбаемся мы когда Скорбим и Плачем Помня о смерти наших ребят. Молодыееееееее..!!!
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Её некогда смотреть за этими мелкими козлами, которыемешают её серёжке покупать квартиры, аейставить в эфир россосийскую музыку. Она скорбит по певцунам-танцунам и журнаглистам запоребриковым.
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Мабон, а за какой год скрин? Когда это туловище в июле не знало о Иловайске? В 2015 или 2016 оно ещё не следило за тем, что произошло в 2014-м?

Сука. Зато с сегодняшними кацарылыми вылезло вякать. Лещ гавно и его вафлотка такое же говно.
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То есть почти год это ничего не знало о Иловайске, бо не следило за новостями?

А сегодня сразу всплыло и развонялось. Ох же ж и мразь.
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не так страшны русские воши, ну ты понял....
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Так она и есть эта русская вошь, жирующая в чужой для нее Украине... Мразота...
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Вся эта наемовско - лещенская тусовка в одном цеху работает, с ними все понятно уже давно.
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эта сука пусть бы еще о Гитлере пожалела ... дебилка выступающая против украинского языка на радиоэфире. Ее только бабло интересует и еще о духовности "поет". Пора этой семейке за поребрик как раз там ооооочень много духовности.
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да ця потвора високодуховна каже нам читати Бiблiю
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Щас дососёт, проглотит и ляпнет чё-нибудь в "данецкам стиле"
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Лучше бы это был гнида парашенко и его шакалы!
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и после этого я должен сочувствовать ансамблю подводников?
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а до этого сколько было?
сочувствие к кацапам похоронено и привалено камнем
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и после этого хуйло нагло и цинично заявляет о каких-то нормализующих отношениях параши с Украиной?!...
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Топольская, тема ниже в ленте с ее высказываниями
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Топольская - статья на цензор в 21-55 сегодня вечером.
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будьте прокляти расiянькi окупанти!!!!чекаю на наступнi падiння корит кацапських!!!!
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горе горькое, слов нет, и каждый день кто-то сиротеет, кто-то остался без сына на старость лет, кто-то вдовой с 5 детишками.
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Хорошая нравственная беседа про путинский оркестр водолазов - террористов - https://www.youtube.com/watch?v=wPQvXltialI
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а ты прикинь,сегодня кацапня пробила дно!

Правда в этот раз-это было дно черного моря! (с)
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И путлерасты хотят , что бы мы скорбили с ними .......твари бешенные...
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Героям Слава! Ми таки разом докантрупимо то кацапське бидло!
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Опять кацапия выдает желаемое за действительное.
В сети опубликовали реальные фотографии, сделанные возле посольства России в Киеве.

Стоит отметить, что первая фотография была распространена российским изданием "Газета.ру"


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Похоже , бог действительно всех тварей в один самолет собрал.
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Не всех. стешин и коц с гришкой филипповым не летели. соловьёвы-мамонтовы-толстые-киселёвы тоже мимо. Ну и хуйлы-шойги-матвиенки-жирики.
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Всего пару абзацев, до 10ка предложений, а сколько боли...Господи, воздай по заслугам мразям, пришедшим на мою землю! Прими души убиенных Героев-защитников своей страны..Вечная память!

А некоторые пророс настроенные персонажи должны болтаться на столбах, покачиваясь на ветру!

П.с. сколько уготовано мне прожить, всю свою жизнь и детям своим буду рассказывать Правду о Героях, кто подарил нам мирное небо!
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слабо ещё готовят наши командиры такие операции. Я уверен ,что в штабах сидят кроты кацапские которые зарплату в гру получают и сливают инфу ,чем меньше руководства армейского знает про локальные действия, тем больше вероятность успеха, второе по-отключайте мобилки на передовой если хотите выжить, по звонкам средства кацапской электронной разведки вычисляют вас до радиуса метра. Раз в день с телефона командира звякнули родным и хватит, а не болтать по полчаса . У знакомой брат на фронте, так она знает всё, о передислокациях, снабжении ,имена командиров, место нахождении части . Ну нельзя же так трепаться .И ещё , много видео наши бойцы снимают. То как плохо их обеспечили, то какое-то видео где их перевозят в товарных вагонах. Вот видео наших побед, почти нет. Даже за год обороны аэропорта, зато видео жалоб по всему ютюбу. Ребята не давайте повод кацапским пропагандистам. Говорите напрямую волонтёрам и представителям власти
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Скорблю со всем расиским народом , долго искал но нашел и купил две бутылочки боярышника,отнес под забор представительства, пусть помянут .
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Рашисты поставили себе целью геноцид, планомерное уничтожение украинцев, да и сирийцев и некоторые др. народы.
Так вот, после этого, я радуюсь каждому убийству рашиста, каждому терракту против них, каждому отравлению, покалечиванию, итд для них.
Да я радуюсь, что подохли рашисты сегодня в полёте в Сирию. Радуюсь смертям врагов и убийц моего народа.
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Когда мы уже проснемся утром и прочитаем в новостях: война закончена! Все хуйловские твари, кто остался жив, - убрались за поребрик. Начинаем на постоянной основе материально помогать семьям каждого погибшего, раненого, покалеченного Защитника нашей Украины!
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И мы должны там кого-то понять и простить, как же братский народ. Не братский, а блядский и на долго. Я не говорю навечно, но очень надолго, намного дольше того, как немцы перестали быть для нас фрицами.
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немцы не щимились к нам в "братья". Они были честнее кацапов.
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Очень жаль наших погибших ребят . Скорбим.
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Как говорится есть много вопросов к этому цирку
1 У нас нет ракет чтобы накрыть артпозиции рашки?! А да точно запрещено соглашениями!!
2 У нас нет авиации ... А да точно запрещено соглашениями!!
3 У нас нет своей арты... А да точно запрещено соглашениями!!
Вопрос в задачники и чего там делают бойцы?!! У них у бойцов с головой все впорядке!!
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да ця потвора високодуховна каже нам читати Бiблiю
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пипец..
Просто слёзы льются.
Мальчики наши..
Сил родным и близким. Дай Боже им сил справиться с болью и горем.
Кто-то из ребят с войны говорил ещё в 2014-м, что эта война минимум на пять лет..
Начинаю сомневаться, что на пять..
Вічна слава українським Героям.
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Слава героям!!! смерть кацапским мразям!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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