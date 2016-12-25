 Побратимы рассказали, как погибли бойцы 54-й мехбригады, тела которых сегодня забрали у боевиков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Солдат Андрей Байбуз и лейтенант Никита Яровой погибли в боях на Светлодарской дуге первыми еще 18 декабря. Но их тела остались на территории, подконтрольной боевикам. Забрать бойцов удалось только с третьей попытки - через неделю после смерти. У обоих - пулевые снайперские ранения, несовместимые с жизнью, следов пыток нет.
Солдат Андрей "Эфа" Байбуз был ранен в обе ноги в этом бою. Когда бойцы 54-й бригады пытались забрать раненых и контуженных, "Эфа" попросил его оставить и не убирать с поля боя, а забрать молодого раненого парня. Бойцы, которые были в бою, говорят, что он еще успел позвонить матери. А месяц назад "Эфа" женился.
Никите "Шайтану" Яровому был всего 21 год. Он был самым молодым командиром роты в 1 батальоне. Именно "Шайтан" вел в бой людей. Погиб первым. У него осталась беременная жена.
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Сука. Зато с сегодняшними кацарылыми вылезло вякать. Лещ гавно и его вафлотка такое же говно.
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А сегодня сразу всплыло и развонялось. Ох же ж и мразь.
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сочувствие к кацапам похоронено и привалено камнем
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Правда в этот раз-это было дно черного моря! (с)
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В сети опубликовали реальные фотографии, сделанные возле посольства России в Киеве.
Стоит отметить, что первая фотография была распространена российским изданием "Газета.ру"
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А некоторые пророс настроенные персонажи должны болтаться на столбах, покачиваясь на ветру!
П.с. сколько уготовано мне прожить, всю свою жизнь и детям своим буду рассказывать Правду о Героях, кто подарил нам мирное небо!
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Так вот, после этого, я радуюсь каждому убийству рашиста, каждому терракту против них, каждому отравлению, покалечиванию, итд для них.
Да я радуюсь, что подохли рашисты сегодня в полёте в Сирию. Радуюсь смертям врагов и убийц моего народа.
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1 У нас нет ракет чтобы накрыть артпозиции рашки?! А да точно запрещено соглашениями!!
2 У нас нет авиации ... А да точно запрещено соглашениями!!
3 У нас нет своей арты... А да точно запрещено соглашениями!!
Вопрос в задачники и чего там делают бойцы?!! У них у бойцов с головой все впорядке!!
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Просто слёзы льются.
Мальчики наши..
Сил родным и близким. Дай Боже им сил справиться с болью и горем.
Кто-то из ребят с войны говорил ещё в 2014-м, что эта война минимум на пять лет..
Начинаю сомневаться, что на пять..
Вічна слава українським Героям.
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