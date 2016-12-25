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Все про:бюджет (4176) СБУ (12864) Грицак Василий (205)

 "Денег нам действительно не хватает", - Грицак о бюджете СБУ

В следующем году Службе безопасности Украины выделят меньше средств, чем нужно ведомству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала "112 Украина".

"Наш бюджет по памяти, это то, что нам удалось отстоять - это 6 млрд 260 млн грн. Хотя минимальная потребность, которую мы заявили - это чуть более 7 млрд. Более того, у нас более 80% из нашего бюджета - это заработная плата и начисления на эту заработную плату", - отметил глава СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На материально-техническое обеспечение армии использовано 95% выделенных средств, - Минобороны

"Я открою сейчас страшную военную тайну, но я должен это сказать, к большому сожалению, в конце текущего года денежное содержание военнослужащих Службы безопасности фактически было самым низким среди правоохранительного и военного блока", - сказал Грицак.

По его словам, сотрудники СБУ получали меньшую зарплату, чем люди на похожих должностях в Госпогранслужбе, МВД или Нацполиции.

"Поэтому денег нам действительно не хватает", - констатировал глава СБУ.

По словам Грицака, из-за низкой зарплаты работников госструктур на 3-5 году работы "переманивают" коммерческие организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков

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да не хвататет а Е декларации закрыли Грифом Секретно.. видимо так такая "нищета и голытьба" у сотрудников СБУ и их родни что стыдно и страшно показать Е промокашки.. наверное по 20% с каждой декларации собери можно год СБУ сидеть на самообеспечении без грошей из бюджета...
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Судя по машинкам у ихней конторы гроши таки е...
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Их хватает разным дэржавным педирастам ,включая президента ! Не верите - посмотрите на их декларации !!!
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У всех хватает, а у них действительно не хватает. Займите у Порашенка или Ахметова...
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"МАФи" зносять вночі, Приват "націоналізують" вночі, бюджет приймають вночі...
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Как я тебя понимаю! На содержании у жены- миллионерши сколько лет....
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А ты смотрел на каких тачках катаються твои СБУшники (личных)?
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А шо такое? У них родственниики - талантливые бизнесмены.. И, закономерность, чем выше по должности СБУшник, тем талантливее жена.
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"в конце текущего года денежное содержание военнослужащих Службы безопасности фактически было самым низким среди правоохранительного и военного блока", - сказал Грицак. "
Како-тако содержание? Вы же там с незапямятных времён от должности кормитесь..
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профессионального эксперта не проведешь!


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вам сколько не дай, всегда "не хватает". скромнее надо быть, как мимо СБУ проезжаю только и пялюсь на новые модельный ряд авто.
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вам не денег не хватает, денег вам всегда мало
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То вам шоколядним ублюдкам завжди грошей не вистачає. Коли ви вже нажеретеся падли
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А ты , сука , возвращай в страну наворованное - и будет тебе счастье !
Или "слепые трасты" - это наше фсё ???
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Вы и тех что выделяют денег не отрабатываете!
Вся Ваша так называемая работа, это обслуживание власть имущих.
Абсолютно бесполезная структура, которую нужно расформировать.
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Ещё не слышал ни от одного чиновника - мозгов и совести мне не хватает .
Им не хватает только денег и власти .
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Если бы я был Лидером народа - я бы всех СБУшников посадил на 5 , 6 , 7 , 8 и 9 лет - взависимости от звания ... Построил бы трудовые лагеря и они бы отстроили за первую 5 летку всю страну ... Твари конченые - денег им мало ...
С пропагандой надо было вовремя боротся рашисткой - ублюдки...
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Разницу покупок машин проверь, что Авакян закупает, вот тебе деньги..с машины по 10 штук наваривает))) Пошерсти по МВС, с каманов на блок постах повытаскивай..
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Численность СБУ, превышает 33 000 человек (ЦРУ - 20 000 человек!), а все чем вы занимаетесь, это громите частный бизнес, и ловите болванов, купивших себе на черном рынке гранату или несколько патронов.
Вы просто Служба Бездельников Украины!
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Проспало?
А хуйло на США напал, или, все таки, на Украину?
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Хорошо, допустим.
Но боюсь, если бы в американском ЦРУ, работали такие проФФесионалы и несгибаемые патриоты, как в нашем СБУ, то дела бы там обстояли весьма плохо.
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В котором из СБУ? С кураторами из Кремля или из Белого Дома?
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не вистачає - капець. А чому в Польщі, наприклад, вистачає? Так економіку будуйте, а не розвалюйте.
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у собакова возьми , у него в почти в 8 раз больше, и чуть меньше чем у МО, с кем барыга в 2017 г воевать собрался? ........
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видимо СБУшники, что перебежали в Крыму и Донбассе, бабло все забрали...
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Гнидам денег не хватает? Так может посмотрим где эти мрази живут, на чем ездят и по каким кабакам сидят?
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Проблему Грицак озвучил. Решение-нет. Зачем? Чтобы аргументировать будущую неэффективную работу СБУ. Это первый вывод из лежащего на поверхности.
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бюджету ВСУ не вистачає грошей
а дєнєг не вистачає підводно-космічним силам рф
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не розумію - нафуя цій країні сбу

і взагалі влада дегенеатів?
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Мне эти "спецы" в магазин военку носят по 5 косарей. Костюм камуфляж-5700, берцы 4300. На одного ублюдка сколько ж денег выделяют, что б потом весь ОЛХ был забит ихними шмотками??
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а Поляку в Запорожье хватило!- жаль не на долго!!!
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Грицак, чего ты плачешь, довбак? Хуйло тебе за сочувствие подкинул. Иди проверь счет, казлина!
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Редкий снимок 14-го века, приход на трон Романовых из Епатьевского монастыря

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Деньги надо зарабатывать, а не клянчить. С медной кружкой вам не в сбу надо работать, а под церковью!
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"что нам удалось отстоять - это 6 млрд 260 млн грн. Хотя минимальная потребность, которую мы заявили - это чуть более 7 млрд"

То есть, ~ 800 лимонов. Мне тоже этих денег не хватает, но я не СБУшник, поэтому не жалуюсь.
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На передову СБУшників , на дугу Світлодарську , там бойовими начисляють , якшо не повсераєтесь.
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Альо жлопці та дівчата Українці, кому из нас и из вас нравится, шо украинские олигархи у нас, в Украине добавили нашему президенту к 4 годам, как во всем адекватном Европейском Мире ещё один год к 5 лет президенства, как в Кацапии и больше ни где в Мире ?
Альо народ, у нас в Украине или Парламенско-Президентская республика с 4-х годичным гражданами Украины нанятым народом менеджера -президента ? Или мы являемся холопами президентско-парламенской республики с 5-ти летним сроком президента во власти ?
Хлопци и дивчата, во время следующих выборов президента Украины МЫ УКРАИНЦИ ОБЯЗАНЫ скостить срок президенства Украины до 4 лет и возвратить парламенско-президентское правление нашей страной.
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Когда же уже этому беспределу придет конец ??? Или вечно будем терпеть это глумление над здравым смыслом ?..
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Пошёл ты Васыль в ... и на... У тебя под носом вата и сепары тудой сюдой шастают,вьюхи раздают и в кабаках бухают,а ты денег просишь...Где результат ???
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Поясок то затяните.Сравни оклад СБУшника и пенсионера.Так ,что засунь язык в жопу и не гавкай.
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==="Поэтому денег нам действительно не хватает", - констатировал глава СБУ.=== Потому мы крышуем контрабанду на/в ДЛНР.
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А когда твари на улицах киева с калашами шатались
то хватало ? Если не нравится проваливай на завод работать
Мало мусорской зарплаты и пенсии - иди работай
хенерал продажный
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А что, начальникам сбу уже свои Хаммеры нечем заправлять?
Или зарплаты в 50 тыс гнр в месяц маловато?
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Наверное, Писный, Кислый, Сладкий и прочие странные фамилии в СБУ очень напрягаются финансово, обслуживая свои многочисленные маетки и транспорт.
И жёны их привыкли жить широко, ни в чём себе не отказывая.
И детки їхніє хочут учицца и отдыхаты за рубежом, там, где нет коррупции (как у нас) и нормальные страны.
Это не ваша служба провтыкала Крым и Донбасс?
Как жэ, бэзпэка Україны.
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Яку "безпеку" забезпечили навесні 2014 в Криму та Лугандоні - така й дяка.
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В Северодонецке для работников областной СБУ собираются жилой дом строить - на такое никаких денег не хватит)))
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6 260 000 000 (сума)/33 000 (співробітники)/12(місяці)*0,8 (80% на з/п)=12646 грн в середньому без вирахування податків... Щось у мене не сходиться ніяк.
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Якщо замінусувати із 12646 грн. 22% ЄСВ (нарахування на зарплату, яку платить установа) та відрахування із зарплати (які платить працівник), то буде біля 8,4 тисяч на руки, але я вважаю, що вона значно менша буде по факту. Бо якщо убрати із розрахунку керівні оклади та разову мат.допомогу (яку отримують звісно ж не всі), то зарплатня у них не дуже й велика буде.
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Та зарплатня у них така і є насправді, але більшість там працює не заради неї. І це не тільки в СБУ таке, а й повсюди в бюджеті, хоча є й ті хто реально "чесно паше" тільки за одну зарплатню.
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брэшет...СБУ контролирует товары и с запада и с востока и там такие откаты,что мама не горюй
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