 "Денег нам действительно не хватает", - Грицак о бюджете СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала "112 Украина".
"Наш бюджет по памяти, это то, что нам удалось отстоять - это 6 млрд 260 млн грн. Хотя минимальная потребность, которую мы заявили - это чуть более 7 млрд. Более того, у нас более 80% из нашего бюджета - это заработная плата и начисления на эту заработную плату", - отметил глава СБУ.
"Я открою сейчас страшную военную тайну, но я должен это сказать, к большому сожалению, в конце текущего года денежное содержание военнослужащих Службы безопасности фактически было самым низким среди правоохранительного и военного блока", - сказал Грицак.
По его словам, сотрудники СБУ получали меньшую зарплату, чем люди на похожих должностях в Госпогранслужбе, МВД или Нацполиции.
"Поэтому денег нам действительно не хватает", - констатировал глава СБУ.
По словам Грицака, из-за низкой зарплаты работников госструктур на 3-5 году работы "переманивают" коммерческие организации.
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Како-тако содержание? Вы же там с незапямятных времён от должности кормитесь..
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Или "слепые трасты" - это наше фсё ???
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Вся Ваша так называемая работа, это обслуживание власть имущих.
Абсолютно бесполезная структура, которую нужно расформировать.
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Им не хватает только денег и власти .
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С пропагандой надо было вовремя боротся рашисткой - ублюдки...
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Вы просто Служба Бездельников Украины!
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А хуйло на США напал, или, все таки, на Украину?
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Но боюсь, если бы в американском ЦРУ, работали такие проФФесионалы и несгибаемые патриоты, как в нашем СБУ, то дела бы там обстояли весьма плохо.
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а дєнєг не вистачає підводно-космічним силам рф
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і взагалі влада дегенеатів?
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То есть, ~ 800 лимонов. Мне тоже этих денег не хватает, но я не СБУшник, поэтому не жалуюсь.
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Альо народ, у нас в Украине или Парламенско-Президентская республика с 4-х годичным гражданами Украины нанятым народом менеджера -президента ? Или мы являемся холопами президентско-парламенской республики с 5-ти летним сроком президента во власти ?
Хлопци и дивчата, во время следующих выборов президента Украины МЫ УКРАИНЦИ ОБЯЗАНЫ скостить срок президенства Украины до 4 лет и возвратить парламенско-президентское правление нашей страной.
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то хватало ? Если не нравится проваливай на завод работать
Мало мусорской зарплаты и пенсии - иди работай
хенерал продажный
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Или зарплаты в 50 тыс гнр в месяц маловато?
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И жёны их привыкли жить широко, ни в чём себе не отказывая.
И детки їхніє хочут учицца и отдыхаты за рубежом, там, где нет коррупции (как у нас) и нормальные страны.
Это не ваша служба провтыкала Крым и Донбасс?
Как жэ, бэзпэка Україны.
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