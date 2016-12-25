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 Количество обстрелов сил АТО боевиками увеличилось до 25, - Матюхин

По состоянию на вечер 25 декабря боевики обстреляли позиции ВСУ 25 раз с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сказал спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные снова в одностороннем порядке придерживается "режима тишины". Вообще, если говорить о "режиме тишины", то, насколько мне известно, вообще он длился 25 минут. После этого боевики начали обстрелы сразу 24 числа. Если говорить о сегодня, то российские оккупационные войска совершили 25 обстрелов наших позиций.

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В ходе обстрелов противником было применено запрещенное Минскими договоренностями оружие. Они 10 раз сегодня использовали 120-мм минометы, один раз артиллерию 122-мм. С целью сохранения жизни украинским военным украинские военные были вынуждены один раз открывать огонь в ответ", - сказал Матюхин.

По его словам, обстрелы наших позиций осуществлялись на мариупольском и донецком направлении. На луганском направлении было тихо.

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"Вышесказанное мной говорит о том, что командование российско-оккупационных войск действиями своих подчиненных не руководит, а российская сторона СЦКК своевременно не реагирует и не влияет на режим тишины со стороны боевиков", - резюмировал спикер штаба АТО.

Напоминаем, ранее сообщалось о 16 обстрелах 25 декабря позиций украинской армии на Донбассе.
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Разве это боевики ? Это просто опущенный скот, которому пидары разные оружие дают.
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Ты поднимаешь глаза и видишь
Там в облаках пролетают свиньи
Так высоко, далеко от дома Все здесь таинственно и незнакомо
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Ну какие же это обстрелы?
Это провокации, с применением оружия!
Вот если бы огонь открыли ВСУ, это был бы обстрел и соответственно, нарушение перемирия...
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Генштабу треба думку ясну мати ,та хлопцям давати вказiвку,шоб кацапiв на фарш переробляти....та новiтнi розробки оборонки на передову,на кацапах випробувати....
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