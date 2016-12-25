 Количество обстрелов сил АТО боевиками увеличилось до 25, - Матюхин

Об этом сказал спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Украинские военные снова в одностороннем порядке придерживается "режима тишины". Вообще, если говорить о "режиме тишины", то, насколько мне известно, вообще он длился 25 минут. После этого боевики начали обстрелы сразу 24 числа. Если говорить о сегодня, то российские оккупационные войска совершили 25 обстрелов наших позиций.
В ходе обстрелов противником было применено запрещенное Минскими договоренностями оружие. Они 10 раз сегодня использовали 120-мм минометы, один раз артиллерию 122-мм. С целью сохранения жизни украинским военным украинские военные были вынуждены один раз открывать огонь в ответ", - сказал Матюхин.
По его словам, обстрелы наших позиций осуществлялись на мариупольском и донецком направлении. На луганском направлении было тихо.
"Вышесказанное мной говорит о том, что командование российско-оккупационных войск действиями своих подчиненных не руководит, а российская сторона СЦКК своевременно не реагирует и не влияет на режим тишины со стороны боевиков", - резюмировал спикер штаба АТО.
Напоминаем, ранее сообщалось о 16 обстрелах 25 декабря позиций украинской армии на Донбассе.
827 7
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
С бойцом 54-й мехбригады Андреем Широковым, погибшим на Светлодарской дуге, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО(25)
Военнослужащие передали помощь от жителей Днепра районной больнице в Красногоровке. ФОТО(19)
За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ: Широкино и Водяное обстреляли из минометов, - штаб(26)
"Армию надо готовить к реальной локальной войне", - журналист(220)
Россия отправила в Сирию два батальона чеченцев. ВИДЕО(0)
Журналист изложил предысторию и хронологию боев под Светлодарском(43)
"В боях под Светлодарском ярко проявились проблемы низкой боеспособности российских оккупационных войск", - журналист(102)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там в облаках пролетают свиньи
Так высоко, далеко от дома Все здесь таинственно и незнакомо
Ответить
Это провокации, с применением оружия!
Вот если бы огонь открыли ВСУ, это был бы обстрел и соответственно, нарушение перемирия...
Ответить
Ответить