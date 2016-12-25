"Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными, - Грицак"

Такие данные подтвердил глава СБУ Василий Грицак в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Поверьте, мы же не просто так сказали, что готовы отдать один к трем. Мы готовы все сделать, чтобы забрать наших ребят. Еще раз скажу - непростая цифра, - мы сейчас отдадим в одностороннем порядке 15 тех людей, которые уже получили приговоры в судах. Просто отдадим, чтобы сдвинуть с места этот процесс", - сказал Грицак.
Он добавил, что только один человек решает "судьбу тех наших 109-ти, что мы знаем, что они находятся в плену" - это Владимир Путин.
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Пусть прозревают и прекращают петь свое "мышебратья" и "адиннарот".
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Слабые, алчные,абсолютно без яиц, воровитывые существа. Тьфу...
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Так шо наслаждайтесь тем, шо есть в наличии...
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Грицак, ти їх ловив, шо роздаєш?
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По этой логике и наши войска нужно отвести на сто километров, чтобы разблокировать минский цирк..
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