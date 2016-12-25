 "Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками", - гражданская жена Лещенко Топольская о реакции украинцев на крушение ТУ-154

Как передает Цензор.НЕТ , комментируя разную реакцию украинцев на крушение самолета минобороны России Ту-154, Топольская в Facebook написала следующее:"Я почитала как украинское общество отреагировало на авиакатастрофу ТУ-154 в интернете и ахренела. Я даже не знаю как об этом говорить, но молчать просто невозможно.. Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками, которые так зло радуются авиакатастрофам и прочим несчастьям россиян? Извините, оправдания типа "между нами война", "а сколько они нам бед принесли и наших убили", "так им и надо - заслужили" не принимаются. Вы только посмотрите на себя - как мелкие примитивные твари: ноль эмпатии, отсутствие собственного достоинства, никакого понимания, сочувствия, даже обычной толерантности. Нам что, всем яду вместо крови залили? Совсем уже крыша поехала. Реально просто возмутительно и печально за всем этим трешем наблюдать. До тех пор пока я не следила за новостями и политикой, я реально думала, что у нас крутейшие люди. Кто они - те, кто брызжут слюной ненависти на пространстве социальных сетей? Збс у нас лицо, афигеть у нас культура. И я это наблюдаю только пол года, раньше просто не следила, представляю сколько говна утекло без моего внимания, а так-то глянь - мы все в нем по горло плаваем, еще чуть-чуть и захлебнемся. Нам бы лучше в норку спрятаться и не палиться.. А лучше Библию почитать и добротой, мудростью подпитаться, вообще б над собой поработать. Чудовищная духовная нищета. Стыдно и унизительно все это, друзья.

Update: не надо в комментариях сравнивать себя с теми, кто рад смерти наших ребят. А то как-то низко это "а они! а вот они! как они, так и мы!". И дело не только в боинге, а и в боярышнике и прочим бедам. В этой войне люди забывают, что такое человек. Невозможно больше так воевать если ты не на поле боя".

Ее пост вызвал бурную реакцию пользователей соцсети. В комментариях Топольской напоминают о российских военных на Донбассе и в Сирии, а также о том, что потерпел крушение не гражданский самолет.





А я бы выделил "Нам бы лучше в норку спрятаться и не палиться".

И вообще, что вы пристали. У неё концерты в маскве. https://t.co/fYYr29wkPZ - Dancing Homer (@ItechVK) 25 декабря 2016 г.