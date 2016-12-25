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Все про:авиакатастрофа (1004) Лещенко (422) соцсети (241)

 "Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками", - гражданская жена Лещенко Топольская о реакции украинцев на крушение ТУ-154

Гражданская жена народного депутата от БПП Сергея Лещенко диджей Анастастия Топольская прокомментировала то, "как украинское общество отреагировало на авиакатастрофу ТУ-154 в интернете".

Как передает Цензор.НЕТ, комментируя разную реакцию украинцев на крушение самолета минобороны России Ту-154, Топольская в Facebook написала следующее:

"Я почитала как украинское общество отреагировало на авиакатастрофу ТУ-154 в интернете и ахренела. Я даже не знаю как об этом говорить, но молчать просто невозможно.. Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками, которые так зло радуются авиакатастрофам и прочим несчастьям россиян? Извините, оправдания типа "между нами война", "а сколько они нам бед принесли и наших убили", "так им и надо - заслужили" не принимаются. Вы только посмотрите на себя - как мелкие примитивные твари: ноль эмпатии, отсутствие собственного достоинства, никакого понимания, сочувствия, даже обычной толерантности. Нам что, всем яду вместо крови залили? Совсем уже крыша поехала. Реально просто возмутительно и печально за всем этим трешем наблюдать. До тех пор пока я не следила за новостями и политикой, я реально думала, что у нас крутейшие люди. Кто они - те, кто брызжут слюной ненависти на пространстве социальных сетей? Збс у нас лицо, афигеть у нас культура. И я это наблюдаю только пол года, раньше просто не следила, представляю сколько говна утекло без моего внимания, а так-то глянь - мы все в нем по горло плаваем, еще чуть-чуть и захлебнемся. Нам бы лучше в норку спрятаться и не палиться.. А лучше Библию почитать и добротой, мудростью подпитаться, вообще б над собой поработать. Чудовищная духовная нищета. Стыдно и унизительно все это, друзья.

Update: не надо в комментариях сравнивать себя с теми, кто рад смерти наших ребят. А то как-то низко это "а они! а вот они! как они, так и мы!". И дело не только в боинге, а и в боярышнике и прочим бедам. В этой войне люди забывают, что такое человек. Невозможно больше так воевать если ты не на поле боя".

топольская
Ее пост вызвал бурную реакцию пользователей соцсети. В комментариях Топольской напоминают о российских военных на Донбассе и в Сирии, а также о том, что потерпел крушение не гражданский самолет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Нардеп Лещенко спрятался в сессионном зале от представителей НАПК, пытавшихся ознакомить его с протоколом о нарушении при покупке квартиры. ВИДЕО

топольская

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топольская


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недалеко мы ушли от арабов, те тоже радовались когда башни-близнецы были взорваны.
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блаженный дебилушка, иди галопериольчик выпей, размышлять-это не твое
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А я лично не считаю себя таким ушлепком, ярлык которого массово налепила Топольская, по-видимому не имея среди своих близких (просто знакомых ей явно недостаточно, учитывая высокий уровень расположенности к своему брату по крови, независимо от его места приложения усилий для развития мира) счета потерям. А это очень воспитывает. И хоть можно согласиться, что воспитание это специфическое, не в лучшую сторону, но с учетом особенностей проявления расейской среды с началом агрессии в Украину, вполне, по-моему, допустимо и даже, можно сказать, адекватно. ТОЛЬКО КОГДА расейский обыватель скажет путину "ХВАТИТ, ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ УКРАИНСКУЮ АВАНТЮРУ", можно по-другому относиться к расейскому сообществу. Пусть Топольская свою пламенную любовь к агрессивной среде, не стесняющейся поддерживать путина в его украинских намерениях, проявляет без такого апломба, что кроме непонимания вызывает еще и антипатиии к этому неадекватному источнику реакции, не умеющем признавать приоритеты украинского сообщества и желающего воспитать по своему образу и подобию тех, кто не с ней. А для меня она, Топольская, не авторитет, и в моральном плане тоже. И пусть свою любовь проявляет по месту, т.е. в расее - там она будет понята..
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Какая молодец, всей отмороженной швали в хари швырнула правду о них
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Ты давно из расеи? Там не нашел себе точку приложения сил или один из потенциальных ущемляемых русских?
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Очередное тупорылое существо, которое не имеет и малейшего понятия о том о чем говорит. Она ту библию с ее уничтожением всего сущего, геноцидами, рабством для целых народов, подлогом дочерей под мужиков вообще читала? Да в некоторых фильмах о Ганибщале Лекторе больше человечности и доброты.
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Вот это ОВЦА!!
Теперь понятно все и про Лещенко.
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Жаль, очень жаль.....
Что Кобзон с Пореченковым и Михалковым поздравлять не полетели!!!
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а я бы обратил внимание ОТКУДА ПИШЕТ тупая пиз..а....Белград, Сербия. Напомню, Сербия полный сателлит парашских интересов, много сербских наёмников сейчас в составе ЛДНР стреляют по нашим бойцам...а тупая писька им диско крутит и печалится о собах которые летели петь и плясать на костях сирийских детей?
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Леща-Топольского- под суд за квартиру, а диджеиху эту выслать в Лугандон.
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Ефимка приказал всем заткнуться.Вот это воспитание . А какое духовное богатство. Берите с него пример.
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В самолете были пропогандоны, т.е. те же самые "бойцы" инфофронта - враги, а не гражданские. А погибших врагов много не бывает.
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походу ушлепком она не стала, а была ее всегда. Очередная ТП с раздутым эго...
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НАПИСАЛА ЧТО ПРОБЛЕМА ВСЕХ 0 ОБОБЩАТЬ , А САМА ВСЕХ ОБОБЩИЛА . ЛЯРВА КАРОЧЕ ТУПАЯ .
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Странно - сегодня праздник Рождества Христова(хоть я и агностик), а столько радости смертям людей.
Нет, я с ней согласен. В этом нет ничего нормального.
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в этом нет ничего нормального, потому что это уже реакция на ненормальное -на войну и убийства .
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Уже Рождество прошло а у Гундяева не началось - можно, не переживай.
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Оно прошло как 30 минут всего. А предыдущие часов 12 декабря 25-го были целые фонтаны юмора, восторга и радости.
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Согласна-лучше промолчи,не соглашайся,но и людей не задевай,не бей словами((((Не имеет она морального права всех упрекать!!!((((
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Шокувало те,що курва Лещенка не курсі справи, що Україна і Росія воюють з 2014 року, тисячі загиблих і десятки тисяч покалічених. Вона тільки стежити стала за останні 6 місяців. Тварюка іпанута. Щоб вона здохла разом з тим Лещенко в муках. От біда як раз у нас в тому, що в Україні зараз таких як Топольска 50%, а то і більше.
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Летели в Алеппо плясать на костях ,
Но Бог ведь не яшка - устроил -БА БАХ !!!
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Лучше сказать тяжело. Виталий Портников, как всегда точен. Надеюсь Вы поймете нас. и Не станете банить людей оплакивающих своих




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Да, она права - оскотинились.
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Яка дружина?
Це розводка для лохів від оточення г - на Потрошенко,такіх як Григоришин з цівільними дружинами,щоб підняти рейтинг у гомосєків Сєрі і Мусі.Ця настя організовує оргазм носом за гонорар від олігархів, нібито Сєря грозний йоборь і "гроза" корупціі...
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Топольская наверняка знает о торжественном заседании ДурьДумы РАБссии 1 марта 2014 года,когда Валька Постакана объявила по факту войну Украине..,хлопали в ладоши все присутствующие...Крысы ПОЗОРНЫЕ...
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гражданская любовница депутата возомнила из себя нехрен что. Да какое право эта потаскуха имела обзывать граждан Украины может кто писал коменты потерял близких в зоне АТО. Что то этой гражданской выдры не было слышно за 3 года войны и не слышно было ее грусти только из-за того что каждый день гибнут граждане Украины по вине все той же рашки. Как быстро вылезла эта дрянь. А кто пожалеет погибших в зоне АТО и их детей, жен матерей отцов не задумывалась эта ЖОНА
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Красивая девушка, но ебанутая! Ни чем другим этот её пост , как и сожительство с лещем обьяснить нельзя!
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Фосфорная Горловка ‏@natohawks 25 мин.25 минут назад
На самолете Ту-154 летел друг Стешина - оператор Александр Суранов, снимавший расчлененку на Донбассе. -1 пропагандонская мразь. Отлично.


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Чувиха совершенно оторвана от украинских реалий. У нас как бы война 2 года идёт. Но этого конечно не видно с европейских танцполов.
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А от цікаво, а чого це її дрючник не попав під мобілізацію?
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ТУ-154 как знамение
«Сколько веревочке не виться, а у ослика все равно - больше» Некоторое время на зад, пришлось читать отзывы на катастрофу самолета Ту-154 ВВС Польши, который разбился в окрестностях Смоленска. Тогда Россия еще не вела войн ни с соседями, ни с дальними странами, но градус ненависти уже тогда там зашкаливал до такой степени, что комментарии православных и духовных были вне любой конкуренции. Потом, россияне захлебывались восторгом после катастрофы нашего транспортного Ил-76, сбитого в Луганске, где погибли десятки наших военных. И вот сегодня случилось событие «два в одном» с одной стороны, разбился самолет ВТА РФ, а с другой стороны, это такой же самый Ту-154, который погубил президента Польши Леха Качинського и правительственную делегацию Польши. Удивительно, что те же самые россияне, по такому же самому поводу, теперь требуют соболезнований и траура, но его для россиян уже нет. Состав пассажиров самолета как будто специально подобран для того, чтобы показать - все засчитывается и все однажды отольется самым очевидным образом. Просто обратим внимание на то, что именно должны были делать люди, летевшие военным бортом. Самая многочисленная группа - ансамбль песни и пляски ВС РФ. Они ехали в Сирию развлекать мясников, которые несколько месяцев подряд уничтожали сирийский мегаполис, вместе с его гражданами, а на последнем этапе - прямо объявившими всех, кто не вышел - террористами. Они могут похвастаться десятками тысяч трупов мирняка и тысячами убитых детей. Причем, истинные масштабы катастрофы станут известны несколько позже и то - вряд ли. Очевидно, что множество трупов и сейчас погребены под тоннами бетона и будут обнаружены только при разборе завалов. Только тогда можно увидеть количественное выражение преступления российских военных. И вот эту публику ехали развлекать военные танцоры и певцы. Оно и понятно, для маленькой Пальмиры было достаточно Ролдугина и небольшого оркестра, а тут понадобился целый ансамбль, ибо трупов куда больше, а значит и праздник должен быть более внушительным. Именно поэтому были собраны аж две группы пропагандистов от Первого канала и Канала Звезда. На совести этих каналов та истеричная поддержка массовых убийств, которая захлестнула РФ. Без их «труда» вряд ли можно было достичь подобного результата. Так что они тоже оказались в нужно месте и в нужное время. Ну и плюс к этому, на борту самолета был начальник департамента военной полиции ВС РФ. А первый руководитель тут нужен для того, чтобы лично благословить мероприятия, которые однозначно квалифицируются как военные преступления. Он ехал сказать то, что однажды сказал Гитлер: делайте, всю вину я возьму на себя. И еще очень важный вопрос, который погнал его в Сирию под прикрытием балалаешников и задирательниц ног. ООН создала трибунал по расследованию преступлений асадавско-российско-иранских войск в Сирии, в первую очередь - в Алеппо. Это значит, что до прибытия следственных групп, город надо осмотреть и уничтожить любые доказательства, подтверждающие их преступления. Это - кропотливая и методичная работа должна осуществляться под руководством очень высокого руководства. Вот такая бригада летела в Хмеймим. У каждого были свои цели, и они разделены на две большие части, одни убивают, а другие - профессионально прикрывают убийства. И вот все это должно вызывать у нас сочувствие? Откровенно говоря, сожаление имеется, но несколько иного рода. Жаль, что в этом самолете не было Соловьева, Киселева, Шойгу, Путина, Глазьева, Кадырова, Дугина и прочей сволочи. Если бы они, все вместе нырнули в сочинскую воду, была бы полная завершенность картины, а так - есть недосказанность, с одной стороны и задел на будущее - с другой. Но понятно одно, это была просто метка, на которой россиянам показано: как, кому и за что. Процесс пошел. Жнец вышел в поле и теперь подобные и другие катастрофы будут идти новогодними гирляндами. И каждый будет знать за что. Пассажиры самолета показали прямую причинно-следственную связь, которую в других вариантах, будет не так легко различить. Посему, когда что-то ухнет на АЭС или волна смоет несколько городов, выжившие будут выть, глядя в небо и вопить: «за что?» Вот тогда - возвращаемся к упавшему сегодня самолету и получаем ответ: «за это!» Вот за все это: за Чечню, за Грузию, за Крым, за Лугандон, за Сирию, за все!
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Интересным было самое первое сообщение о катастрофе под Смоленском : никто не выжил...,ни соболезнований Польше,ни других подробностей..
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Иди ты к едрени фени вместе со своим сырожой, от сцуки, наши солдаты гибнут в боях с кацапо-фашистской ордой, а эти твари катаются как сыр в масле, ещё и куйню разную пишут.
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Да, считайте нас ушлепками, моральнЫми уродами и т.п. но слишком много мы похоронили своих друзей, слишком долго ждали мужей, слишком во многом себе отказывали чтобы горевать и погибших плясунов и певунов для убийц. Толерантность она до предела работает, пока твоя жирная рожа в шоколаде - ты не поймешь.
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У меня всегда вызывало внутреннее возмущение ханжество и лицемерие тех, кого ,например, очень волновало состояние моей души, которую необходимо спасать ибо она принадлежит не мне а Богу. Нет, господа, моя душа принадлежит только мне и перед Богом держать ответ- это лишь моя забота. Эта дрянь,гражданская жена Лещенко Топольская , превзошла своим ханжеством всех лицемеров вместе взятых. Тварь, возмущается, что я не посочувствую тем, кто способствовал развязыванию войны в моей стране, кто является соучастником массового уничтожения детей в Алепо, тем, кто восхваляет преступную злодейскую власть, тем, кто гордится наличием в его стране ядерной бомбы и ракет , способных испепелить целые страны. Как бы я хотел, что бы эта мразь прочитала, что мы о ней думаем, как бы я хотел, что бы она обосралась от страха выйдя на улицу из дома, когда ей на башку свалится рысская граната, хотя этой гниде и кирпича хватит.
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Извините, оправдания типа "между нами война", "а сколько они нам бед принесли и наших убили", "так им и надо - заслужили" не принимаются.

Ну и пошла тогда на х., великий диджей. Для Укаины ты никто. Что ты есть, что тебя нет. Видите ли как изъясняется - "не принимаются". Да кто ты такая, что строишь из себя чучело, к которому все должны ползти за твоим "принимается".

Это у тебя в семье никого не убили на фронте, не покалечили и не замучили. А то что военный отряд летел подымать боевой дух убийц мирного населения, чтобы те еще с большим воодушевлением крыли бомбами жителей той страны, - это тебя еае то не ипет и по оторванным детским ручкам небось ни разу не заплакала. Мандавош - ка.
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ця лахудра під кайфом писала цю кухню?
Чи вони із лєщєнком відвідали хоча б 1 похорони військових у Києві?
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Думаю, что радоваться смерти других людей это действительно не правильно. Таким образом мы уподобляемся оркам. Но кто я такой, чтобы судить? Меня эта война слава Богу не коснулась непосредственно. Так что выступать с гневными обвинениями я просто не имею права. Решать должны родные погибших пацанов. Покалеченные. Беженцы. Они имеют на это право, а не курица, ведущая дискотеки.
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И про Ленщенко- кем же он является если его любимая женщина враг Украины? Значит и он враг, хитрозамаскированный, депутат сраный....
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с тех пор как нас и наших детей, нагло, лживо, борзо, пришли спасать рюзьгие свиньи!
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Смешно как-то лещенко лишился карьеры)))волал, волал на эфирах, микрофоны все позаплевывал, старался антикоррупционную личину на свой фейс напялить..........да, как всегда в таких случаях, пихва все испортила "мужику"))): захотела наявно 7 млн. квартирку под студию и без заморочек на 90-летних родичей, захотела прочего лоска для некрасивого сергуна( чтобы до своего "уровня" подтянуть). А еще и мозгов нема - клацает отсебятину всякую без дозволу сергуна)))))))))) Так вот и погубила леща))))))))
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Я теперь и к сирьоже буду относиться соответственным образом, раньше как-то больше уважал. Но не зря говорится, что муж и жена одна сатана. Думать по разному, если вместе живут, никак не возможно.
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Орест Лютий - "КАТЯ - ВАТНІЦА"

А пісня то пророча (потече у синє море кров ворожа). Як Шевченко заповів.
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори -
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.
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Есть такая народная мудрость: если ты плюнешь на коллектив, коллектив утрется, но если коллектив плюнет на тебя, ты утонешь. Интернет сообщество, тобишь коллектив в данном контексте, сейчас об плевывает автора, также как об плевал чужое горе, но не стоит ли этому коллективу задуматься над тем что это плевок в сторону всей нашей цивилизации, и не стоит ли ожидать плевок вответку.
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Серожена сасалка пыжилась родить фриканутую мысть. В результате банальные сопли и польностю оторваные от реальности морализатоство морализатоство. Кстате не за просто так, оч уж хочется тополькой равнуть квартирку в Киеве и в ПидоРассию с концернами ездить.А украинцы наконецто научились называть вещ своими именами, а не малодух прятоатся за суконными фразамми. Враг есть враг, и оч хорошо что он подох, в его семи должно притигоре и нищена. Даже еслб йопнулся ватальот не с пропогаднонами а с пересичными кмцами - всё равно это невибенный празник, рвсём гармошки, танцують - все!
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А представьте, как бы обломались организаторы этой провокации, если бы на заявление этого DJ существа никто бы не среагировал??!! А так, сколько людей делают своей реакцией, подарок врагам.
НЕЛЬЗЯ РЕАГИРОВАТЬ НА СЛОВА НИЧТОЖЕСТВА!!!


И между людьми, как и между книгами, бывают экземпляры ниже критики, не дающие даже повода к укору.
(Гёте)
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Жертвы никогда не скорбят по потерям в войсках агрессора.
У жертв, если они не тронулись умом, не может вызвать искреннего сочувствия падение военно-транспортного самолета министерства обороны врага. В Украине 10 тысяч погибших от вашей армии. Десять тысяч. И миллионы беженцев. Миллионы. И в Сирии. И мораль мирного времени в войну не работает. Сложно это понять? Россия ведёт войну. Россия ведёт войну. И ещё раз, медленно. Россия. Ведёт. Войну. Эта война жестока и несправедлива по отношению к ее жертвам. И ее жертвы не будут сострадать вам и сострадать вместе с вами. http://censoru.net/15451-zhertvy-nikogda-ne-skorbyat-po-poteryam-agressora.html
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это та сука, которая "одолжила" Лещенку часть денег на покупку элитной квартиры? да она оказывается еще и дура...теперь только ленивый не пнет Лещенко по поводу коментов его проросийской сучки
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Треба щоб Володя Парасюк "прочитав" курс лекції Лещенку, Наєму і всякії дибільнії "богемі" і так щоб суки на все життя запамятали
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Неужели перевелись патриоты, за патлы выволощь московскую суку на Майдан и на колени поставить! Такая падла ещё депутатишком станет через пару лет благодаря своему жидку и тогда это с трибуны ВР будет петь сука и будет поздно
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почему Лещенку не хватает ума заткнуть эту свою ушлепку?
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И ЭТО ГОВОРИТ ПОДСТИЛКА КОРРУПЦИОННАЯ !!! ПЛАГИАТОРША СРАНАЯ !!! ЕЩЁ И НОС СМЕЕТ СВОЙ СУВАТЬ К НАРОДУ ТВАРЬ !!!
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компиляторша)) Она компиллирует, не крадёт. Но своего, хоть так хоть так, НИЧЕГО не создаёт. Всё чу-жо-е.
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а почему эта блындыриха не спросит у кацапов, когда они стали такими подонками, детоубийцами и мразями?? Ей не интересно? Пусть почитает "реакцию" козломордх на крушение польского президентского самолёта, реакцию на сбитый наш ИЛ-76...
Приятная и комфортная атмосыера в новой квартире у лещенко.. Дискуссии наверное о том, "за кого" быть, за ра-си-я или за Украину.. Или сирожа уже за Украину не дискутирует??
Бл*ять вонючая.
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А слабо этой лярве было самой в кацапском пропагандонском десанте в алеппо поучаствовать?
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или хотя бы в том самолёте слетать в Сирию, дискотеку там провести.))
Оно же ДиДжОй))
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"..........Збс у нас лицо, афигеть у нас культура. И я это наблюдаю только пол года, раньше просто не следила, представляю сколько говна утекло без моего внимания, а так-то глянь........"

--- а война у нас, между прочим, началась НЕ пол года назад.. А она только заметила что война у нас?? что росияне убивают наших детей, разрушают наши дома, разрушают нашу ЖИЗНЬ, и только полгода назад начала "наблюдать"??? Офигеть, какая душевная и патриотично настроенная хражданская жена у самого рьяного защитника Украины - сирожы лещенко..
ТЬФУ, пля.
Не о чем. Эта шмакодявка не стоит даже времени на прочтение её срача.
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я не понял, это что за шалава тут рот открыла. блядище, ты ебало то закрой пока еще топаешь ножками. может пора за поребрик дешевка козлорылая))))))))))))
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обычно так палятся говнюки,, которые хотят сохранить возможность сдриснуть в Рашку, если что.
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