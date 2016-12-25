Президент Чехии Земан пожелал согражданам "опасной жизни" в новом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В интервью радио Frekvence 1 Земан призвал людей к жизни, полной рисков, сражений и побед. По словам президента Чехии, желать всем здоровья, счастья и долгих лет жизни было бы "немного банально и довольно скучно".
"Вы знаете, уважаемые слушатели, чего бы мне хотелось вам пожелать? Опасной жизни. Потому что, если вы не будете участвовать в сражениях, то не сможете победить. Я желаю вам успехов", - сказал Земан.
Он также добавил, что официальное новогоднее поздравление народу Чехии запишет в замке Ланы, где 2 января примет премьер-министра Богуслава Соботку.
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шо так сказанул?
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Видно что-то знает, оговорился по Фрейду !
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Пусть украинская диаспора им Майдан проведет в Праге и сменит власть.
Там лет на 10-15 веселья гарантировано.
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Видно, совсем скучно ему там в тихой Чехии живется.
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