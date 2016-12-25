EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  13490  331
Все про:авиакатастрофа (1004) Минобороны РФ (369)

 Минобороны РФ: Место падения Ту-154 в Черном море определено

Водолазы военно-морского флота и МЧС РФ начали погружения, чтобы обнаружить фюзеляж и крупные обломки самолета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

В районе крушения к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора.

80 водолазов военно-морского флота и МЧС РФ приступили к спускам с целью обнаружения фюзеляжа и крупных обломков корпуса самолета, сказал Конашенков.

К месту поисков должны прибыть специалисты Северного флота с телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон", добавил спикер военного ведомства.

Кроме того, по его словам, в район авиакатастрофы направляются два глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенных манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, что позволяет производить поисковые работы в ночных условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - Грицак об убийстве посла РФ в Турции и авиакатастрофе ТУ-154

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Москали!!! Ну что у вас за мода такая хреновая пошла: засирать Черное море. А вы его копали???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жалко,що російский літак,не телепнув на ДНР! вони б собі сувенірів назбирали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Pavel Senko ‏@senko
Погибли военные и пропагандисты, часть машины, которая перемалывает украинцев и сирийцев. Остановите эту машину, выкиньте шофера нахрен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хреново, шо Кабздон Йося не полетел. Место падения воздушного корабля МО Мордора можно было бы определить с точностью в 1 см. - по медленно качающемуся на волнах Чёрного моря, чёрному парику уебана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неделя
☑️ Отравление "Боярышником"
☑️ Убийство посла Карлова
☑️ Теракт в Берлине
☑️ Взрыв в Мексике
☑️ Угон ливийского самолета
☑️ Крушение Ту-154
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут исчо наклюнулось... и тоже с краденным...

Помянутый Орель-4, бывший украинский теплоход аск «Укрречфлот» , проданный россии, росийскими рейдерами, которые захватили Укрречфлот в 2007 году.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему-то ищут металлолом, а не тела погибших...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Ало, це штаб повытряної оборони.
- Шо? Москальський літак з пропогпадонапи? нє то не ми...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самая правдивая версия крушеня ту154 - это операция ФСБ что б все забыли за боярышников
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у змаганні глоду і аерофлоту ,з рахунком 62-92 переміг останній,з нетерпінням чекаєм реваншу!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати гебня которая читает сайт прочитайте все посты по этому поводу и вы прикрасно поймёте шо о вас думают все украинцы чего вам желают ну и у вас отпадет вопрос простим ли мы вас когда нибудь или нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они это и так знвют но включают дурака и держат за спиной нож что бы нас воткнуть в спину
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фауна Чорного моря понесла великі втрати - йося кобзон не сів у ТУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапи , що насправді розраховували на співчуття Українців? Мокшанці , запитайте в дідів , якщо хтось ще живим залишився , а вони співчували фашистським окупантам? Яке може бути співчуття ЕрЕфійській мерзоті , яка летіла в розбомбований нимиж Алєпо співати і танцювати на горі і вбивствах сірійських дітей. Не буде миру з москалями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За наш Ил-76 ответка прилетела ,вона ано как бывыет ,Merry Christmas расеяне
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предварительное заключение причин падений самолетов объявленно на рассее:
https://www.youtube.com/watch?v=JMvpgbXO3uw
 показать весь комментарий
Ответить
 
Камера сняла вспышку в небе в момент крушения самолета
https://charter97.org/ru/news/2016/12/25/235537/ . Видно это сунниты все же постарались, тем более что они и в России составляют большинство мусульман.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чем больше козломордых фашистов окажется на дне
или в земле тем лучше пюдям на земле дышать
станет легче тем меньше будет смраду и вони
 показать весь комментарий
Ответить
 
Монокле:
25.12.2016 в 19:39

...Ту-154 никогда не отличался сверхнадежностью (в отличие от Ан-ов).
Всего было произведено 914 самолетов этого типа.Потеряно в авриях и
катастрофах - 73 машины.
Итого: 8% парка этих самолетов потеряно в авариях и катастрофах.
Самолет считался сложным в пилотировании. Поэтому, катастрофы часто списывались на ошибки экипажа. Это давняя свинская традиция списывать все на мертвых, которые ничего не могут возразить..
Этот борт был произведен в 1983 г. Крайний ремонт прошел в декабре 2014 г.
Сертификат летной годности (СЛГ) действителен до конца декабря 2016г.
После возвращения из рейса он шел под решение: списание/ремонт/продление СЛГ.
Но, таких катастроф (после 2-й минуты взлета) один-в один еще не было. Взлетный режим является самым напряженным для систем самолета. Формально, с этим бортом все норм.
Техническая причина - очень вероятно.
- ошибка экипажа.
Чаще всего употребляется эта версия. Признать отказ техники - признать криворукость эксплуатанта (МО РФ). Признать теракт - полностью обделаться в вопросах организации САБ подмосковного военного аэродрома.
По воинским званиям членов экипажа этого борта: подполковник, два майора, капитан,
три старлея. Очень даже достойно.
Штурман вообще легендарный человек. В 2011 он был членом экипажа, который посадил Ту-154 со «взбешившейся» системой управления механизацией крыла. Есть видео в сети. А командир того Ту, после второй такой посадки уволился, увидев знак. Говорят, жив-здоров.
В ошибку экипажа не верю.
- теракт.
Маловероятно. Про ПЗРК с рыбацкой лодки - полный бред. Если что-то и было заложено, то в суперохраняемом подмосковном аэропорту.
Надо ждать официальной информации, но она будет переврана в пользу
официальной версии. Есть надежда на профессионалов авиационных форумов..
Обещаю отслеживать и информировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДАВАЙТЕ В ТО МЕСТО КОБЗОНА БЕЗ ПАРАШУТА СКИДЫВАЙТЕ И ВСЁ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия РФ боевые действия Бутусов Юрий Грицак Василий ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ ООН пожар потери пьянство резолюция Рождество Россия рынок самолет СБУ Сирия смерть Совбез ООН США терроризм убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти