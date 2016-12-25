 "Возникла насущная необходимость пообщаться", - Грицак о визите Порошенко в СБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", так глава Службы безопасности Украины Василий Грицак прокомментировал визит главы государства в ведомство.
"Во-первых, у нас очень вкусный кофе. С другой стороны, почему президент не может заехать в СБУ? Приехал, посмотрел, работает ли Служба безопасности неожиданно", - сказал Грицак.
Он отметил, что сам заранее не знал о визите Порошенко.
"Проверил караулы (президент. - Ред.). Кстати, наши караулы в одной ситуации не наилучшим образом поработали, за это президент меня покритиковал. А если серьезно, то возникла насущная необходимость пообщаться, он как раз проезжал мимо Службы, вот и заехал. Я не вижу в этом ничего крамольного", - отметил глава СБУ.
При этом Грицак не подтвердил и не опроверг присутствие заместителя председателя фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко.
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Они , вполне профессионально защищают власть от народа . Это единственное , что они умеют .
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та общаися...
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"Он отметил, что сам заранее не знал о визите Порошенко."
Пороху надо было - заехал.
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есть пару кило.....
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Гыыыыы....
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шо... неютно гаранту... То кононенко засветился, то онищенко сдает. сча доляшка от бени всплывет
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Он с 2014 года участвовал в боях на стороне российско-террористических бандформирований, где был снайпером. На Светлодарской дуге ему перебило ноги. Сейчас лежит в Дебальцево. Никому не нужен. Врачам, как они ему говорят, проще ампутировать обе конечности, чем пытаться их дальше лечить. Пока еще не отрезали. Но у него есть шанс.
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Сюжет , по ТСН , сегодня показывали ...
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Грицак сидел, как обычно, в воскресенье на работе...
Мимо совершенно случайно проходил Пеца...
Дай, думает, зайду к Грицаку в гости, у него кофе вкусный... заодно караулы там проверю, давно собирался...
Так всё и было.
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после нее обычно возникает насущная необходимость пообщаться у депутатов...
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Смачного всем пономарио!
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