 Сгоревший рынок возле метро "Лесная" с 2014 года не проверялся ГСЧС из-за моратория, директор вызван на допрос

Об этом в эфире Громадського сообщил Александр Косовский - начальник Деснянского управления полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей", - сказал он. Кроме того Косовский отметил, после допроса директора у следователя будет установлено, на каких основаниях рынок функционировал.
"Общались с директором рынка. На завтра на 9:00 данное лицо будет на допросе у следователя со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности. Следственный отдел определит, на каких основаниях функционировал рынок ", - сообщил начальник Десняннського управления полиции. По его словам, указанная статья по делу предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.
В свою очередь Светлана Водолага, пресс-секретарь главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сообщила Громадському, что рынок не проверялся с 2014 года из-за моратория на проверки.
"Рынок проверялся последний раз в 2014 году. Мы не могли проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения ", - сказала она. По словам Водолаги, причинами пожара занимаются правоохранительные органы. После проведения экспертиз будет установлена точная причина пожара. Правоохранители рассматривают различные версии пожара от умышленного поджога до нарушения правил пожарной безопасности.
В настоящее время на месте происшествия работают 5 единиц спецтехники и подъемный кран для разбора конструкций.
Напомним, в столице произошел масштабный пожар на складах секонд-хенд.
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черножопикипредставители арабских стран, цены бля, что в бутиках центра Киева...
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