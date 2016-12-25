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Все про:допрос (1007) Киев (15681) мораторий (116) пожар (2881) Нацполиция (5210) рынок (391) ГСЧС (544)

 Сгоревший рынок возле метро "Лесная" с 2014 года не проверялся ГСЧС из-за моратория, директор вызван на допрос

По факту пожара на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве директор рынка вызван на допрос.

Об этом в эфире Громадського сообщил Александр Косовский - начальник Деснянского управления полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей", - сказал он. Кроме того Косовский отметил, после допроса директора у следователя будет установлено, на каких основаниях рынок функционировал.

"Общались с директором рынка. На завтра на 9:00 данное лицо будет на допросе у следователя со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности. Следственный отдел определит, на каких основаниях функционировал рынок ", - сообщил начальник Десняннського управления полиции. По его словам, указанная статья по делу предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На горящем рынке секонд-хенда в столице обнаружено тело человека. ФОТОрепортаж

В свою очередь Светлана Водолага, пресс-секретарь главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, сообщила Громадському, что рынок не проверялся с 2014 года из-за моратория на проверки.

"Рынок проверялся последний раз в 2014 году. Мы не могли проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения ", - сказала она. По словам Водолаги, причинами пожара занимаются правоохранительные органы. После проведения экспертиз будет установлена ​​точная причина пожара. Правоохранители рассматривают различные версии пожара от умышленного поджога до нарушения правил пожарной безопасности.

Смотрите: Масштабный пожар в столице: на Лесном массиве горит склад секонд-хенда, закрыты две станции метро. ВИДЕО

В настоящее время на месте происшествия работают 5 единиц спецтехники и подъемный кран для разбора конструкций.

Напомним, в столице произошел масштабный пожар на складах секонд-хенд.
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І це при такому обігу коштів ринок на спрощеній системі? Це ж який дах потрібно мати?
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директор кошти обертає))), чи аренду збирає???
інша справа пожежна безпека!
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Блин! Бомбили две недели рынки в Киеве, а теперь крайнего нашли.
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Читая на Цензоре сводки с "полей борьбы" силовых органов с украинским бизнесом , мне иногда кажется , что Бутусов , имеет какой-то комплекс относительно предпринимательства , быть может возникший в далекой юности , на фоне зависти к чужим успехам и нереализованных проектов . Иначе , как еще объяснить его ежеминутные триумфальные реляции о "разоблачениях" людей , на которых держится украинская экономика , а значит и государственность ? Или он настолько наивен, и не ведает , что из себя представляет ,насквозь пронизанная коррупцией , украинская правоохранительная система ??? Да и вообще , его явная ангажированность Народным Фронтом , вызывает по меньшей мере некоторые вопросы
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Добре, шо кабелі в метро не загорілися. А з цим мораторієм пора закінчувати, поки якоїсь масштабної трагедії не сталося.
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свежий бодрый энергичный шоколадный выродок пороховатник
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дорога тролля тяжка и терниста..но отсутствие морали и принципов её облегчит..
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Трагедії стаються ,і з провірками і без ,з мараторієм і без ,можна подумати ,що провірка документів має якесь значення ,обберуть людям кишені ,і вся тобі провірка.Тому і акцентують на те що їм обрізалось ,а то ходили як боги ,.кишені їм і пики розпирало.
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Обберуть людям кишені? Люди себе рабами вважають? Так я тобі радісну звістку повідомлю-не ті зараз часи. Для людей. Для рабів часи завжди ті самі.
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Только при черновецком он работал а при кличковецком сгорел!
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у черновецкого партия в кгга на состояло из одних представителей строительных компаний. а то ,понимаешь,люди в выборы вложились, люди хотят строить. снести рынки,на которых бедные могут купить хоть что-то, и построить хорошие торговые центры и супермаркеты и кормить барыг ,которые наценку ставят сумасшедшую. колбаса на куреневском не у роизводителя,а на рынке!!!) оптовом рынке стоит 100грн за кг, а через 600м в супермаркете уже 160грн. ктож в этом супермаркете будет закупаться,если есть рынок. сооветственно в духе рыночных отношение(в наших условиях монополии) рынки надо ликвидировать.
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везет же киевлянам, у них пожарники не проводят "плановые проверки"
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я думаю сейчас в срочном порядке откажутся от такой практики
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та да, теперь и рынок после пожара можно зачищать, и пожарников натравливать на несогласных. разводка, .ули.
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где Вы там киевлян видели, одни черножопики представители арабских стран, цены бля, что в бутиках центра Киева...
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Мажоры - беспредельщики, кулинары - отравители.,предприниматели - пироманы Спасибо кролику Яценюку. Шо, Арсений, коррупцию в надзорных органах победил? То ли еще будет...

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Ну намекали же и так и эдак, и не один раз, что время смываться, а директор намека не понял. Но теперь не отвертится, за все ответит. Надо же народу предъявить злодея во всей красе. Вот, любуйтесь - директор рынка.
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Зачистили території і думають, що пани. На Оболоні побудували, такі собі, досить пристойні будиночки "міні послуги", "аптека", в усякому разі не іржаві ларьки . Так це ж прямі конкуренти мега офшорникам. Хочете вільний ринок - забезпечте місцями у ваших супермаркетах ЧПшників.
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"Рынок проверялся последний раз в 2014 году. Мы не могли проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения а при чем налогообложение к проверке електротехнической безопасности на рынке.если это в компетенции енергонадзора?
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выпустим аблигации вернем в собственность государства. ужесточим ме5ры и разрешим пожарникам стрелять. потом приватизируем за гривну. потом очередной виток народного неповиновения. опять запретим проверки опять пожар. .. а все гото надо было директору навести противопожарную работу. и платить пожарнику за порядок. а не за бердлам.
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Вот и повод начать тотальные проверки или по-другому к Новому году решили срубить со всех капусту!
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может біть))), но скорее прикормленные площадя)) для трц зачищают!
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Одно другому не мешает - пить на брудершафт некоторые уже хорошо научились!
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та не это у них на генетисеском)) уровне, вместо мозгов!
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нужен еще закон о "презумции правоты" пожарных при проверках
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Це наш баран цирк вирішив показати ? Самі підпалили, а тепер директора допитують? Ну-ну.
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Просто зачистка территории под многоэтажную коммерческую застройку им. Барыги на радость Чубакам, Владам Листвичам, Кацахолам, Вырвиокам и пр позорной шелупони
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Хотят заставить выплатить недополученные взятки, или шо? Пошли в жепь, дармоеды.
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Полная чепуха для тех, кто не в теме. Проверяют каждый год, независимо на какой ты системе. В 2014 проверяли - помягче, не было требований выписать журнал, и только предупреждали. В 2015, 2016 годах - проверки со стороны МЧС были регулярными и включали в себя не только требование к огнетушителям и системе огнетушения на объекте (в принципе - нормальные требования), но к этому добавлялось требование на обслуживание пожарных кранов, шлангов, вентилей и прочей фигни и дребедени, где качаются деньги с предприятий и ПП через фирмы-прокладки, принадлежащие бывшим и нынешним работникам МЧС или их родственникам и друзьям. Вся система построена не на предупреждении пожаров, а на вымогательстве денег сравнительно честными и не только способами. Но хоть перестали требовать выписывать никому ненужный журнал, который печатают и делают опять же их фирмы и их родственники.
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