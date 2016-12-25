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Все про:авиакатастрофа (1004) посол (1002) убийство (4506) Грицак Василий (205)

 "Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - Грицак об убийстве посла РФ в Турции и авиакатастрофе ТУ-154

Убийство российского посла в Турции и авиакатастрофа самолета ТУ-154 будут иметь последствия для мирового сообщества.

Как передает Цензор.НЕТ, такую позицию высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире ток-шоу "Hard Talk" телеканала "112 Украина".

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - сказал Грицак.

Он также высказал мнение, что одновременная гибель такого количества людей - это трагедия для государства.

"У меня слишком мало данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем это дело и доступа к тем материалам у нас нет", - отметил глава СБУ.

Он добавил, что планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже 10 тел обнаружены в районе крушения самолета Минобороны РФ

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Как сообщалось ранее, вечером 19 декабря мужчина выстрелил в посла РФ Андрея Карлова на церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. В результате ранений дипломат скончался. Стрелявший в посла РФ назвал нападение "местью за Алеппо".

В МИД РФ назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

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На разбившемся Ту-154 был директор департамента культуры Минобороны РФ Губанков! Летело, чучело получать медальку и УБД!
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На борту упавшего ТУ - 154 был начальник военной полиции генерал Ивановский! Мир стал чище, на одного полицая стало меньше!
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Не до віри! Це сказав не Гундяєв, не Лавров а наш голова СБУ! трагедія для держави! Це якби євреї плакали, що збили літака Люфтвафе, який віз до Варшави хор Вермахту на святкування окупації. Хтось там в Києві ще є адекватний? Чи перейшли на Глід?
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Михаил Веллер

"И если это не теракт… А здесь, знаете, теракт это или нет, в общем, легче от этого ведь не станет, понимаете. Людей от этого не вернешь. Потому что, если это некая, скажем, техническая катастрофа, то в чем-то это, может быть, еще страшнее, потому что это напоминает некое вызывающее суеверие, нежелание «парня наверху», чтобы Россия продолжала всю эту историю с Сирией. То есть это такой весьма суровый указующий знак. Это те знамения, которых в древности все, от египтян до римлян, сильно пугались и соображали, что же говорят боги, как это надо понимать, и если они не хотят, их повелениям лучше следовать."
http://echo.msk.ru/programs/just_think/1898142-echo/
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Дедушка Веллер также говорил, что Моторола был хорошим солдатом.Лучше не влезать в головы людей из-за поребрика - можно с ума сойти.Идеальный вариант - пусть нас забудут.Мечтаю,конечно.
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Да я не то чтобы его как хорошего журналиста цитирую, просто именно это высказывание в точку: лишнехромоссомные в упор не видят, что сама судьба и Бог на каждом шагу наказывает их за Украину и Сирию, и кульминация (пока что!) - это совершенно символечекая гибель именно тех людей, которые летели веселиться на крови сирийского народа.
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Трагедия не в том, что погибли ублюдки, а как раз трагедия для государства Российского, что они родились!!
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и если это так, то это неисправность не механическая, и не там где её ищут!
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грицак реально -мудень...таку куйню молотить ...мир самолет..тьфу!
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Згадався Микола Васильович Ґоґоль: "Страшная мєсть". А ще Максім Ґорькій: "...бєзумству храбрих пойом ми пєсню..." - рядок про партизанів, що заклали на борт вибухівку.
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Світ більше співчуває дураші, чим вона сама собі. Для вбивць - це обиденність.
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Ну что это за сука конченная, этот грицак!? О каком это он количестве погибших? Для какого это государства? А наших 10 000 +, это не говоря о раненых и калеках на всю жизнь!!!!!!
Оно еще открывает свой поганый рот говорить и какой-то трагедии для хуйлостана????
Блин...когда мы уже всех наших дебилов и ворье при власти поубиваем?????
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Коньячку перебрал видать и берега попутал...)))
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Я не бачила, але напевно. Вони ж тепер друзі на основі газопроводу. Так що, можливо, він був одним з перших.
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И этот подонок в погонах будет жировать
убивая патриотов и служа ворам
пока быдло годосовавшее в один тур
будет карлить за копейки на воров
у которых он прислуживает
Вы скоро нажрётесь любители шарового шеколада ?
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http://newsdaily.com.ua/post/1426765 А шо там пишет Ньюсдейли КОМ ЮА, пост 1426765, что был взрыв на борту? Даже видео выложили.
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Порошенко и его шобла люди поставленные хуйлом для продажи Украины
Кацапской московии
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Как можно назвать артистов которые ехал выступать в город, улицы которого еще не остыли от крови десятков тысяч мирных жителей, стариков, женщин и детей. Выступать перед ублюдками --уголовниками, которые стерли с лица земли город с мирными жителями. Неужели среди всей этой гнилой, ватной, отмороженной братии не нашлось хотя бы одного порядочного Человека. Вот уж воистину: ----"Нет гаже и подлее особи чем кацап. Рожденная в нацистской стране эта падаль никогда не станет человеком". А. И. Солженицын.
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Ой, ну які такі наслідки від того, що подохли козломорді лабухи в погонах?
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