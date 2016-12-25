 "Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - Грицак об убийстве посла РФ в Турции и авиакатастрофе ТУ-154

Как передает Цензор.НЕТ, такую позицию высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире ток-шоу "Hard Talk" телеканала "112 Украина".
"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - сказал Грицак.
Он также высказал мнение, что одновременная гибель такого количества людей - это трагедия для государства.
"У меня слишком мало данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем это дело и доступа к тем материалам у нас нет", - отметил глава СБУ.
Он добавил, что планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
Как сообщалось ранее, вечером 19 декабря мужчина выстрелил в посла РФ Андрея Карлова на церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. В результате ранений дипломат скончался. Стрелявший в посла РФ назвал нападение "местью за Алеппо".
В МИД РФ назвали произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
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"И если это не теракт… А здесь, знаете, теракт это или нет, в общем, легче от этого ведь не станет, понимаете. Людей от этого не вернешь. Потому что, если это некая, скажем, техническая катастрофа, то в чем-то это, может быть, еще страшнее, потому что это напоминает некое вызывающее суеверие, нежелание «парня наверху», чтобы Россия продолжала всю эту историю с Сирией. То есть это такой весьма суровый указующий знак. Это те знамения, которых в древности все, от египтян до римлян, сильно пугались и соображали, что же говорят боги, как это надо понимать, и если они не хотят, их повелениям лучше следовать."
http://echo.msk.ru/programs/just_think/1898142-echo/
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https://www.youtube.com/watch?v=VE2BRieTgr8
https://www.youtube.com/watch?v=k-K52HANHZE
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Оно еще открывает свой поганый рот говорить и какой-то трагедии для хуйлостана????
Блин...когда мы уже всех наших дебилов и ворье при власти поубиваем?????
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убивая патриотов и служа ворам
пока быдло годосовавшее в один тур
будет карлить за копейки на воров
у которых он прислуживает
Вы скоро нажрётесь любители шарового шеколада ?
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Кацапской московии
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