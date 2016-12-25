 Российская авиация увеличила количество бомбардировок в Сирии, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом агентству Reuters сообщили наблюдатели и местные жители.
По их данным, по меньшей мере восемь рейдов осуществлено на четыре ключевых города северо-западного региона Сирии. Есть также информация о многочисленных жертвах, в основном среди гражданских.
Повстанцы заявили, что российские и сирийские самолеты также бомбили удерживаемые оппозицией западные и южные пригороды Алеппо. Сам город повстанцы покинули лишь несколько дней назад во время эвакуации, однако несколько городов на расстоянии до двух десятков километров от Алеппо остаются под их контролем.
11566 189
Материалы по теме: Война в Сирии
Содержание группировки в Сирии в 2016 году обойдется России в 130 млрд рублей, - "Коммерсант"(177)
По окрестностям Алеппо снова нанесены авиаудары(25)
США ввели санкции против топ-менеджеров российского банка в связи с "насилием в Сирии"(77)
Путин поздравил Асада "с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков"(87)
Про ситуацію в Алеппо крізь призму світових ЗМІ(0)
Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО(212)
"Вы убиваете там беззащитных детей", - стрелявший в посла РФ назвал нападение "местью за Алеппо". ФОТО(319)
недоебок после сурогата.
Ответить
Так же опал Сила Китая, космодром на намКрыше тоже опал, процветание лугандо-домбабве тоже опало.
Ну дальше сам продолжишь?
О! Ещё самолёт сегодня ...хотя нет. Тот Упал.
Ответить
Ответить
Ответить
24.12.2016 10:42
На этой неделе исполнилось 110 лет со дня рождения Брежнева. Началась вакханалия на российских телеканалах. Опять запустили сладенький сериал о генсеке. В главных ток-шоу обсуждалась тема: "Эпоха застоя или эпоха стабильности?" Участники "дискуссий" дружно соглашались: период правления Брежнева был благополучным, счастливым, но потом Горбачев с Ельциным разрушили великую державу. Кому понадобилось раздувать это наглое вранье?
Российские идеологи пользуются тем, что Брежнев умер 34 года назад и не зомбированных людей, способных вспомнить и оценить 18 лет его правления, остается все меньше. На самом деле Леонид Ильич прославился только тем, что дал мощный толчок народному творчеству в жанре анекдота. Необразованный, малокультурный функционер, не способный прочитать тексты сочиненных для него речей, но претендовавший на роль великого полководца и даже писателя, - трудно найти столь несуразную фигуру в тысячелетней российской истории!
Продажные участники посвященных Брежневу ток-шоу говорили о том, как процветала страна под его мудрым руководством, какое согласие царило в народе, как кроток и незлобив был генсек, как во всем мире считались с державой в те годы... Для иллюстрации показывали кадры из лживого сериала - например, эпизод, в котором Брежнева, отправившегося в народ, возмущает очередь за колбасой в райцентре.
Да не было очередей в райцентрах, потому что не было там колбасы! Все продукты местные жители везли туда из столиц - вот где действительно были очереди!
Период правления Брежнева следует оценивать на фоне предшествовавшей ему хрущевской эпохи. И начинать надо с того, что Хрущев рассказал - пусть далеко не все - о преступлениях Сталина и выпустил из лагерей миллионы людей. Конечно, Никита Сергеевич не распространялся о своей роли в ближайшем окружении великого кормчего, но именно он покончил с массовыми репрессиями. При нем ожила деревня, в городах началось не виданное по масштабам строительство жилья, наступили некоторые послабления в области культуры и искусства. Благодаря сдвигам в научно-технической сфере Советский Союз первым вышел в космос.
Брежнев выдвинулся благодаря Хрущеву, который ввел его в Президиум ЦК КПСС и поставил во главе Верховного Совета. Он предал покровителя, став одним из активных участников его свержения в 1964 году. Будучи плотью от плоти созданного Сталиным всесильного партийного аппарата, Леонид Ильич принадлежал к тем, кто страшился хрущевской непредсказуемости и хотел установления "порядка".
Уже в 1965 году на юбилейном вечере, посвященном 20-летию Победы, Брежнев - под овации зала - напомнил, что главнокомандующим в годы войны был Иосиф Сталин, труп которого несколькими годами раньше Хрущев выкинул из Мавзолея. Началась "тихая" реабилитация вождя. О сталинских репрессиях перестали говорить, книги и фильмы с упоминанием ГУЛАГа исчезли. Обласканного Хрущевым Солженицына затравили и выдворили из страны. Старого и больного Шаламова подло избили на улице "неизвестные", что преждевременно свело его в могилу.
Хрущев, "восстанавливая ленинские нормы", бросил танки на восставший Будапешт, расстрелял демонстрацию рабочих в Новочеркасске. Правление "доброго" Брежнева началось с суда над писателями Синявским и Даниэлем, которых надолго загнали в лагеря. Диссидентов истязали в психушках. СССР организовал оккупацию братскими соцстранами Чехословакии, захотевшей социализма с человеческим лицом. Бессмысленное вторжение в Афганистан привело к гибели миллиона афганцев и тысяч советских военнослужащих.
"Застой" выражался в том, что в 1970-е - 1980-е огромной страной руководила деградировавшая геронтократия.
АНЕКДОТ "ЭПОХИ ЗАСТОЯ"
"В Кремль звонит неизвестный. Дребезжащий голос выдает человека немолодого:
- Скажите, это правда, что вы ищете человека на должность секретаря ЦК?
- Вы что - идиот?
- Да. И очень старый и больной".
Страшно было смотреть трансляции с пленумов и съездов: с трибун выступали трясущиеся ораторы с выпученными глазами и вылетавшими челюстями. Эти сенильные старики смутно помнили методы работы сталинских наркомов, но ничего не понимали ни в современном производстве, ни в сельском хозяйстве. Формально заводы и фабрики заваливали страну автомобилями, велосипедами, телевизорами, ботинками, штанами. Но автомобили ломались, из-за каждой детали надо было месяцами (!) ездить в автосервиз. Телевизоры взрывались. Обувь напоминала испанский сапог, костюмы - смирительную рубашку. Люди стояли в очередях за иранскими стиральными порошками, польскими шампунями, китайскими полотенцами, болгарскими яблоками, венгерскими утками. Импортные туфли, брюки, кофточки покупали "по блату", с переплатой. Важнейших продуктов питания - мяса, птицы, рыбы, колбасы, молока, сыра - в большинстве районов страны просто не было. Советские граждане бороздили просторы огромной страны в поисках дефицитных товаров (часто эти вояжи оформлялись как служебные командировки, что наносило экономике гигантский ущерб). Из Прибалтики везли сыры и детский трикотаж, из Армении - обувь, из Молдавии - рубашки Тираспольской швейной фабрики и книги местного русского издательства, из Узбекистана - дыни... В Москве приходилось "дежурить" в крупнейших торговых центрах: чтобы добыть колбасу, растворимый кофе, импортные вещи.А какое было счастье, когда в родном городе "выбрасывали" туалетную бумагу!
Хотя все милитаризованное государство работало на оборонку, она быстро сдавала позиции. Космические успехи остались в прошлом. Американцы первыми высадились на Луне, придумали "шаттлы" - советская промышленность на такое уже была неспособна.
Чтобы заткнуть рты, бездарная власть усиливала слежку, контроль, репрессии. Особенно это ударило по советской культуре. За любую "отсебятину" фильмы навсегда клали "на полку". Запрещали книги, изымали литературные журналы, отменяли спектакли. Огромный отряд блестящих писателей, режиссеров, музыкантов, танцовщиков оказался за границей.
Идеология была тупой и жестокой. Усилился антисемитизм под личиной борьбы с сионизмом. Участников сионистких кружков судили и посылали в лагеря. Арестовывали за найденный - естественно, при обыске - учебник иврита (ни один другой язык изучать не запрещалось!). Издавались оголтело юдофобские книги и брошюры, не уступавшие по "качеству" нацистским.
В лагерях рядом с сионистами сидели "националисты". Хотя марксистские теоретики придумали, что возникла "новая человеческая общность - советский народ", продолжалась начатая при Сталине русификация страны. В двухмиллионном Минске не было ни одной белорусской школы. Фильм, спектакль, книга на языках "братских" республик могли увидеть свет только после утверждения в Москве. Советские народы умело стравливались. Каким-то непостижимым образом возникал "консенсус": кавказцы - спекулянты, жители Средней Азии - тупые "чурки", ну, а прибалты - конечно, фашисты. То, что в советских фильмах роли нацистов обычно играли литовские и латвийские актеры, объяснялось не только их нерусской внешностью: заодно в подсознание зрителей внедрялось представление об органичности этой роли для жителей "антисоветских" республик.
Помню характерную сценку. Я жил в вильнюсском районе, где были три "важнейших" магазина: детского трикотажа, детской обуви и кулинарка. Неподалеку, на автомобильной стоянке, постоянно появлялись огромные автобусы с табличками "Рязань", "Калуга", "Владимир". Выскакивавшие оттуда "туристы" неслись прежде всего в кулинарный магазин. Там всегда были мясные рулеты, дешевые - по 2.50. Местные жители это блюдо игнорировали. Готовили его из подозрительного фарша с перемолотыми хрящами, жилами и жиром. Но гости были готовы везти вареные рулеты домой двое суток и набивали ими огромные сумки. При этом злобно приговаривали: "Вот фашисты!"...
Надо понимать, что развал СССР, межнациональные конфликты, "собирание русского мира", расписывание нацистской сущности стран Балтии и Украины - начались не как результат "перестройки", а как следствие насаждавшегося при Брежневе великорусского шовинизма. Точно так же чудовищная коррупция родилась не в "лихие 1990-е" - страна была подготовлена к этому беспределу гораздо раньше.
"Добрый" Брежнев учел уроки Хрущева. Он стремился не обижать аппарат и ближайших соратников. (Правда, от тех требовалась полная лояльность. Молодой - относительно - руководитель Белоруссии Петр Машеров пугал стариков из Политбюро своей перспективностью. Во время выезда из Минска в его машину врезался грузовик - уникальный случай в истории СССР, где во время движения правительного кортежа все трассы перекрывали...).
Аппарат любил Брежнева, который ввел круговую поруку начальников всех уровней. Злоупотребления служебным положением существовали и при Сталине, но тогда за это расстреливали. При Брежневе циничная безответственность, казнокрадство, взяточничество стали будничными явлениями. Коррупция проникла в сферы, традиционно считавшиеся оплотом высокой морали. Взятки стали брать врачи, учителя, работники МВД...
В сегодняшних российских телепередачах об "эпохе застоя" есть один не выдуманный факт: было построено очень много жилья. Но в разложившейся стране контроля за качеством строительства не было. (Вспомним робко рассказывавший об этом фильм "Мы, нижеподписавшиеся"). Строили в спешке, халтурно. Эти дома начали разваливаться уже после развала СССР - совсем не по вине Горбачева и Ельцина. Помню, как я вселился в новую квартиру. Расставляя мебель, обнаружил, что в комнатах нет ни одного прямого угла! Окно из-за перекоса не открывалось... Да что там жилые дома - как выяснилось, никогда не существовало акта о сдаче в эксплуатацию крупнейшей в мире Саяно-Шушенской ГЭС! Тем не менее она работала, и только в 2009 году произошла ужасающая техногенная катастрофа...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
АНЕКДОТ ВРЕМЕН АНДРОПОВА
"Историки все больше склоняются к мнению, что судьба Второй мировой войны решилась на Карельском перешейке".
Создателям культа Брежнева его полководческого дара показалось мало. Началась публикация трех книг его воспоминаний. По свидетельствам ближайшего окружения генсека, он очень не любил читать, а писать - еще меньше. Вроде бы, скучнейшие "мемуары" изготовил известный в свое время журналист "Известий" Анатолий Аграновский. Брежнев получил за "свою" трилогию, которую уже начали изучать в школах и вузах, Ленинскую премию по литературе.
Я бы не углублялся в историю брежневского правления, если бы не сегодняшняя ложь о той эпохе, мутными потоками хлещущая с телеэкранов. Кому понадобилось представлять маразматика, коллекционера орденов и премий как мудрого правителя, укрепившего мощь и престиж державы?
Нынешнее чекистское руководство России тоскует по советским временам, когда не было колбасы, но был "порядок". Ему ненавистны реформаторы, покушавшиеся на Систему, созданную Лениным и его лучшим учеником: Хрущев, Горбачев, Ельцин. Поэтому Сталина называют выдающимся менеджером, а Брежневу приписывают фантастические достижения.
Сегодня, как в "эпоху застоя", опять переписывается история Второй мировой войны: ко двору пришлась брежневская киноэпопея "Победа" с добрым и мудрым Верховным главнокомандующим. Опять создается культ не сменяемого национального лидера. В войне он не участвовал, да и в КГБ был неудачником, но его чекистское прошлое упоминается с огромным пиететом.
По лучшим брежневским образцам страна разворовывается и разлагается. "Духовные скрепы" характеризуются недавними грозными требованиями сверху: выяснить, по чьей вине в Иркутске поступило в продажу средство для чистки ванн, содержавшее чуть-чуть спирта! От "пользования" им умерли более 70 человек. А кому и в какой стране придет в голову, что массы алкоголиков могут выжрать подобную продукцию, поступившую в магазины? Такое происходит только при отсутствии смысла существования, при бескультурье и нищете значительной части населения. В "эпоху застоя", как и при царях, водка обеспечивала огромную часть государственного дохода. Но в народе предпочитали зелье подешевле - одеколон, палитуру, разведенную сапожную ваксу. Сейчас нефть дешевеет, зато водка дорожает. В Москве и Питере кто-то стоит в очередях на выставки шедевров искусства. Но от Калининграда до Владивостока от отравления всякой дрянью ежегодно погибают тысячи людей! Догадываясь, какой это позор, российские функционеры уже придумали стыдливое название: "Алкоголесодержащие жидкости не пищевого назначения"...
Опять в Кремле считают, что величие державы - это не уровень демократии, не экономическое процветание, не успехи науки, культуры, образования, а милитаризация, агрессивная внешняя политика, страх, который страна внушает цивилизованному человечеству. Опять за смелые высказывания, критику власти людей отправляют на зону. В таких условиях ложь становится стилем жизни. Опять врут все телеканалы, вторя хозяевам Кремля, которые рассказывают всему миру, что в России людей не убивают в полицейских участках и в СИЗО, что Россия не нападала на Украину, что российские спортсмены - самые честные и благородные в мире. Над Брежневым в нормальных странах посмеивались. Наглая ложь его наследников заглатывается их соотечественниками, но вызывает отвращение на всех континентах.
Преступления российской армии в Сирии превзошли все бандитские акции путинского режима. Когда-то союзниками Москвы были Польша, Венгрия, Болгария, теперь - фанатики из Ирана и "Хизбаллы", живодеры из Дамаска. Чудовищные бомбардировки Алеппо полностью разрушили город по "патенту" Грозного. Москва врет о гуманитарной помощи "жертвам террора", о великодушном выводе из Алеппо нескольких десятков тысяч людей (в крупнейшем городе Сирии проживало более 2 миллионов жителей - где они?..).
Если СССР времен Брежнева противопоставлял себя демократическому Западу и по крайней мере считался другом арабских стран, то путинская Россия восстановила против себя бывшие советские республики, бывшие соцстраны Восточной Европы, а теперь - еще и суннитский мир. За убийство российского посла в Турции несут ответственность те, кто посылает самолеты убивать тысячи мусульман и востанавливают их единоверцев против России.
Московские СМИ, как обычно, лживо освещают трагический инцидент в Анкаре. Они умалчивают о том, что перед покушением на посла Андрея Карлова в Стамбуле и Анкаре проходили антироссийские демонстрации, которые должны были привести к эксцессам. Особенно глупо прозвучало сообщение о том, что в помощь турецким властям прибыли лучшие российские следователи. Видимо те самые, что расследовали убийства Листьева, Старовойтовой, Немцова.
Очень многие израильтяне занимают местечковую позицию: "Я живу в еврейском государстве и не хочу ничего знать о России и ее уродствах". Недавно в статье о книге Юлия Марголина я цитировал этого выдающегося еврейского мыслителя. Чудом уцелев в сталинских лагерях, он говорил, что отношение к советскому беззаконию является для него критерием оценки человека в любой стране. Равнодушие к этому злу он сравнивал с равнодушием к антисемитизму. И в этом есть прямая логика. Там, где подавляется человеческая личность, рано или поздно начинаются преследования евреев, которые слишком многим раздражают тупую толпу и тупых диктаторов.
Можно утешать себя тем, что "Габиме" не мешает запрещение спектаклей в московских театрах, а в уютных кафе Тель-Авива или Хайфы пока не ощущаются последствия боевого братства российской армии с ближневосточными террористическими бандами. Можно уговаривать себя, что семена агрессии и антисемитизма, посеянные в "эпоху застоя", не выжили в удобренной прагматизмом постсоветской почве. Но мы живем в стране, где установлено, что и гораздо более древние зерна иногда прорастают...
Читать дальше: http://mnenia.zahav.ru/Articles/8406/nejnost_triumfatorov_aleppo_k_palachu_prajskoi_vesni#ixzz4TsFy6rIq
Follow us: zahav.ru on Facebook
Ответить
Ответить
Ответить
Россия окончательно встала с колен. Так живет половина Русни
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В сети появилось видео, которое мгновенно привлекло к себе внимание. Речь идет о записи, сделанной камерой наблюдения, установленной на черноморском побережье, во время крушения военного самолета Ту-154.
На кадрах видно, что в момент перед катастрофой в небе вспыхивает яркий огонек. Теперь же интернет-пользователи активно обсуждают ролик и гадают, что именно они видели.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Але перше нам треба в новорічну ніч, можливо, вперше в житті, загадати не позитивні побажання рідним та друзям, а саме параліча хуйлу! Уявіть собі - вся Україна, а може і багато інших народів, загадає одне й те саме бажання! Я впевнена, що воно здійсниться!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но только не смерти и не комы!
Оно должно в сознании корчиться от боли и стать посмешищем для многих народов!
Ответить
Я думаю что если сша быдет себя также вести как сейчас то её гегимони на прасторах мусульманскога мира закончиться.
Ответить
Ответить
Ответить
@SerhioAlexandro 2 год2 години тому
Москали - не Запад, они переживут все: и теракты, и голод, и разруху с нищетой, и диктатуру, единственно чего не переживут-военного разгрома
Ответить
Ответить
Ответить
25 февраля 2004 года датчанин Петер Нильсен, авиадиспетчер швейцарской компании «Скайгайд», был убит. Убийство произошло в собственной квартире Петера, неподалеку от Цюриха в присутствии его жены и троих детей. Основной версией убийства Петера Нильсена, рассматривавшейся швейцарской полицией, стала месть Калоева, который в той авиакатастрофе потерял жену и двоих детей, человеку, которого он считал главным виновником происшедшей трагедии.
У сынов Востока существует давняя традиция наказывать своих обидчиков СМЕРТЬЮ.
Называется она «Кровная месть». Этот принцип дошел до наших дней из глубины веков, согласно которому, лицо совершившее убийство, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия.
Такой случай описан в Библии. Сын Еммора обесчестил дочь Иакова - Дину. Сыновья Иакова, когда пришли с поля и услышали эту новость, то огорчились и воспылали гневом. На третий день после совершенного преступления, два сына Иакова - Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили всех мужчин, а самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом.
Офицера российской армии, командира 160-го гвардейского танкового полка, полковника-садиста Юрия Буданова, убийцу чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, чеченские мстители застрелили четырьмя выстрелами в центре Москвы.
Мусульмане уже выкупили у коррумпированных чиновников Генерального Штаба ВС РФ домашние адреса и фотографии российских офицеров, пилотов истребителей, авиатехников, сержантов, солдат роты охраны, спецназовцев и всех «заробитчан», кто был задействован в авианалетах и бомбёжках спальных районов Алеппо. Их адреса можно найти даже в соцсетях, и списки уже переданы братьям-суннитам, проживающим в Российской Федерации. Мстители постепенно будут по одному находить православных убийц и исполнять в отношении их приговор. Кроме российских военных, в «черных списках» присутствуют фамилии «поваров путина», троллей с улицы Савушкина, которая находится в Санкт- Петербурге. Используя нецензурную лексику, эти твари оскорбляют мусульман в соцсетях.
Есть все основания полагать, что исламские местники не будут ожидать решения «Басманного правосудия» и скоро в центре Москвы начнут взрывать метро и другие общественные места, а в провинции магометане будут вырезать православных убийц поодиночке на тропинках, ведущих к платформам пригородных электричек.
- Из-за поддержки Башара Асада Кремль может испортить отношения с мусульманами-суннитами, после чего Россия станет мишенью для радикальных исламистов, - ещё год назад предупредил госсекретарь США Джон Керри.
Источник: http://graniru.org/Politics/World/US/m.244618.html
Примерно тоже озвучили и более пятидесяти саудовских духовных деятелей. Они призвали арабские страны поддержать джихад против России, Ирана и сирийских властей.
Источник: http://www.rbc.ru/politics/05/10/2015/56128e959a7947773e16f15f
Ответить
В ихнем мире правишие имеют сваи взгляды на жизнь а народ сваи.
И правешие такие акты используют сваей выгоде всегда.
Например саудия падержала смену мусульман в египте и дала сиси бабло также не чуриться иметь атношения с израилем.
Турцыя власть среди народа как бы попу рвет за сирийцев а на саммом деле их используют.
Алеппо праизашло только из за турцы каторая атенула из алеппо значительные силы
Ответить
Ответить
Мария Васильева
Ансамбль "вежливых людей" летел не просто в Сирию, в Алеппо. После всего, что там сделали "руссо-туристо" вместе с войсками Асада, они собирались там спеть и сплясать. Это было настолько за гранью, что, видимо, даже Всевышний не стерпел. Тем не менее, танцы на костях - это почему-то не концерт в Алеппо, а отсутствие сочувствия со стороны украинцев. После почти трех лет войны они ждут от нас сочувствия. Какое сочувствие? Мы же фашисты, мы же едим детей! Мальчик распятый, в трусиках и маечеке, прибитый к доске объявлений, помните? После всех отрезанных голов, изувеченных трупов, после обстрелов Градами через границу, после накрытого теми же Градами Мариуполя, после почти трех лет смертей, горя и войны, мы должны вам посочувствовать?
Вы охуели?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
**
Нефти в изобилии,
Без конца народа.
Покоритель Сирии -
Та еще порода.
Супер покорятели
Мира без затей.
Путина приятели
Кланы сверх людей.
Что-то покоряется,
Что-то не совсем...
Родина красавица -
Это ясно всем.
Так пускай красивая
Селится везде!
Путь расчистит силою
Путинской звезде.
Звездочки над Сирией,
Звезды на кремле.
Звездоизобилие
Будет на Земле.
Родина сверхновая
Космос разорвет.
Сила двухголовая
Ринется в полет.
Превратит Галактику
В Русский Млечный Путь.
Не меняет тактику
Древних скрепов суть. (полностью на авторском сайте: Покоритель Сирии )
Ответить
1. Симферополь. Ярмарка на Москольце. Шо-то народ у нас не больно скрепный: "Какого хер@ в 8:30 утра начинают бабки выть с этой ярмарки русские народные песни?!?!!", - возмущаются ватники https://twitter.com/KrimRt/status/812719126020063232 (скрин).
2. Севастополь предновогодний выглядит мрачно - просто немножко отключили уличное освещение, просто нет никакого энергомоста https://twitter.com/CrimeaUA1/status/812735561119256576 (вечернее фото и ссылка на вебкамеру). В Ялте местами на непродолжительное время продолжают отключать свет. Ватники проводят перекличку https://twitter.com/KrimRt/status/812741113756925952 (скрин).
3. Феодосия. Отремонтированные 2 недели (!!!) назад по ГОСТам россии дороги уже снова нуждаются в ремонте. Это те самые дороги, вдоль которых оккупанты полностью выкорчевали ВСЕ деревья, оставив разбитыми тротуары. Ватник (Александр Талипов) снимал видео и причитал, а в комментарии к видео написал: "В Крыму, наверное, на зло президенту В.В. путину продолжают осваивать деньги, а не делать ремонт дорог" https://www.youtube.com/watch?v=eE5IpOk8ZEk (видео). Кстати, это тот самый ватник, которого оккупанты хотят физически устранить. В 2014 году предатель очень радовался приходу захватчиков http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr2016/v_hod_mogut_pojti_i_sportsmeny-_i_bandity-_i_byvshie_policejskie/
4. Дельфинарий Севастополя продолжает падение. Продают еще четырех дельфинов. Дельфины почувствовали разлуку, грустят, отказываются работать. Эта информация в СМИ ещё не публиковалась.
5. Предприниматели на плато Ай-Петри жалуются, что их "выкинули на обочину жизни". Бизнес будут сносить, несмотря на то, что у них оформлены договоры купли-продажи! Кроме того, документы переоформлены по оккупационным законам. Говорят, что есть отчаявшиеся, готовые к самосожжению. Им предложили место у кладбища в прямом смысле слова https://twitter.com/KrimRt/status/812731561221222401 (скрин).
6. Севастополь. Оккупанты готовят приватизацию 21 государственного унитарного предприятия на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, несмотря на позицию "прокуратуры", которая делает вид, что она против))) http://news.sevas.com/politics/prokuratura_protiv_privatizacii_gupov_v_sevastopole
7. В начале недели на российских пропагандистских сайтах появилась тревожная информация об увеличении "Крымским казачьим союзом" своих рядов. При этом сами крымчане отмечают: в случае увеличения доморощенного "крымского казачества" репрессии против коренного народа Крыма и инакомыслящих могут усилиться http://ru.krymr.com/a/28192777.html
8. В Севастополе 30 имбецилов вступили в ряды российских фашистов (Росгвардия), официально став пушечным мясом и ихтамнетами https://www.youtube.com/watch?v=_OM6V3N6Lq4 (видео).
9. В Балаклаве вчера 200 коммуняк чтили Сталина, пели о нём песни, мечтали о возрождении СССР и критиковали нынешний режим россии. Ад во всей красе http://ru.krymr.com/a/news/28195224.html (фото).
Крымчане комментируют авиакатастрофу (или теракт) Ту-154 Минобороны рф:
10. В разбившемся сегодня Ту-154 Минобороны россии находились не только военные и музыканты, но и пропагандисты "Первого кАнала", "Звезды" и "НТВ", которые делали лживые сюжеты об Украине и получали "медали за Крым". Кажется, я начинаю верить в карму https://inforesist.org/na-bortu-tu-154-nahodilos-9-zhurnalistov-rf-nazvanyi-imena/ (скрины пропагандистских сюжетов). Тем временем эксперты говорят о возможном теракте на борту http://15minut.org/news/167228-ekspert-takoj-razlet-oskolkov-byvaet-tolko-pri-razrushenii-samoleta-v-vozduhe
11. Разбившийся Ансамбль Александрова выступал в Симферополе в честь аннексии Крыма https://twitter.com/CrimeaUA1/status/812968106746408960 (скрин). Также погиб автор песни "Вежливые люди", которые захватывали полуостров в 2014 году http://15minut.org/news/167219-v-ruhnuvshem-samolete-leteli-avtor-i-ispolniteli-pesni-vezhlivye-lyudi-video . А ещё в 2008 году (!!!) этот Ансамбль вместе с Соловьёвым пели песню про то, как они перекроют Украине газ, истошно высмеивая украинский народ https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs (видео).
12. Убивать детей в Алеппо - тот ещё стресс. Тут музыканты нужны, чтобы расслабиться http://15minut.org/news/167213-poyavilos-video-s-mesta-krusheniya-tu-154-video
13. Диалог крымчан: " - Так я не понял, концерта в Сирии не будет? - Будет, на 9 дней и на 40".
14. Я помню, как вы плясали над сбитым из РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ РОССИЙСКИМИ БОЕВИКАМИ наш ИЛ-76 в Луганске, я помню тысячи погибших украинцев, я вижу разрушенные вами города, я живу в оккупации вашей страной! Пошли вон со своей скорбью!
15. На самолете рф были российские террористические войска, пропагандисты и любители музицировать на костях детей. В аду им будет норм.
16. Сначала убить тысячу детей в Алеппо, а потом послать туда Доктора Лизу с пропагандистами, чтобы демонстративно "спасти" 13 детей.
17. Так, вижу много вопросов по поводу погибшей Доктору Лизе (Елизавета Глинка). Она ЗАНИМАЛАСЬ КИДНЕППИНГОМ украинских детей для картинки рашко "СМИ" и поддерживала террористов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/812948747768500225 (скрин страницы Доктора Лизы в твиттере). А тут её обнимашки с Грэмом Филипсом, который обгадил своей ложью весь интернет https://twitter.com/CrimeaUA1/status/813044799817285632 (фото).
18. Ту-154 упал в Черное море. Слава древним украм, которые его вырыли!
19. Российские пропагандисты хуже, чем вояки. У вторых - какой-никакой приказ, у первых - осознанный выбор. Выбор призывать убивать!
20. Любой, кто носит погоны рф, не достоин никакого сочувствия.
21. На Св. Николая - посол и боярышник, на Рождество - самолет. Странно…
22. Давайте быть честными - чем больше российских военных умрут от боярышника, разобьются на самолетах, тем меньше их будет на Донбассе.
23. Рашисты спрашивают, как можно глумиться над катастрофой, мол, бесчеловечно. Вы три года проливаете кровь в МОЕЙ СТРАНЕ! Горите в аду, суки!
24. Бомбят, убивают, оккупируют, пытают пленных, оправдывают геноцид… Список можно продолжать бесконечно. А потом: "Ой, что с вами стало?".
25. А закон бумеранга таки работает. Поэтому долго ликовавшая от нашего горя русня уже начинает получать по заслугам. И это только начало.
26. Рашисты сегодня снова цинично укоряют нас в том, что мы "радуемся". Это не радость! Это боль и скорбь по нашим погибшим, слёзы наших матерей, жён и детей, ужасы разрушенных городов, домов и разлученных семей… Так теперь будет всегда. Наши раны заживут, но шрамы останутся навсегда!
P.S. Пока одни россияне сегодня традиционно бомбардировали меня сообщениями о том, что нет никакой Украины, что они нас всех уничтожат, что Крым их, что меня найдут/убьют/закопают и т.д., другие обвиняли в том, что украинцы не скорбят по погибшим в разбившемся самолёте. В такие дни я понимаю, что российское общество неизлечимо больно, оно окончательно скатилось в фашизм. Закончу выпуск фразой крымчанина, в которой собрано, на мой взгляд, практически всё и все по сегодняшней катастрофе: "Ту-154 упал под тяжестью перевозимой лжи".
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить