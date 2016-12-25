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 Содержание группировки в Сирии в 2016 году обойдется России в 130 млрд рублей, - "Коммерсант"

Содержание группировки в Сирии в 2016 году обойдется России в 120-130 млрд рублей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметило издания "Коммерсант", со слов Путина известно, что пять месяцев войны обошлись военному бюджету РФ в 33 млрд руб. (без учета пополнения арсеналов и ремонта техники). Высокопоставленный источник издания в Минобороны РФ утверждает, что часть этих средств была перекинута за счет отказа от проведения учений на территории России, часть - за счет экономии других статей бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин поздравил Асада "с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков"

По данным "Коммерсанта", содержание группировки в Хмеймиме (не менее 50 летательных аппаратов, системы ПВО, военный и обслуживающий персонал) и Тартусе (комплексы С-300В4, корабли и арсеналы), а также маневры "Адмирала Кузнецова" должны уложиться примерно в 120-130 млрд руб.

Смотрите: Российские военные грабят людей на выезде из Алеппо, - сирийский журналист. ВИДЕО

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Примерно 1000 деревянных в год на одного гражданина РФ, включая грудных младенцев. Придется сброситься....
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Ватникам по барабану. Они будут хлестать лосьон боярышник и пьяным ором орать :Алеппонаш!
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"Жодного слова співчуття натхненники убивць не
почують" - Чорновіл про аварію російського літака

Я не злорадствую з приводу загибелі людей, але я за те, щоб
виставляти правильні акценти. Впав літак, на борту якого в розтерзану
рашистською вояччиною Сирію летів військовий хор імені Алєксандрова піднімати
бойовий дух рашен-воєнторгу на руїнах Алеппо, на ще не висохлій крові
захисників міста й тисяч убитих жінок та дітей. У тому ж літаку загинули й
журналісти «Звєзди», «Пєрвого», НТВ та кількох інших пропагандистських видань.
Ці люди за даних обставин є воєнними злочинцями - відповідні норми з конвенцій
цілком застосовні до всіх пасажирів пропагандистського рейсу. Чи маю я
злорадствувати через загибель воєнних злочинців? Очевидно, що ні. Воєнний
злочинець має понести покарання за вироком трибуналу, а не випадкового
викрутасу долі. Позитивні емоції, однак, прийнятні, коли гине ворог, який, коли
б залишився живий, продовжував би убивати. Чи вбивали наших та сирійських
громадян бійці пропагандистського фронту? Опосередковано - так. Особливо
рашистські журналісти-пропагандисти, під камери яких на Донбасі умисно
скоювалися воєнні злочини, щоб ті відповідно усе зазнявши чи описавши,
звинуватили в цьому Україну. Вони першими появлялися там, де готувалися
московські провокації. А ті хто наповнюють патріотичним угаром русскага міра
голови й так психічно нестійких рашистських солдатів - вони збільшили число
убитих наших громадян на Донбасі чи стражденних сирійців? Я в обох випадках
кажу: «Так». Злорадствувати не буду, але жодного слова співчуття від мене
натхненники убивць не почують. http://newsdaily.com.ua/post/1426767
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Подумаешь!!! Просто ещё большая часть рашки перейдёт на а боярышник и всего делов, денег хватит!
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СМИ: покойный "инженер ХАМАС" разрабатывал ракету для поражения израильских судов


Тунисские СМИ сообщили на прошлой неделе о том, что убитый ранее в этом месяце авиационный инженер Мухаммад аз-Зауари, разрабатывавший БПЛА для боевиков террористической организации ХАМАС, работал также над проектом управляемой ракеты, предназначенной для поражения израильских судов в предстоящей войне.
Фотографии этого проекта были показаны в одной из программ тунисского ТВ, пишет в воскресенье, 25 декабря, израильский новостной сайт Ynet со ссылкой на тунисские СМИ.
Как сообщалось ранее, аз-Зауари был застрелен в автомобиле около своего дома в Сфаксе 15 декабря. По сведениям тунисского издания La Presse, было произведено 28 выстрелов из автоматических пистолетов с глушителями, не менее восьми пуль попали в голову и в сердце аз-Зауари.
Следствие пришло к выводу, что убийство инженера было осуществлено группой людей, которые использовали четыре транспортных средства - автомобили KIA, Hyundai, Citroen C4 и Renault Trafic. Сайт издания "Аш-Шурук" сообщил, что задержаны восемь подозреваемых - арендаторы этих автомобилей, владельцы компаний по прокату машин, а также журналисты и фотограф, которые недавно интервьюировали аз-Зауари.
Аресты были произведены в городах Тунис, Джерба и Сфакс. Все задержанные являются гражданами Туниса. В розыск объявлены несколько подозреваемых - тунисские граждане и еще один человек с паспортами гражданина Марокко и Бельгии. В ходе расследования установлено, что убийцы аз-Зауари заранее определили местонахождение камер наблюдения вокруг его дома и изменили содержание записей. Многие тунисские СМИ писали о возможной причастности израильской разведки "Мосад" к ликвидации Мухаммада аз-Зауари, однако Израиль не взял на себя ответственность за убийство Мухаммада аз-Зауари.
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Урожайный декабрь выдался!
Боярышник!
Посол РФ в Турции!
Ту -154
Видать скоро войне конец!
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Сириицы, не асадовцы, немного увеличат ету арифметику.
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Помножте на два уроди козломорді, враховуючи ваше генетичне схиблення на крадіжці. Хоча і дана сума є великою.
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БУДНИ РУСНИ. Краткий дайджест русского мира
Жительница Ульяновска родила ребенка во время застолья, бросила его на пол и продолжила пить
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Из Сочи с любовью.....
"Можно бесконечно долго смотреть на три вещи- воду, огонь ,и на российские суда
-собирающие кости карателей, и обломки воздушно-космических войск россии..."


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в Алеппо прибыл батальон спецназа РАБссии для "зачиски" по чеченски..
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Сергей Талк. Повторный урок истории
25.12.2016Рубрика: МненияОтзывов нет »
«В Алеппо направлен батальон военной полиции РФ»
25 декабря 1971 года Советский Союз направил в Афганистан ограниченный контингент.
Очень ограниченный.
Чем это кончилось, мы все знаем - неограниченным поражением.
И вот снова: Россия направила в Алеппо первый батальон. Где батальон, там и полк, где полк, там и дивизия.
Так и увязнет пчёлка по самый хоботок.
Россияне во главе со своим осатаневшим полковником решили повторно пройти уроки истории.
Скоро им будет совсем не до Украины.
Ну и пусть.
Сергей Талк.
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ДА НАМ ЭТО НА РУКУ СКАЖИТЕ В ЧТО НЕЛЬЗЯ ВЫКРАСТЬ ГИРКИНА ДОСТАВИТЬ ЕГО НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И ПОЛУЧИТЬ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НА ПЛЕШИВОГО И В ГААГУ?
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