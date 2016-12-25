 С объявлением "режима тишины" в рядах боевиков участилось пьянство и саботаж приказов, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Среди личного состава в подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилось количество случаев пьянства, употребления наркотических веществ, саботажа выполнения приказов и распоряжений, самовольного оставления военнослужащими боевых позиций, безобразий в общественных местах и правонарушений по отношению к местному населению", - сказано в сообщении.
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Три европейских и одна латиноамериканская столицы договорились ввести запретнадизельные двигатели. Напомним, в Париже и пригородах установлен запрет навъезддля всех легковых автомобилей и мотоциклов, поставленных на учёт до 30сентября1997 года, а в центральную часть города запрещено въезжать автобусам игрузовикам, зарегистрированным до октября 2001 года.
И вот - новая волна запретов. Мэры Парижа, а также Афин, Мадрида иМехикодоговорились полностью запретить легковые и грузовые автомобили, оснащённыедизельными двигателями внутреннего сгорания, независимо от годавыпуска. Датавведения запрета - 2025, сообщает BBC по итогам встречи глав четырёхстолиц.
Зато электромобили, гибриды и водородные транспортные средстваполучатопределённые преференции и льготы. Кроме того, в городах стартуютпрограммымасштабного озеленения и создания сетей велосипедных дорожек.
К столь радикальному шагу мэров городов подтолкнул высокий уровеньвредныхвыбросов: как считают медики и экологи, выхлоп дизелей является крайневреднымдля дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека.
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Ну и если кто-то хочет глянуть.
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