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 С объявлением "режима тишины" в рядах боевиков участилось пьянство и саботаж приказов, - разведка

С объявлением режима прекращения огня в рядах российско-террористических войск наблюдается резкое снижение уровня воинской дисциплины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Среди личного состава в подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ увеличилось количество случаев пьянства, употребления наркотических веществ, саботажа выполнения приказов и распоряжений, самовольного оставления военнослужащими боевых позиций, безобразий в общественных местах и правонарушений по отношению к местному населению", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевик на Донбассе ушел в "самоволку" и ограбил магазин, - разведка

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Валенок больше подойдет, балалайка, матрешка и...
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В Европе массово запрещают дизельные автомобили

Три европейских и одна латиноамериканская столицы договорились ввести запретнадизельные двигатели. Напомним, в Париже и пригородах установлен запрет навъезддля всех легковых автомобилей и мотоциклов, поставленных на учёт до 30сентября1997 года, а в центральную часть города запрещено въезжать автобусам игрузовикам, зарегистрированным до октября 2001 года.

И вот - новая волна запретов. Мэры Парижа, а также Афин, Мадрида иМехикодоговорились полностью запретить легковые и грузовые автомобили, оснащённыедизельными двигателями внутреннего сгорания, независимо от годавыпуска. Датавведения запрета - 2025, сообщает BBC по итогам встречи глав четырёхстолиц.

Зато электромобили, гибриды и водородные транспортные средстваполучатопределённые преференции и льготы. Кроме того, в городах стартуютпрограммымасштабного озеленения и создания сетей велосипедных дорожек.

К столь радикальному шагу мэров городов подтолкнул высокий уровеньвредныхвыбросов: как считают медики и экологи, выхлоп дизелей является крайневреднымдля дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека.
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Блин, и че эти расейские придурки будут говорить? О земле с пухом, о царствие небесном, али о ДНЕ морском? Скоты.
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РБ головного мозга ‏@belamova 35 хв.35 хвилин томуВидео с трупами, плавающими в воде, выложил Lifenews, но виноваты конечно хохлы
Ну и если кто-то хочет глянуть.
Life | НовостиПідтверджений профіль‏@lifenews_ru
Публикуем новое видео с места крушения ТУ-154

На видеоролике видны фрагменты самолета и тела погибших пассажиров (18+)https://twitter.com/lifenews_ru/status/812950514619076608
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Понеслась ЧитатьЮлия Латынина‏@julia_latyninАтаковать Ту-154 могли из #ПЗРК украинские националисты #Теракт
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Че совсем ипанутая? Пусть башкой об стенку убьется.
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Любопытно, что "правонарушения по отношению к местному населению" поставили в списке проступков на последнее место.
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Путя подставляет сепаров, они пришли на войну а он их Минсками и перемириями кормит. Здавайте Донбасс и не мучайте людей, это я Путе
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Третий год они бухают, сдаются и бегут, но почти каждое утро "за минулу добу загинуло....".
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