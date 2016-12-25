 Правительство Турции утвердило соглашение по проекту "Турецкий поток"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.
Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая - для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.
1607 38
"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - Ельченко объяснил, почему Украина поддержала "антиизраильскую" резолюцию в ООН(85)
Около 150 человек в униформе снесли Харьковский строительный рынок. Активисты строят баррикады (обновлено). ВИДЕО+ ФОТОрепортаж(263)
Власти шведского Готланда отказываются хранить трубы "Газпрома" для "Северного потока 2": опасаются прослушки и военных рисков(47)
Оккупированный Крым планируют подсоединить к российской ГТС в декабре(182)
Турецкие уроки для Кличко: как стимулировать туризм в столице(0)
Украина гарантирует транзит российского газа в Европу независимо от наличия "зимнего пакета", - "Нафтогаз"(39)
В КГГА решили приостановить планы по строительству метро на Троещину: альтернатива - транспортный "скоростной коридор"(58)
Киевская власть в лице мера Кличко, с подельниками Белоцерковцевым, Клипой и др. бандитами зачищают бизнес-поле для от любых конкурентов для "любих друзів" из ФПГ, которые хотят установить на этом рынке свою собственную монополию...
Timofey Ivanov
Застройщики теперь не сносят а поджигают рынки. Дарынок спалила киевская власть.
Геннадий Балашов
Ответить
Ответить
Активісти підприємницьких кіл говорять, що причиною такої масштабної пожежі міг бути тільки підпал. Згоріли склади секонд-хенду, збитки підраховуються, на мільйони доларів ...
І це є низкою системного наступу на середній і малий бізнес, повсюдні нападу за допомогою проплачених бойовиків і спецтехніки (бульдозерів).
Нагадаємо, що був фактично знищений ринок в районі станції метро Оболонь. Масові протистояння на КПІ і Харківському масиві. просимо перепост, спасибі...
Oleksiy Vorontsov
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Германия откажется от своей роли в пользу Турции?
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко, Гонтарева, Гнойсман и прочие украли через Приватбанк у нас $5 млрд.
Мне наср@ть на турецкий поток.
Ответить
Ответить
Ответить
Турция,Ираиль,США... Литву,Латвию не предлагать...
Ответить
Не поняли? Обьяснить?!
Обьясняю.
Когда произойдет обвал цен,а он произойдет,России,только для поддержания трубы,придется качать газ,фактически бесплатно.
Кстати,строительство трубы,полностью за счет России.
Не забыли? Денег,хорошего вам настроения,вы держитесь тут,всего вам доброго.
Пущай вкладывают. Меньше останется.
Вернее,не останется не хрена!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А наши интересы у всех вызывают только озабоченность.
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Резервный фонд закончится в 2017 году, ФНБ продержится несколько дольше - до 2019
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/06/648123-rezervnii-fond-zakonchitsya-2017-godu-fnb-proderzhitsya-neskolko-dolshe
Ответить
Ответить
Анатолий написал текст в иронической манере, отмечая, что россияне поплатились за агрессию, которую их страна осуществляет против жителей других стран.
Полный текст стихотворения:
"Горе...
Конечно же, горе.
Как? Отчего? Почему?!
"Туполев" рухнул в море -
Прямо в "российском" Крыму.
Краснознаменный ансамбль,
Звонкий, как русская сталь.
Как они пели-плясали!
Больше не смогут...
Жаль.
Впрочем,
Не так уж нелепа
Эта жестокая смерть -
Мертвым детишкам Алеппо
Смогут служивые спеть
Русские песни о мире,
Мужестве и добре.
Спойте,
России кумиры,
Взорванной той детворе.
Пусть ваши звонкие песни
Рвутся в небесный чертог.
Только что делать, если
Их не услышит Бог?
Песни о славе и чести,
Злобной жестокой страны...
Эти фальшивые песни
Господу не слышны!"
Ответить
Стали відомі подробиці зустрічі Кононенка у Відні
Сьогодні о 18:09•Znaj.ua
На зустрічі народного депутата від БПП Ігоря Кононенка з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським був присутній нардеп Олександр Онищенко. Раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч відбувалася в недорогому ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці. Однак, не було відомо хто ще був присутній на цій зустрічі. Нагадаємо, нардепа Олександра Онищенка підозрюють в незаконному привласненні коштів шляхом створення "газової схеми". 22 червня Національне антикорупційне бюро і САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Крім того, депутат підозрюється в зраді і підготовці дестабілізації ситуації в Україні.
Ответить
Ответить
Китайцы уже качают себе газ или он имнахрен не нужен?
Ответить
Ответить
Ответить
«Все позволено: драки, алкоголь, убийства, изнасилования, курение, ничего не запрещено», - таков лозунг нового реалити-шоу, которое должно стартовать на российском ТВ в июле будущего года.»
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить