EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  538  22
Материалы по теме:
Все про:боевик (17610) обстрел (4988) Антитеррористическая операция (15388)

 За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ: Широкино и Водяное обстреляли из минометов, - штаб

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать Минские соглашения. В воскресенье, 25 декабря, боевики 16 раз обстреливали позиции украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"Из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь", - сообщают в штабе.

Кроме этого, на Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В боях под Светлодарском ярко проявились проблемы низкой боеспособности российских оккупационных войск", - журналист
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Брехня говоришь? Сейчас в Широкино замес. Сходи-проверь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так сейчас тишина,мирный план в действии
 показать весь комментарий
Ответить
 
так вроде шыкаладно - мыролюбное перемирие. Не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перремырріє пля! а харант нікого не хоче привітати з ним?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У шоколадного с будуна перемирие или белка, с двух одно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

На зустрічі народного депутата від БПП Ігоря Кононенка з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським був присутній нардеп Олександр Онищенко.
Раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч відбувалася в недорогому ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці. Однак, не було відомо хто ще був присутній на цій зустрічі.
Нагадаємо, нардепа Олександра Онищенка підозрюють в незаконному привласненні коштів шляхом створення "газової схеми". 22 червня Національне антикорупційне бюро і САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Крім того, депутат підозрюється в зраді і підготовці дестабілізації ситуації в Україні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шоколад стримує краіну від реформ а армію від перемоги! Ви дійсно думаєте що олігархи на чолі з баригою і шавками-силовиками здатні створити сильну процвітаючу краіну?? Я одного не розумію - де всі ті що були на майдані?? Невже вся основа дійсно була проплачена...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Если бы весной-летом 2014 Кремль взял Одессу, Днепр, Херсон, Харьков - весь этот пропагандистский цирк приехал бы делать концерты к нам, на "освобожденные от бандеро-фашистов территории", танцевать "Катюшу", петь песни про "Вежливых людей" и передавать сюжеты про "единение земли русской".

"И за то, чтобы не приехали - тысячи людей положили свои жизни. Поэтому слез, господа из-за поребрика - не дождетесь. Таким этот "братский хохляцкий народ" вы сделали сами. Все сами"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуило сказало - у рассии нет границ.
я бы ето воспринял как прямое указательство к украинскому ядеру.
нужен он очень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем, ипануть по расейским атомным станциям. С головой хватит. Слава богу, есть уже чем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень жаль погибших артистов из ансамбля им.Александова. ОДНАКО, есть причинно-следственные связи, которые не мешало бы учитывать. -1. Какого этот коллектив "рванул" на Сирию? Ответ: недомерок пукин развязал там войну, Алеппо сравняли с землей расейские педерасты, а этих отправили поразвлекать расейских бандитов. -2. Войну развязали, потому как на расее 86% идиотов, которые готовы пукина уже царем сделать. Суетитесь, лишнехромосомные, со своим "руцьким миром". ИПАЛИ, ИПЕМ И ИПАТЬ будем. Слава УКРАИНЕ, кацапам ПИПЕЦ. "Искандеры" и Протоны" смеются, вместо того чтобы ЛЕТАТЬ,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень жаль погибших артистов из ансамбля им.Александова


 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы на этом ТУ наипнулись сотня расейского спецназа, станцевал бы ГОПАКА.. Артисты... Жаль... Хотя... Добрый я мальчик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция боевые действия Бутусов Юрий Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция обстрел оккупация ООН пожар посол потери пьянство Рождество Россия самолет Сирия Совбез ООН терроризм Турция убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти