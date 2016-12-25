 За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ: Широкино и Водяное обстреляли из минометов, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
"Из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь", - сообщают в штабе.
Кроме этого, на Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево.
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На зустрічі народного депутата від БПП Ігоря Кононенка з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським був присутній нардеп Олександр Онищенко.
Раніше ЗМІ повідомляли, що зустріч відбувалася в недорогому ресторані Plachutta в самому центрі австрійської столиці. Однак, не було відомо хто ще був присутній на цій зустрічі.
Нагадаємо, нардепа Олександра Онищенка підозрюють в незаконному привласненні коштів шляхом створення "газової схеми". 22 червня Національне антикорупційне бюро і САП викрили організаторів схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Крім того, депутат підозрюється в зраді і підготовці дестабілізації ситуації в Україні.
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"И за то, чтобы не приехали - тысячи людей положили свои жизни. Поэтому слез, господа из-за поребрика - не дождетесь. Таким этот "братский хохляцкий народ" вы сделали сами. Все сами"
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я бы ето воспринял как прямое указательство к украинскому ядеру.
нужен он очень.
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