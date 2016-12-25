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Все про:голосование (1253) Израиль (766) Нетаньяху (21) ООН (1830) посол (1001) резолюция (122) Совбез ООН (448)

 Израильский премьер Нетаньяху вызвал посла Украины из-за голосования в Совбезе ООН

Премьер-министр, министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал к себе послов стран, поддержавших в Совете Безопасности ООН резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений на палестинских территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "9 канал", речь идет о послах стран, с которыми у Израиля есть дипломатические отношения, - Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая. От дипломатов потребуют объяснений по поводу голосования.

Сегодня утром представители МИД Израиля уже беседовали на эту тему с послом Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - Ельченко объяснил, почему Украина поддержала "антиизраильскую" резолюцию в ООН

Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.


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Похоже Хайфа как место эмиграции для порохатых воров накрылась Пизой
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Ладно нашего вызвал. Фиг с ним. А то вызвал посла США воспитывать. Это кино. Зависеть на 100 % от Штатов и что-то там вякать?
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Странно, но продавать безпилотники России можно, а Украине - нельзя.
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Панове Жиды,объясните,мне,гою,значение слова "Хуцпа"
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Ху́цпа - присущее евреям свойство характера, приблизительно определяемое русскими словами «дерзость», «борзость» или «наглость». У самих евреев хуцпа означает особую смелость и рассматривается как положительное качество
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ХУЦПА - это когда Израиль засраше продает беспилотники....а вызывает посла Украины!!!))))
Шоломиты....идите вы нах
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Якщо коротко пояснити суть хуцпи то це - "срать под чужой дверью и просить бумажку". Десь так.
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Израильский премьер Нетаньяху вызвал посла Украины из-за обрезания Израилю в Совбезе ООН.
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Уважаемый Нетаньяху ! Простите их недалеких , они и сами уже жалеют о содеянном . Мозги их работают толком в одном направлении - доить бюджет , строить схемы , раздавать обещания ... Пожалуйста , не отожествляйте эту банду , со всем украинским народом !
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я так на свій хлопський розум вважаю, що то є сарказм у пана?
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неуважаемый натаньяху, который повел себя в украинском парламенте как свинья, которую пустили за стол, идите нахер!
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Ввел в поисковик "Нетаньяху в украинском парламенте", и ничего не обнаружил сказанного вами . Просветите .пожалуйста ...а то ,может я что-то пропустил ?..
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«Около 1,5 миллиона евреев было убито на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах. Их расстреливали в лесах, возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Многие пособники преступления были украинцами», - сказал Ривлин на парламентских слушаниях, посвященных 75-й годовщине расстрела десятков тысяч людей в Бабьем Яру.

Среди тех, кто несет ответственность за холокост на Украине, особенно выделялись бойцы ОУН, отметил израильский президент.
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Надо всегда по совести голосовать, а не из-за меркантильных интересов.
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В политике термин СОВЕСТЬ-отсутствует!
Вот гройсман!На срал Евреям на стол и тут же позвонил "В гости мол еду! Ниче???"
А ему в ответ "конешна ! идите на Х!"
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Почему в Украине не ввели практику вызова послов? Вот к примеру вызвать посла россии, Беларуси, Армении и отстегать их ремнем по заднице. Мы что хуже Израиля?
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там заодно и израильского можно было бы отстегать за хамство натаньяху в ВР.
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точно. ну, значит посла надо было поиметь из-за президента - не велика разница.
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Там другая фамилия была, его этот форумчанин Лит благотворит.
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Кого ни будь из посольства. Нам все равно кого стегать
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Еврей еврею глаз не выплюет но и денег не даст
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Во первых, отмена визита Гройсмана в Израиль, это серьёзный демарш.
Во вторых, это второй случай когда Израиль отказался пустить высокопоставленного еврея на свою территорию, унизив при этом его.
Первым был депутат госдуры - Кобзон, сейчас - Гройсман.
В третьих, за Израилем стоит новая администрация Трампа. Трамп, после голосования по Израилю в ООН, заявил, что после 20 января (когда он вступит в должность президента США), в ООн всё будет по другому, то есть штаты будут поддерживать Израиль. Ибо сейчас просто тёрки между Обамой и Натаньху.
Вывод, Порошенко решил посраться со всем цивилизованным миром и унизить Украину, поставив на должность премьера откровенного вора и грязного базарного подонка, которого даже свои евреи в Израиле считают нечеловеком.
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поставил близкого и понятного, а, главное, послушного.
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БЛАЖЕН КАЦАП, КОТОРИЙ ВЄРУЄТ, ЛЄГКО ЄМУ ЖИВЬОТЦА!
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Зато это "государство"-паразит с удовольствием занимается укрывательством других "откровенных воров и грязных базарных подонков", наследивших в Украине. И ничего. Всех все устраивает...
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самое интересное в этой ситуации, что Трамп не мог повлиять на ситуацию сейчас, позвонил путину и попросил наложить вето, и был послан...короче весёлый он барыга и прогибается по ситуации, замочат его...
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не на того коня..
не на того коня...

песнь внешнеполитическая,заунивная..

исполняют
Климкин,Порошенко и хор мальчиков и девочек Министерства.
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Та да, всё так как ты сказал. Полёт тролячьей фантазии не знает границ.
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А почему израильского посла не вызвали на ковер, когда их пейсатый в Раде ...издел как УПА расстреливали евреев в Бабьем Яру?
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Вопросов много. Почему не вызвали посла, когда в 2014 году Израиль в ООН не голосовал за Украину, почему противится признанию Голодомора...?
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Тогда пусть разрешат палестинцам строить дома , на оккупированных Израилем территориях .
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сбавляют градус ненависти к евреям в Украине,не более.
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Китая, Франции, России, США, Египта, Японии, Новой Зеландии, Украины и Уругвая.

А еще - Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Какие соратники по борьбе с израильскими поселениями!
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Нет. Соратники по борьбе за соблюдение международного права.
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И шо дальше? Мы должны лишиться права возвращать СВОИ территории, лишь бы Нетаняха "не обиделся"? А не пошел бы он к *уям?
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Расходитесь,вот окончательный вердикт,обалованию и противоречию не подлежит,последняя инстанция так сказать, из логова порохоботов




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Единственно, предлагаю Нетаньяху вызвать посла России. ))
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Лучше этого посла послать на время в Турцию
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Порошенко вызывал посла Израиля за голосование по Голодомору? нет? в ЧЬЕЙ стране мы живем?
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є реальна можливість Україні розірвати дипломатичні стосунки з ізраїлем, але чи Рошен-Гройсман наважаться?
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А нафига? Подуются и перестанут, а может Голодомор признают и помиримся. Вон с Турцией им было тяжелее, а потом Израиль деньги платил за флотилию. И ничего, помирились.
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Разрывать, конечно, не стОит. Но отставать СВОИ- нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кстати, я прекрасно помню позицию Израиля вначале рашистско-украинской войны. В стиле "моя хата с краю"- не вашим, не нашим. И почему-то наши поняли Израиль и не осудили (по крайней мере, на официальном уровне). Как же- у них ведь постоянная война и враждебное окружение десятилетиями! Как они, бедные, страдают от терроризма! Зачем им обострение- если раша станет помогать арабам оружием? (что она, собственно, и так сделала). Так ПОЧЕМУ ЖЕ теперь Израиль не понимает УКРАИНУ??? Что за эгоизм? Действовать СУГУБО в своих интересах и не признавать аналогичное право за другими?
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«Євреї - ніщо інше, як неосвічений і варварський народ, який спрадавна з'єднує брудне користолюбство з огидним марновірством і нездоланну ненависть до всіх народів, серед яких вони терпимі і за рахунок яких вони збагачуються». /Вольтер/
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Вольтер писав мабуть про жидів, а не совєтських єврєїв
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відносно савєцких євреїв у Вольтера б цензурних слів не знайшлося.
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Найдётся кто-нибудь напомнить Израилю, как они НЕ ГОЛОСОВАЛИ за резолюцию по Крыму?) Но если на Генассамблее это возможно (встать в позу *настамнет*), то на Совбезе такое не проходит. Голосование обязательно.
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У Ющенко жена еврейка была. Но Израиль признает Голодомор и помиримся, это не надолго.
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А для начала историю поучить не пробовал.
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Так расскажи тут эту историю, просвети народ.
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история? да вы там, по сути, "понаехали" из Египта)))
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Так не только, а со всего мира. В том числе видел еврея чисто украинского происхождения.
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А ничо што кацапская орда на Донбассе использует израильские беспилотники , которые Израиль с удовольствием продает паРаше ?.
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А,вот урок хуцпы украинцам от московкого скомороха Фимы Шифрина-https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/posts/10211920074496095?__mref=message_bubble
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Він визвав всіх дипломатів країн які голосували в ООН, в т.ч. США і Китай! Нічого дивного в цьому не бачу!
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нетаньян идёть на йух !!
Україна ніколи не вибачить вАМ сторічного геноциду над українцями при вашій владі з 1917 року ...... вбивству 35 млн.українців ...............................
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Это ж надо было так доиграться - резолюцию никто, никогда и ни в каком виде принимать к действию не будет а украинские верхушечные евреи уже ДАЖЕ в Израиле нерукопожатные. Пэрэмога так пэрэмога.
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Жиды отличаются от евреев так же, как хохлы от украинцев. Но было полным дебилизмом (если даже не кацапизмом) выступать в ООН вместе с парашкой. Вот это могли сделать только хохлы с жидами, чтобы навредить украинцам и евреям.
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Удивительно, что здесь, на форуме набежало столько жидоненавистников, которые предпочтут лизать жопу кацапам, чтобы насолить жидам... Вот это уже прокацапленные украинцы или хохлы.
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