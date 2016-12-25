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Все про:визит (1996) Израиль (766) Гройсман (1894) пресс-секретарь (33)

 "Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль", - пресс-секретарь Столярчук

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перенес визит в Израиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук.

"Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позже", - сказал он. "Владимир Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, премьер убежден, что у двух стран есть гораздо больше того, что их объединяет, а не разделяет. Также Гройсман выразил уверенность в том, что нужен более интенсивный диалог.

"Есть много тех, кому выгодно было бы вбить клин в наши отношения, используя чувствительные для обеих сторон вопросы, и наша общая задача - этого не допустить", - сказал Столярчук со ссылкой на слова Гройсмана.

По его словам, глава правительства пообещал приложить усилия для преодоления разногласий и более интенсивного развития двусторонних отношений в будущем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - Ельченко объяснил, почему Украина поддержала "антиизраильскую" резолюцию в ООН

Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.

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Украина имеет такие же поселения орков, так что евреи поймут, они умные.
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Он так сказал Хотя Израиль так не считает
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"Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, як і окупація Криму Росією", - зазначив постпред України в ООН і додав: "Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом".
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они умные только для себя. Когда дело касается их интересов - им похер, что у нас Крым отжали, для их пользы им все равно надо, чтобы мы одобрили застройку израилем оккупированных территорий.
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когда главный еврей сказал,что УПА их фуячила,это все схавали,а сей час.....
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правильно говорит.. а в чем проблема и драматизм не хотят принимать и что, нам то что с этого.. Если Шоколадно в падло так это его печалька.. пусть не вылизывается ТАМ...
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Это похоже как "Украина перенесла получение безвиз на 2017 год"
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Поняли бы если мы воздержались бы . А так Гройсман может летать туда , сюда хоть все время , вопрос в том насколько плодотворно .
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чойто рошеновские евреи прошу непутать с ротшилдовскими евреями а имено местного розлива так всполошились терь надо баблом искупать косяк в оон видать предложат жирный кусок в виде опз енергоатома а то и украинский чернозем ждем к лету пир невиданной щедрости от гнойсмана вальцмана и сатановской с коганом в снбо
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У кацатролів розрив шаблону. Як так, Вільцман щемить Клопомойського???
Пропагандони ще нічого путнього придумати не встигли, методички відстають від подій і тому маємо подібні висери, над якими навіть сміятися неможливо, це щось поза межами!
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гой есть гой, ибо не знает что евреи между собой цапаются похлеще чем с остальными, просто что суд для них другой и гоев можно и даже нужно (в их представлении) всяческим образом обдирать.
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я предлогаю столицу израеля перенести киев или днепропетровск с одессой и все бабло мира потечет к нам рекой тогда нетаньяху будет бомжом у палестинцев
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І шо нам той Ізраїль?
Тут справа не у якомусь так голосуванні в ООН, а в тому, що Порошенко реально дніпровську синагогу щемить!
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Власти Соединенных штатов Америки (США) со вторника, 27 декабря, расширяют санкционный список в отношении компаний Российской Федерации (РФ) из-за ситуации на востоке Украины. В список субъектов, на которые распространяются санкции, добавили еще 21 компании из России и 2 компании из оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Федерального реестра США
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Не стоит драматизировать.
Израиль играет свою игру в мировой политике, и по большому счёту, ему плевать на интересы Украины.
Израилю важны его интересы.
Пусть так и будет.
Но у Украины тоже есть свои интересы.
И Украина будет играть свою игру, так как это делают все.
Так что...
Визитом больше, визитом меньше - пофиг.
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а что там диалогить?- интенсивно и по телефону.- принцип нерушимости границ касается всех. иначе начнется такая катавасия. как у нас в Украине. никто ничего не выполняет. а только интенсивно диалоги ведут.
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Ой, а кто драматизирует? Подумаешь, самого влиятельного жи2а с волынского привоза не пустили в Израиль)
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а я охренительно переживал по этому поводу...
ну теперь, слава богу, могу уснуть спокойно
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так никто и не драматизирует кроме особо умных и хитрых...украинцев)
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А кто драматизирует? Только вас Гройсман и ваших соплеменников при власти это волнует. Всі інші з цього приводу не хвилюються.
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Да никто и не драматизирует.Бюджетные деньги целее будут, хотя все равно скапитализдите не в этот раз так в следующий.
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Гройся, ты что возомнил! Нам ты по-барабану и, в какой-то мере Израиль, тоже, по-марокасам.
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@@ "Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль", - пресс-секретарь Столярчук/

А шо драматизировать? Мелкие еврейские тёрки..
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А зачем он вообще туда собирался? Кто знает? Под Новый Год по бутикам походить, подарки прикупить. Что Грося мог там порешать? Н И Ч Е Г О !!!. Пусть дома сидит, народные деньги не тратит.
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Нам то чего ?
А вот Гнойсман в Израиль уже не побежит , это ясно .
А собираться уже пора .
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А його туди не піустять!
Національність по матері у євреїв рахують, тому єврейське прізвище (від батька) не гарантує ізраїльського пачпорту! матір у нього українка, а отже, він там - гой!
А от мій однокласник, чістакровний рускій, Кузнєцов, отримав там громадянство на раз, завдяки мамі.
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при чем здесь национальность. паспорт дают если третье колено бабушка еврейка. так если у гройсмана по отцу бабуля еврейка то гросман получит пачпорт
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Купить под Тель-Авивом виллу лямов за 200 (а цены там ОТ нескольких десятков лямов за вполне себе не навороченное жилье начинаются) и будет гостем желанным, паспорт новый сделает как Ставицкий и будет с другой фамилией жить поживать.
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гройсман рабинович фельдман михаил маркович геннадий адольфович гиршфельд и ещё много щирых украинцев сожалеет по поводу несостоявшегося шахер-махер
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Его репатриация откладывается до очередного майдана!
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Нечего драматизировать идиотскую политику МЗС. Легче все свалить на Уманскую провокацию с синагогой.
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тяжело усидеть на двух стульях сразу - никому не удавалось
говорить - одно, делать совершенно другое
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С мацой и стенкой плача придётца потерпеть, Додику!!!
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А и правда, почему израильский еврей не хочет со своим украинским родственником встретиться?
"
- Абрам, можно я воспользуюсь твоей газонокосилкой?
- Да, Мойша, но только в пределах моего участка…"
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не виключено, що Гройсман запропонує Ізраїлю зводити свої поселення в Україні
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израиль не перенес а ОТМЕНИЛ визит этого торгаша
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Перенесли на неопределенный срок, значит послали в определенном направлении...
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Во первых, отмена визита Гройсмана в Израиль, это серьёзный демарш.
Во вторых, это второй случай когда Израиль отказался пустить высокопоставленного еврея на свою территорию, унизив при этом их.
Первым был депутат госдуры - Кобзон, сейчас - Гройсман.
В третьих, за Израилем стоит новая администрация Трампа. Трамп, после голосования по Израилю в ООН, заявил, что после 20 января (когда он вступит в должность президента США), в ООн всё будет по другому, то есть штаты будут поддерживать Израиль. Ибо сейчас просто тёрки между Обамой и Натаньху.
Вывод, Порошенко решил посраться со всем цивилизованным миром и унизить Украину, поставив на должность премьера откровенного вора и подонка, которого даже свои евреи в Израиле считают нечеловеком.
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Порошенко в своем чистом виде и манере поведения чистый маланец который гребет только под себя а таких евреи не любят ох как не любят и долго терпеть не будут так что петр вместе с гросей впереди на пути ......
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ГОЙ ХРИСТИАНИН КАТОЛИК ВСЕ ПОРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИЙ И ПРАВИЛ РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ И ТАКЖЕ КАК И УЛЬТРА НАЦИОНАЛИЗМ ПРОПОВЕДОВАНИЕ СВОЕЙ НАЦИИ НАД ДРУГОЙ КАК И ПАРТИИ ВСЕ ЭТО ИДЕОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ НА ИХ ЧУВСТВАХ
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А то если бы поехал Гройсман в Израиле то всё бы в Украине разрешилось - и Крым бы евреи помогли вернуть и с Донбассом бы помогли разобраться и денег подбросили вагон на реформы? Не стоит преувеличивать значение этих поездок . Вон и Кучма ездил и Ющенко ездил, у стены плача в кипах там стояли и Тимошенко ездила и как это нам помогло?
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У власти в Украине безграмотные, но алчные
проходимцы, которые хорошо могут "только в свой карман".
Подобное голосование, которое оправдывается очень сомнительными
аналогиями, безусловная ошибка, а точнее дурость и предательство, которое
дорого обойдется Украине...
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Чтобы говорить о дорого, надо иметь что-то в виду. Хурму в Украину перестанут экспортировать или воров чинуш одной этнической группы?)))
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Не надо было заниматься осквернением могилы в Умани.
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На хрена ты комуто всрался барыга жидовская, иди на базар, там твое место.
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Я предлагаю в каждую семью правителей президета ,премьера и депутатов всех уровней розмещать раненых и инвалидов Воинов чтоб они не забывали как жизнь прекрасна даже без денег когда ты здоров!
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О зохен вей, - как же это не покажут по всем каналам зомбоящика?
А "не заангажированые" журализды не смогут пригласить лохов,гоев - "послухати,а що такого,нового скаже брехун - мордер Гройсман,перебуваючі на землі обітованній?

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у двух стран есть гораздо больше того, что их объединяет

А что, собственно, объединяет Украину и Израиль?
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После того, что наговорил израильский президент в нашей Раде, можно вообще туда не ездить.
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президент там клоун а премьер реальный чел, у нас тоже много чего президент и премьер в Раде наговорили и что?
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Никто не драматизирует, просто сам гройсман по ходу обосрался от такого поворота, засуетился.
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Гройсман и Натаньяху прямо как два еврея
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ТА нам ПО.... Это гросману вальцману АРЬЕВУ ПОРТНИКОВУ БЕРЕЗЕ ЮЖАНИНОЙ и т.д. и т.п. надо драматизировать. 99% украинцев не могут репатриироваться в Израиль. Вот если б могли то тогда б драматизировали.
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біда...жида до Ізраїлю не пустили...як там кнессет...Голодомор визнали... ні...і не визнають...визнати Голодомор це взяти жидам провину за це...а такого бути не може ...тільки жиди страдальци на весь світ
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Тьху,бля.А хто драматизує?Особисто мені глибоко хвіолєтово,шо той Не та Няха ,як і весь Ізраїль об'їдєлісь.Об'їжені сплять біля параші.
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