@@ "Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль", - пресс-секретарь Столярчук/

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук.
"Владимир Гройсман перенес свой визит в Израиль. Новая дата визита будет определена позже", - сказал он. "Владимир Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль", - добавил пресс-секретарь.
По его словам, премьер убежден, что у двух стран есть гораздо больше того, что их объединяет, а не разделяет. Также Гройсман выразил уверенность в том, что нужен более интенсивный диалог.
"Есть много тех, кому выгодно было бы вбить клин в наши отношения, используя чувствительные для обеих сторон вопросы, и наша общая задача - этого не допустить", - сказал Столярчук со ссылкой на слова Гройсмана.
По его словам, глава правительства пообещал приложить усилия для преодоления разногласий и более интенсивного развития двусторонних отношений в будущем.
Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.
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Пропагандони ще нічого путнього придумати не встигли, методички відстають від подій і тому маємо подібні висери, над якими навіть сміятися неможливо, це щось поза межами!
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Тут справа не у якомусь так голосуванні в ООН, а в тому, що Порошенко реально дніпровську синагогу щемить!
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Израиль играет свою игру в мировой политике, и по большому счёту, ему плевать на интересы Украины.
Израилю важны его интересы.
Пусть так и будет.
Но у Украины тоже есть свои интересы.
И Украина будет играть свою игру, так как это делают все.
Так что...
Визитом больше, визитом меньше - пофиг.
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ну теперь, слава богу, могу уснуть спокойно
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А шо драматизировать? Мелкие еврейские тёрки..
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А вот Гнойсман в Израиль уже не побежит , это ясно .
А собираться уже пора .
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Національність по матері у євреїв рахують, тому єврейське прізвище (від батька) не гарантує ізраїльського пачпорту! матір у нього українка, а отже, він там - гой!
А от мій однокласник, чістакровний рускій, Кузнєцов, отримав там громадянство на раз, завдяки мамі.
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говорить - одно, делать совершенно другое
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- Абрам, можно я воспользуюсь твоей газонокосилкой?
- Да, Мойша, но только в пределах моего участка…"
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Во вторых, это второй случай когда Израиль отказался пустить высокопоставленного еврея на свою территорию, унизив при этом их.
Первым был депутат госдуры - Кобзон, сейчас - Гройсман.
В третьих, за Израилем стоит новая администрация Трампа. Трамп, после голосования по Израилю в ООН, заявил, что после 20 января (когда он вступит в должность президента США), в ООн всё будет по другому, то есть штаты будут поддерживать Израиль. Ибо сейчас просто тёрки между Обамой и Натаньху.
Вывод, Порошенко решил посраться со всем цивилизованным миром и унизить Украину, поставив на должность премьера откровенного вора и подонка, которого даже свои евреи в Израиле считают нечеловеком.
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проходимцы, которые хорошо могут "только в свой карман".
Подобное голосование, которое оправдывается очень сомнительными
аналогиями, безусловная ошибка, а точнее дурость и предательство, которое
дорого обойдется Украине...
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Ципи Ливни: беспомощная политика Нетаниягу вредит Израилю
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А "не заангажированые" журализды не смогут пригласить лохов,гоев - "послухати,а що такого,нового скаже брехун - мордер Гройсман,перебуваючі на землі обітованній?
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А что, собственно, объединяет Украину и Израиль?
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