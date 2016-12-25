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Все про:землетрясение (615) стихия (924) цунами (48) Чили (27)

 Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Чили

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 км, недалеко от берега - в 40 км от города Пуэрто-Кельон. Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В японской префектуре Фукусима землетрясение - возможно цунами, объявлена эвакуация, внештатных ситуаций на АЭС нет. ВИДЕО

Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане сообщил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе тысячи км от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами.
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Но, до Пуэрто-Кельон вряд ли 7,7 балла дойдёт, но потрусит хорошо. Дай бог чтобы всё обошлось без жертв!
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Блік, як хочеться посути: Землетрясение магнитудой 77 баллов произошло в Москве!
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Тогда и от Украины и Европы нихера не останется. А вот землетрясение баллов в 10 было бы неплохо, мы бы почти не пострадали бы
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прям! От мухосранска да Славянска 1 000 км. Так что для них и 9,9 баллов пройдёт. И чтоб на глубине не более 1 км.
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Это самый парадоксальный парадокс - жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды... Грохнулся самолёт МО России... Появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника», - написал Бирюков на своей странице в Facebook.
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Бирюков лучше бы занимался своими вопросами. Я к нему обращался по поводу снабжения ВСУ печками по себестоимости
https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw&t=2s

Так он даже не ответил...
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Не там! Ну, ладно, следующие в Сочи и Севастополе.
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