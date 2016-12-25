 Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Чили

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Эпицентр располагался в Тихом океане на глубине примерно 15 км, недалеко от берега - в 40 км от города Пуэрто-Кельон. Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.
Центр предупреждения о возможных цунами в Тихом океане сообщил, что в зоне риска находятся районы, расположенные в радиусе тысячи км от эпицентра. При этом пока не сообщается, действительно ли подземные толчки привели к образованию цунами.
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https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw&t=2s
Так он даже не ответил...
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