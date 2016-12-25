 "Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и непродуманным", - Аваков

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков на Facebook.
"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и непродуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина", - пишет он.
Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.
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Подаруйте ще одного безпілотника Мєдвєдєву...
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Холєрна мать!
ШАНОВНИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ!
ДНІПРОВСЬКУ СИНАГОГУ ВИ ВЖЕ ПРИКРИЛИ, БЛАГАЄМО ВАС, ПРИКРИЙТЕ ЩЕ Й СИНАГОГУ ХАРКІВСЬКУ!
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Ну не может нормальная страна поддерживать территориальный беспредел, тем более если сама страдает от такого (Крым, Луганда).
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ну маладцы.
ето же жиды парнеи наших убивают - гашетку-курок нажимают они же.
не кацапы не.
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во вторых Голанские высоты были официально аннексированы Израилем после прострела с высот в 1973м году.
В Третьих -- Иудея и Самария являются спорными территориями так как
а. Межгосударственные границы никогда не были сделаны во время партиции Британского Мандата в 1948м году
б. Когда Израиль взял эти земли от Иордана в 67м году -- Палестины не существовало. То есть не возможно иметь оккупацию территорий от государства которого не было, или назвать территории оккупированными ретроактивное положив виртуальное государство там где его не было.
в. Четвертая Женевская Конвенция об оккупированных территориях не имеет легального прикосновения к Израилю так как потому-что Палестины не существовало.
г. Израиль взял эти территории во время защищающейся войны, как защитник а не агрессор. Если этот пункт отменить и перенести это на Украину то получится что почтя вся Западная Украина -- Львов, Ужгород, Черновцы -- оккупированная территория.
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Ви, або ваші батьки як мінімум, бачили старі радянські чорно-білі фільми. Є такий, "Юність Максима" називається. Там є момент, коли адвокат апелює до закону, який в умовах революції і громадянської війни не діє, а громада в суді апелює до здорового глузду: "Так крали вони чи не крали? Бандити вони чи не бандити?"
Всі ці інтелектуальні виверти відмінників хедеру нічого не варті перед життєвими реаліями.
З рештою, а хто такі євреї? Як відомо, після придушення повстання Бар Козеби (Кохби) римляни кастрували всіх чоловіків і випекли їм одне око. Всіх хто вижив після цієї процедури, разом з сім'ями розділили навпіл і половину вислали у Іберію (у кого гроші були, щоб за це заплатити) а решту зробили рабами (тому у євреїв національність по матері рахують, бо після римської екзекуції євреїв по батькові бути не могло). То хто там, в Іудеї з євреїв залишився? І яке право вони мають по 1800 роках по описаних подіях на цю землю?
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"Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала", - заявил Аваков.
"И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина быть гарантом демократических свобод в США и мире".
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