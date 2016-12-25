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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2136) голосование (1253) Израиль (766) Кабмин (9520) ООН (1830) Палестина (100) резолюция (122) Совбез ООН (448)

 "Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и непродуманным", - Аваков

Голосование Украины в ООН в поддержку резолюции, осуждающей строение израильских поселений на палестинских территориях, нужно рассмотреть на заседании Кабинета Министров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков на Facebook.

"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и непродуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - Ельченко объяснил, почему Украина поддержала "антиизраильскую" резолюцию в ООН

Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.





















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Ух ты?!? Рюкзаков голос подал... Пис..уй в отставку гнида!
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Армянская _идяра на защиту стала? Тогда мы и аннексию крыса поддерживаем? Да, сабака?
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Трамп сказал что поддержит Израиль. Ну что типа Америка воздержалась, а должна была голосовать против. Или я чего то не понял. в той новости так всё запутано было. Или наоборот он был за резолюцию кто в курсе. А вот жидва реально задолбала уже, окупанты палестинской земли обиделись что им не дали строить на окупированной ними земле. Нормально вообще?? такие же окупанты как и козломордые. А вот если Трап подержит жидву с разрешением строить на окупированых землях то это уже очень печальный сигнал для Украины будет. Мир ебанулся, щас ещё эта рвжая кацапская выскочка трамп подержит окупантов и пистец вообще будет.
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А он поддержит. Там все (или почти все) ключевые посты будут контролировать жители иорданской долины. Как и сейчас, впрочем. У Трампа дочка замужем за жыдом.
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Фейсбучному все неймется, уже один раз написал про Трампа, идиот, потом затирал, сейчас опять свои дебильные 5 копеек сунет...Коня куют, и жаба лапу тянет.
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Аваков предлагает признать законной аннексию Крыма и оккупацию Донбасса?
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Ізраїльскі жиди щось не можуть поділити з українськими жидами. А яке нам, українцям, до цього діло?
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Ми пам'ятаємо як Ізраїль голосував щодо резолюції про засудження анексії Криму... От і отримав у відповідь. Око за око, зуб за зуб.
Подаруйте ще одного безпілотника Мєдвєдєву...
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Жиды отличаются от евреев так же, как хохлы от украинцев. Но было полным дебилизмом (если даже не кацапизмом) выступать в ООН вместе с парашкой. Вот это могли сделать только хохлы с жидами, чтобы навредить украинцам и евреям.
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Надо кому-то и сказать для Израиля - мы, мол, не согласны с этим...
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Коваленко, и делать тебе больше нечего, как по чужим новостным сайтам лазить? В своей стране уже победил бедность и боярышник?
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" Голосование Украины против Израиля- странно"(цитата авакова). Это евро дива -деева подсказала авакову в ФБ, в TW и в закрытых казино.©Зерро.
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Я чего-то наверное не понимаю. Израиль захватывает территории Палестины,строит там свои дома и требует признать этот дерибан справедливым? Может кто объяснит в чем здесь правота? Получается и рашка поступает правильно с Крымом,Донбасом???
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Скажу как отрублю-Евреи поселились на земле обетованной были голые скалы теперь там цветут сады !Сравни государство Израиль и Палестину.Это как хрен с пальцем . И если цивилизованная нация что-то строит на землях ( пускай спорных ) так это в сто раз лучше чем если там был рассадник ваххабизма или ещё чего-нибудь хуже
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Тоесть по твоему,Германия была намного цивилизованей чем Украина,значит Гитлер---ГЕРОЕМ должен был быть? А если вспомнить историю с Америкой,так тогда правильно делали ,что уничтожали поголовно индейцев? Что-то в твоих мыслях не так!!!!
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Государства Палестина не существует , да и назвали ее так европейские крестоносцы. Нехаляльно арабам жить под таким названием. А "народ палестины" - словосочетание такое же абсурдное, как и "народ дамбаса". Ну, это мое мнение, ни в кого камней бросать не собираюсь.
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Щось забагато собі Аваков дозволяє.Чи не пора йому додому, в аул?
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Украина голосовала за свои интересы, Израиль сделал бы то же самое
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Аваков-Авакян виявляється ще й вірменський єврей!
Холєрна мать!

ШАНОВНИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ!
ДНІПРОВСЬКУ СИНАГОГУ ВИ ВЖЕ ПРИКРИЛИ, БЛАГАЄМО ВАС, ПРИКРИЙТЕ ЩЕ Й СИНАГОГУ ХАРКІВСЬКУ!
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Я надеялся что среди евреев дебилов немаэ!
Ну не может нормальная страна поддерживать территориальный беспредел, тем более если сама страдает от такого (Крым, Луганда).
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вам в рот жидов ложат и вы жуете.
ну маладцы.
ето же жиды парнеи наших убивают - гашетку-курок нажимают они же.
не кацапы не.
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они предлагают нам проголосовать за оккупацию Крыма и заселение его кацапами?
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Там черезвычайно другая ситуация. Могли и воздержяться. Израиль проголосовал за Украину, так?
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"странным и необдуманным" _____________у нынешней украинской власти - думать, не ее "профиль"! Она(нынешняя "власть")специализируется в области, "чего стырить, где распилить, у кого отжать"!!!
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Во первых Израиль с 2005-го года неокупирывает Газу.
во вторых Голанские высоты были официально аннексированы Израилем после прострела с высот в 1973м году.
В Третьих -- Иудея и Самария являются спорными территориями так как
а. Межгосударственные границы никогда не были сделаны во время партиции Британского Мандата в 1948м году
б. Когда Израиль взял эти земли от Иордана в 67м году -- Палестины не существовало. То есть не возможно иметь оккупацию территорий от государства которого не было, или назвать территории оккупированными ретроактивное положив виртуальное государство там где его не было.
в. Четвертая Женевская Конвенция об оккупированных территориях не имеет легального прикосновения к Израилю так как потому-что Палестины не существовало.
г. Израиль взял эти территории во время защищающейся войны, как защитник а не агрессор. Если этот пункт отменить и перенести это на Украину то получится что почтя вся Западная Украина -- Львов, Ужгород, Черновцы -- оккупированная территория.
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Ну, з вихованцями хедера у демагогії змагатися важко...
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ты не путай Чернывцы во времена Штефана Великого , и никакой "румынской оккупированой"..., поки що по - исторії неуд тобі...
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В принцмпі, все те що ви тут написали можуть використати і кацапи проти України, і українці проти кацапів і будь-хто проти будь кого!
Ви, або ваші батьки як мінімум, бачили старі радянські чорно-білі фільми. Є такий, "Юність Максима" називається. Там є момент, коли адвокат апелює до закону, який в умовах революції і громадянської війни не діє, а громада в суді апелює до здорового глузду: "Так крали вони чи не крали? Бандити вони чи не бандити?"
Всі ці інтелектуальні виверти відмінників хедеру нічого не варті перед життєвими реаліями.
З рештою, а хто такі євреї? Як відомо, після придушення повстання Бар Козеби (Кохби) римляни кастрували всіх чоловіків і випекли їм одне око. Всіх хто вижив після цієї процедури, разом з сім'ями розділили навпіл і половину вислали у Іберію (у кого гроші були, щоб за це заплатити) а решту зробили рабами (тому у євреїв національність по матері рахують, бо після римської екзекуції євреїв по батькові бути не могло). То хто там, в Іудеї з євреїв залишився? І яке право вони мають по 1800 роках по описаних подіях на цю землю?
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Аваков-международная политика довольно сложная штука для понимания мозгу,истощённому фейсбучными баталиями!
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Аваков в случаи чего собрался драпать в Израиль?
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Возможно у господина Авакяна имеются армяно-еврейские корни...
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Вот образец государственной позиции:
"Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским - диагноз опасного маргинала", - заявил Аваков.
"И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени. Не может маргинал, потакающий диктатуре Путина быть гарантом демократических свобод в США и мире".
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Можно поздравлять Кремль. Спец-операция отдела пропаганды ФСБ по изолированию Украины приводит к успеху.
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После того, что наговорил ихний президент в нашей Раде, все нормально.
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