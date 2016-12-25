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Все про:голосование (1253) жилье (571) Израиль (766) оккупация (6359) ООН (1830) Палестина (100) резолюция (122) строительство (1626) Совбез ООН (448)

 "Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - Ельченко объяснил, почему Украина поддержала "антиизраильскую" резолюцию в ООН

Украина в ООН голосовала в поддержку резолюции, осуждающей строительство израильских поселений на палестинских территориях, потому что они противоречат международному праву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль отменил визит Гройсмана из-за позиции Украины в ООН - СМИ

Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.





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Ельченко, ты идиот! Россия оккупирована часть территории Украины, а территорию какой страны оккупировал Израиль?!
Эта "осуждение" все равно что осуждение Украины за заселение украинцами Львова после его воссоединения с Украиной. Такой же идиотизм!
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Будет выгодно Израилю - они и Крым росийским признают.
Так что оглядываться на Израиль не стоит.
Если Украина будет на всех оглядываться, головка закружится.
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україна не могла проголосувати проти,ані утриматися.бо проти чи утримання означало б погодитися на анексію криму,яке раша виправдовує нормами історичного права так, як робить це ізраїль. україна ніколи не визнавала ці території ізраїльскими,як крим російським! бо не можна бути напіввагітним- там визнавати,а тут ні! і жоден у світі суд не визнає норми історичного права як пріорітетними над міжнародними.лише такі країни окупанти як індонезія( в минулому анексія східного тимору), ірак(в минулому анексія кувейту), раша(анексія криму і окупація донбасу,абхазії,осетії),ізраїль( анексія східного єрусалиму,голанських висот та окупація палестинських територій),мароко( окупація західної сахари),вірменія(нагірних карабах) і тд.країна окупант ніколи не визнає міжнародного права і рішень суду в гаазі, а лише створює юридичні прейенденти шоб не виконати його. так представники ізраїлю тричі обісралися в міжнародних судах: 1984(з роком можу помилятися), 2004 і 2005. в 2005 році міжнародний суд в гаазі за справою ізраїль проти палестини постановив що єврейські поселення в схівдному єрусалимі,голанських висотах,західному березі є незаконними і права ізраїлю на ці землі юридично нікчемні.ізраїль не подавав апеляцію на рішення суду, а відмовився виконувати посилаючись на особисту думку юридичного радника уряду,який( о дивовижа) не побачив жодної окупації,і порушень права.хоча будь який грамотний юрист міжнародник скаже що таке рішення нікчемне в порівнянні з рішення суду в гаазі. держава окупант раша обісравшись в справі юкосу в гаазі і єспл заднім числом дозволила місцевому кс скасовувати норми міжнародного права і судів.хоча в конституції раши записано що норми міжнародного права мають пріорітет над національними. сша на протязі багатьох років покривало дії ізраїлю в оон,тому жоден ізраїльский чиновник причетний до окупації так і не відповість за свої злочини(суд в гаазі назвав поселенську діяльність військовим злочином). крім того зіграв особистий конфлікт обами і бібі(згадаймо образливі слова дружини бібі на адресу обами,неприхований расизм вищого керівництва ізраюлю по відношенню до чорного обами,обзивання), а також те що саме бібі намагався зірвати ядерну угоду з іраном(і має намір зірвати ці домовленості завдяки трампу) в конгресі,і те що саме бібі дав особисту обіцянку обамі заморозити будівництво поселень і не стримав обіцянки. це при тому що єврейство дало світу немало талановитих юристів, ізраїль так і не зумів в жодному міжнародному суді довести права хоча б на один дунам захопленої землі.бо легше звинувачувати в антисемітизмі,фашизмі,расизмі,потворстві тероризму,в незнанні історії ніж визнати що юридичні права на ці землі нікчемні!!! крім того нагадаю що в 2014 році в момент анексії криму ізраїль утримався від голосуванні в оон,депутати кнесету відвідували крим,ізраїльскі товари досі присутні в криму,ізраїльскі бпла вільно потрапляли до обдроченців дамбаса( якби не обама,що заветував нову угоду з рашею- то б ті обдроченці мали куди потужніші бпла). жоден із українських злочинців з числа високопосадовців епохи ануковича не був повернений з ізраїлю. ставицький(розенберг) спокійно поживає на своїй вілі під тель авівом за вкрадені в нашого народу гроші,крутить нам дулі і говорить шо фіг його ізраїль видасть.там же табачник нині поживає.ізраїль друга країна яка з радістю приймає колишніх посадовців з нажитим нєпосільним трудом, першою є раша.хоч формально раша невизнає анексію східного єрусалиму і голан,і прав на західний берег- російські посадовці в оточенні ізраїльских чинуш відвідують місця анексованого східного єрусалиму. хоч ізраїль формально не визнає анексії рашею криму- депутати кнесету вільно його відвідують,бізнес іде досі. зрештою ми маємо визнавати пріорітетом свої права, а не чужі.якщо громадяни україни єврейського походження вважають що інтереси ізраїлю вище інтересів народу україни,і ми маємо потворствувати окупації,терору і насильству- то ізраїльский флаг і чумадан їм в руки! якщо україні вигідно співпрацювати з арабами,персами - то цю вигоду мають визнавати і вони,так як це інвестиції,ринки збуту і тд.як ні- то чумадан і ізраїль
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Украина не Израиль...у нас должна быть своя позиция верная и правильная...захват чужой земли не есть победа
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