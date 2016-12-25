 "Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - Ельченко объяснил, почему Украина поддержала "антиизраильскую" резолюцию в ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter.
"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - пишет он.
Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.
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Эта "осуждение" все равно что осуждение Украины за заселение украинцами Львова после его воссоединения с Украиной. Такой же идиотизм!
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Так что оглядываться на Израиль не стоит.
Если Украина будет на всех оглядываться, головка закружится.
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