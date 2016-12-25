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 Вследствие крушения самолета Минобороны РФ погиб автор текста песни "Вежливые люди" Губанков

Директор департамента культуры Министерства обороны РФ Антон Губанков, автор текста песни "Вежливые люди" об оккупации Крыма, погиб при крушении ведомственного самолета Ту-154 в акватории Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mk.ru, в апреле 2014 года Губанков написал слова к песне "Вежливые люди", посвященной оккупации Крыма. Исполнил ее ансамбль имени Александрова.

Губанков возглавил департамент в 2013 году. До этого он был министром культуры Московской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вежливые люди": российский ансамбль, артисты которого погибли из-за крушения самолета Минобороны РФ, воспевал оккупацию Крыма. ВИДЕО

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

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Вежливые черти вежливо варят вежливый ансамбль в вежливом аду.
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Представте самолет летел в Сирию еще и с такими людьми известными. Кому-то было очень выгодно чтоб он недолетел. Тут и арабесы могуть быть или даже русские купленые американцами если теракт
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Шобла путинских артистов собирались выступить в Алеппо на костях сирийских детей, убитых ковровыми русскими бомбежками. Сатанинский ритуал планировалось заснять на видео и показать по телеканалам.
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...и на обломках Самовластья напишут ихни имена...
А.С.Пушкин..
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Горе... Конечно же, горе.
Как? Отчего? Почему?!
«Туполев» рухнул в море -
Прямо в «российском» Крыму.
Краснознаменный ансамбль,
Звонкий, как русская сталь.
Как они пели-плясали!
Больше не смогут... Жаль.
Впрочем, Не так уж нелепа
Эта жестокая смерть -
Мертвым детишкам Алеппо
Смогут служивые спеть
Русские песни о мире,
Мужестве и добре.
Спойте, России кумиры,
Взорванной той детворе.
Пусть ваши звонкие песни
Рвутся в небесный чертог.
Только что делать, если
Их не услышит Бог?
Песни о славе и чести,
Злобной жестокой страны...
Эти фальшивые песни
Господу не слышны!

(С) А. Матвийчук
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Чего то вспомнился анекдот. Тонет огромный туристический лайнер, спасается один негодяй и убийца. Плывет по океану несколько суток, изнемогает. Молится - Господи, помоги!!! Вдруг из небес ему отвечает голос - Зачем? Мне очень долго пришлось вас всех уродов собрать на одном корабле.
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Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается
звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния
восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается
по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она
неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном
лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она
опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, б...ей, на этот корабль три года собирал.
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В видеоролике отчетливо видна яркая вспышка в небе. Ранее эксперты не исключили, что самолет мог взорваться в воздухе или его могли атаковать из ПЗРК. Об этом, по мнению специалистов, может свидетельствовать, в частности, большой радиус разлета обломков. Между тем, в силовых структурах заявляют, что версия теракта практически исключена, а обломки разлетелись на большое расстояние после мощного удара о поверхность воды.
Авиационные эксперты не исключают, что Ту-154, разбившийся на Черном море, могли атаковать из ПЗРК. Некоторым специалистам эта трагедия напомнила крушение «Боинга» над Синайским полуостровом.
https://youtu.be/VE2BRieTgr8
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Какой бы ни был мощный удар о воду, на расстояние радиусом в 7,5 км от центра удара обломки разлететься НЕ МОГУТ!!!
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одне, що шкода, це що цей кампазітор не прихватив з собою кобзона в чистилище
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'Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить Меня о помощи, и Я помогу''.

Если я не ошибаюсь, это из Библии.
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Девочку найденную под развалами бомбардировок ВС РФ передают по цепочке к скорой!
Но фотки составлены похоже для пропоганды ватников, что все подделка и используют девочку-актрису?
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Совсем недавно кацаПсины гордились на всех ресурсах : наши ракеты запущенные с Каспийского моря убили тысячи ИГиловцев по всей Сирии.. вместе со штабом...снайперы блин позорные..
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савченко уже наверное в ЧЕРНОМ как и дикторы НЬЮС уан ???!!!
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В морду чуркову эту фотку и пеплом скота посыпать!
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Боже милосердний... за такі безчинства кацапію всю стерти в порох потрібно...
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хочеться спитати в ансамбля Алєксандрова: "Ну чё? Как поплавали?"
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Надо полагать, хуйловские пропагандисты хотели сделать подарок россиянам на Новогодний концерт, танцами на костях сирийских детей. Не знаю как им но нам этот это понравилось, ждем продолжение...
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Пора вводить резерв ставки. Этих вторым рейсом.
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации


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вон как тебя мордвинъ очиститель пушистик штырит.
дафай пробзди нам про воэно комические вайска.
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вот как вам, выродкам, украденное у соседей сало с галушками поперек глотки стало - аж жопой заговорил, тупой лаптеносец... Ннакати-ка боярышника, животное, может полегчает?
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Ютюб. А.Савельев.о режиме плешивого гада........,,,Уникальное мнение...не бандеровца..
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О чем рассказали черные ящики разбившегося самолета поздравляем католиков Украины с Рождеством ансамбль свистопляски сашки
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Тяжелее воздуха бывает только Миша ЗАДорнов
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уже видео нашли где вспышку взрыва видно
https://twitter.com/dim_stoff/status/813042077881827328
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новым президентом РАБссии будет Дмтирий Потапенко,он миллиардер,но не ОЛИХАРХ...из коооператива ОЗЕРО..
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Очень удобно. Теперь если приложить к уху раковину с Черного моря, можно услышать хор Александрова в исполнении "Вежливые люди"
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От читаю,полдня о самолете и не вижу у Вас ни капли жалости!Люди! Ну как так можно? Я например очень жалею,что на борту не оказалось многих кацапсинских тварей типа охлобистина,пореченкова ну и алюминий жалко не все достанут.А еще море тоже жалко
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"министр культуры московской области"______________это пипец какой то
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"...погиб автор текста песни "Вежливые люди" Губанков"
А путлеру эта песня никогда не нравилась. И вот результат.
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Желаю плясунам и певцам про вежливых свиней ласковых медуз ...
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в по всему миру к посольствам РФ скорбящие люди несут стекломой и боярышник...
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задорнов, твои слова таки да соответствуют истине..."он упал потому что был тяжелее воздуха"... отака уйня, малята...смейтесь, кацапы. смейтесь так, как вы смеялись над этой"шуткой" ... смеялись над смертью 298 человек, которые находились на борту,,,
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ушёл тоже вежливо:не хлопая дверями...(не успел)..Ему бы сочинять про вежливых "жёлтых человечков"-"самаабалона сибиръ"-нужно было))
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Alexey ‏@AlexeyShipov 3 ч.3 часа назад
На вопрос "Что Вас больше всего порадовало в 2016 -ом" каждый нормальный укрокаратель-фашист должен отвечать:"Боярышник" и ТУ-154"


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Mason Lemberg
3 год ·

В то время как население ордынестана видит трагедию в том, что несколько десятков пропагандистов, несущих тысячам людей горе и смерть, закончили свой позорный жизненный путь в компании рыбок, в то время как население ордынестана пытается рефлекторно обвинить украинцев, в том, что они "неправильно реагируют" на эту "трагедию", я вынужден всех их огорчить.
Ваша истинная трагедия не только в том, что украинцы радуются этому событию, ваша трагедия в том, что этому событию теперь радуется целый мир.
Мои одноязычные хомячки, откройте гугл-переводчик и почитайте комментарии под новостями иностранных СМИ. Вы, конечно же, найдете там слова сочувствия, но в основном люди называют это кармой, в основном в людей это событие не вызывает сочувствия.
В целых народов....
И вовсе не потому, что там плохие люди, а потому что вы, в своем людоедстве все больше приближаетесь к "злокачественной опухоли человечества", разрушение/исчезновение/гибель которой дает человечеству шанс на жизнь.
И еще одно: в отличие от украинцев, которые называют сегодняшние событие кармой за конкретные преступления конкретных людей (доктора лизы, например), для жителей других стран это просто "обычные россияне", такие как каждый из вас.
А это значит, что конкретные люди и целые народы возлагают ответственность на каждого из вас и видят в подобных случаях "карму" для каждого из вас.
Вот это и есть настоящая трагедия для вас.
После того, как ордынестан, подобно ту, в скором времени отправится к рыбкам, вы получите такую реакцию человечества. И эта реакция не пройдет за день, как насморк, эта реакция уже в генах целых народов.
И тогда, переосмысливая суть слова "трагедия", вы может быть поймете, что настоящая трагедия с вами случилась тогда, когда население ордынестана превратилось в двуногих скотов.
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ВП ‏@sranysovok 6 ч.6 часов назад
Кек, снова аккаунты, обычно постящие тела украинских солдат, шутящие про котлы, скулят о глумящихся хохлах. По истине унтерменши.
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Часть списка пассажиров засекречены МО РФ.



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Дональд Трамп ‏@DonaldTrumpRF 8 ч.8 часов назад
Теперь Алеппо останется без праздничного новогоднего концерта. А ведь ещё Пальмира намекала, что не стоит их проводить
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Они наверное рассказали Богу,о своих планах выступить с концертом в Алеппо.
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Зато тапереча выступять в Атлантиде и на Титанике.
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Пока в Чёрном море вылавливают 92 трупа с разбившегося Ту-154, на "Первом канале", "России 1" и НТВ весело поют и пляшут

Россияне забыли, что жертвы никогда не скорбят по потерям агрессора , а лучше бы уважали сами себя , а не царя- убийцу путина..
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"Какие-то они..невежливые..." думал Антон Губанков про чертей, тащивших его к котлу...
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