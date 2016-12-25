 Львов продлил на неделю карантин в школах из-за гриппа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Решение об этом было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовского горсовета. Решение приостановить учебу с 26 по 30 декабря принято в связи с тем, что не удалось снизить уровень заболеваемости ОРВИ в городе.
Ранее Львовский горсовет приостановил учебу в средних учебных заведениях города с 20 по 23 декабря.
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Экономия.
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