EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество, Здоровье
  446  3
Все про:грипп (319) карантин (134) Львов (3177) школа (1618) эпидемия (689) ОРВИ (89)

 Львов продлил на неделю карантин в школах из-за гриппа

Львовский городской совет продлил карантин в средних учебных заведениях Львова до 31 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Решение об этом было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовского горсовета. Решение приостановить учебу с 26 по 30 декабря принято в связи с тем, что не удалось снизить уровень заболеваемости ОРВИ в городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снижается, - КГГА

Ранее Львовский горсовет приостановил учебу в средних учебных заведениях города с 20 по 23 декабря.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Школы можно не топить как следует, а детям дополнительные каникулы.
Экономия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
..учитывая новые зарплаты с 1 го января....которые озвучил премьер- в 17 году карантин в школах будет вводится постоянно ...карантин на знания .карантин и на зарплату...
 показать весь комментарий
Ответить
 
тяжёлый штамм..на стыке годов переболел..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция боевые действия Бутусов Юрий Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция обстрел оккупация ООН пожар посол потери пьянство Рождество Россия самолет Сирия Совбез ООН терроризм Турция убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти