 Польша и США заключили контракт на закупку новейших ракет класса "земля-воздух"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Ракеты JASSM-ER предназначены для разрушения наземных целей на расстоянии тысячи километров. Согласно данным DSCA, Госдеп США дал согласие на поставку 70 боевых ракет JASSM-ER, восьми комплектов обучения и двух тренажеров для отработки их использования. По неофициальной информации РАР, Польша намерена приобрести 40 боевых ракет.
Информацию о покупке ракет подтвердил министр обороны Польши Антоний Мацеревич. Ракеты Extended Range (JASSM-ER) класса "земля-воздух" обеспечат комплектацию польских самолетов F-16. Производителем ракет и самолетов является компания Lockheed Martin. Поставки ракет должны начаться в следующем году. Эти ракеты также закупили Австралия и Финляндия.
В декабре 2014 года Министерство обороны Польши подписало контракт на ракеты JASSM в базовой версии AGM-158A с дальностью стрельбы до 370 км. Контракт был заключен на сумму около 250 млн долларов США, поставка включала в себя 40 ракет, а также контрольно-измерительное оборудование и тестер, необходимые для интеграции ракеты в истребитель.
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ить 13 ракет у Южмаша. А самое интересное то,что делегация Южмаша ведет переговоры с Россией по сделке о поставках носителей.
Не веришь? Вот и я не верил,как про поставки электроэнергии в Якрым.
Оказывается слухи имеют основание.
Прогугли.
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Ракеты JASSM-ER предназначены для разрушения наземных целей "Источник: http://censor.net.ua/n420938
Так "земля-воздух" или "воздух-земля"?
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Потом в мэрию Одессы,где сидит гражданин РФ Туруханов.
В Жопоблок по пути не забудь.
Ну и не пропусти пенсов Одессы,Харкова,Днепра,Запорожья.
Там их зашкаливает.
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Воздух земля, а не земля воздух
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