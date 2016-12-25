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Все про:армия (7157) вооружение (3178) Польша (3529) ракеты (429) США (11497) закупки (57) Мацеревич (14)

 Польша и США заключили контракт на закупку новейших ракет класса "земля-воздух"

Польша и США подписали соглашение о покупке ракет JASSM Extended Range с радиусом действия почти 1000 км, сообщили в Министерстве обороны Польши в субботу, 24 декабря. Стоимость контракта составляет 940 миллионов злотых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Ракеты JASSM-ER предназначены для разрушения наземных целей на расстоянии тысячи километров. Согласно данным DSCA, Госдеп США дал согласие на поставку 70 боевых ракет JASSM-ER, восьми комплектов обучения и двух тренажеров для отработки их использования. По неофициальной информации РАР, Польша намерена приобрести 40 боевых ракет.

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Информацию о покупке ракет подтвердил министр обороны Польши Антоний Мацеревич. Ракеты Extended Range (JASSM-ER) класса "земля-воздух" обеспечат комплектацию польских самолетов F-16. Производителем ракет и самолетов является компания Lockheed Martin. Поставки ракет должны начаться в следующем году. Эти ракеты также закупили Австралия и Финляндия.

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В декабре 2014 года Министерство обороны Польши подписало контракт на ракеты JASSM в базовой версии AGM-158A с дальностью стрельбы до 370 км. Контракт был заключен на сумму около 250 млн долларов США, поставка включала в себя 40 ракет, а также контрольно-измерительное оборудование и тестер, необходимые для интеграции ракеты в истребитель.
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первыйнах
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Уже гады негодуют по этому поводу . Очень уж им не нравится радиус действия , точность попадания , и разрушительная мощность .))
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А я вот волнуюсь,потому как по последней инфе,у России неполадки с Протоном и они решили закуп

ить 13 ракет у Южмаша. А самое интересное то,что делегация Южмаша ведет переговоры с Россией по сделке о поставках носителей.
Не веришь? Вот и я не верил,как про поставки электроэнергии в Якрым.
Оказывается слухи имеют основание.
Прогугли.
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"земля- воздух" - это зенитные ракеты, эти -наоборот :"воздух-поверхность".
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Согласно данным DSCA, Госдеп США дал согласие на поставку 70 боевых ракет JASSM-ER, восьми комплектов обучения и двух тренажеров для отработки их использования. По неофициальной информации РАР, Польша намерена приобрести 40 боевых ракет. Информацию о покупке ракет подтвердил министр обороны Польши Антоний Мацеревич. Ракеты Extended Range (JASSM-ER) класса "земля-воздух" обеспечат комплектацию польских самолетов F-16. Производителем ракет и самолетов является компания Lockheed Martin. Польша стала первой в мире страной за пределами США, которая подписала контракт на закупку JASSM-ER. Поставки ракет должны начаться в следующем году. Эти ракеты также закупили Австралия и Финляндия.
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Ну демонстрация ракет класса "земля-воздух" прошла на уровне, я считаю.
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"
Ракеты JASSM-ER предназначены для разрушения наземных целей "Источник: http://censor.net.ua/n420938
Так "земля-воздух" или "воздух-земля"?
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"Воздух-земля". Просто опечатка и так понятно.
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Авторы Цензора вы хоть немного проверяйте информацию, что здесь печатаете. Ошибки в элементарных вещах очень сильно кидаются в глаза...ведь отличить ракеты "земля-воздух" и "воздух-земля" может даже школьник.
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В Администацию Липецкого Засранца зайди и задай этот вопрос.
Потом в мэрию Одессы,где сидит гражданин РФ Туруханов.
В Жопоблок по пути не забудь.
Ну и не пропусти пенсов Одессы,Харкова,Днепра,Запорожья.
Там их зашкаливает.
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Joint Air-to-Surface Standoff Missile
Воздух земля, а не земля воздух
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що то так гримить, невже кацапські жёппки вибухають?
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