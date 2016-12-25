 Боевик на Донбассе ушел в "самоволку" и ограбил магазин, - разведка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, 24 декабря военнослужащий "6-го отдельного мотострелкового полка" самовольно покинул место службы с оружием, ограбил местный магазин и угрожал оружием гражданским лицам.
Командование "7-й отдельной мотострелковой бригады" расследует употребление наркотических веществ группой военнослужащих, находившихся на лечении в местной больнице.
Для удержания боевых подразделений в боевой готовности накануне и во время новогодних праздников выдача денежного обеспечения за декабрь перенесена на 2017 год, после праздничных и выходных дней.
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тюрьмуруцкий мир, романтика (с)
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Самая крылатая фраза -" Так сукам и надо!"
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Юрий Бирюков посчитал, что таким образом стоит "отметить" трагедию с крушением самолёта Ту-154 МО РФ над Чёрным морем.
Советник президента Украины Юрий Бирюков разместил язвительный и провокационный пост на своей странице в соцсети относительно авиакатастрофы с Ту-154 Минобороны России. Он написал, что "они" радуются гибели российских военнослужащих и хотят принести к Посольству России на Украине бутылочку "Боярышника".
- Это самый парадоксальный парадокс: жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ... Появилось только одно желание: отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал на своей странице в "Фейсбуке"советник украинского президента.
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На борту Ту-154, разбившегося возле Сочи в Черном море, был сотрудник российского пропагандистского телеканала "Звезда" Павел Обухов, сообщавший, как украинские "каратели" выставили живой щит из мобилизованных солдат в Дебальцево Донецкой области.
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А никто и не уточнял от какого именно имущества и товаров они будут освобождать лугандонов.
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отже, плідно провів відпустку
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