 Папа Римский Франциск призвал остановить конфликт на Донбассе

"Мир мужчинам и женщинам, которые сейчас страдают от последствий конфликта на востоке Украины. Там срочно нужно добиться общего стремления помогать населению и выполнять взятые на себя обязательства", - цитирует понтифика Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Он призвал положить конец конфликту в Украине.
"В ставшей мученицей Сирии было пролито слишком много крови", - сказал Папа Римский. "Настало время, чтобы оружие навсегда умолкло, а мировое сообщество активно занялось выработкой решения путем переговоров", - добавил Франциск.
Он пожелал "мира всем, кто потерял близких людей из-за терактов" по всей планете.
Напомним, 25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово.
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https://news.rambler.ru/incidents/35685619-muzh-podtverdil-gibel-doktora-lizy/
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Для него русня и лугандоны - это его народ, а не украинцы.
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А ничё , что Рубан имеет наградной пистолет от Захарки..? За какие это заслуги , интересно ?
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Вот только , твоего Рубана , сепары хвалят - Владимир Рубан: АТО началась на Майдане
П.С - для "нулёвки" ниже - Рубан никакой не генерал и никогда им не был , матчасть учи .
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Освобожденный из плена боец про Рубана всю правду !
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наверное єто правильно, ведь адских созданий, не принято вспоминать в такие дни!
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Сначала деньги у Хуйла отобрал , а теперь призывает .
А вот политики наоборот - всё призывают и призывают , а деньги отобрать всё никак ...
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Пошел этот пантифик в АД,черт лысый НАХУЙ и пускай горит в АДУ жополиз хуйловский наградивший хуйла орденом миротворца во время агрессии в Украине.Это не Папа а раздолбаная жопа при том из маленькой буквы
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Ведь конкретно написано:
так что, чучело, не бреши.
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Пиши правильно !
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Чем то напомнило бесполезные стоны и призывы, никчемного оон.
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Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура ТАСС ТАСС
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