Станции метро "Лесная" и "Черниговская" в Киеве возобновили работу, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Станции прошли полную проверку. Мы возобновили движение поездов. Сейчас мы уверены в том, что можем абсолютно безопасно перевозить людей. Параллельно ведуться работы по восстановлению оборудования и его полному обследованию. Повреждение некритические", - сообщила она.
Напомним, в столице произошел масштабный пожар на складах секонд-хенд.
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Как рублики пахнут?
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Я тебя парашенец давно приметил.
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Ну что Герхард, или как там тебя ивана зовут, как там платят в ольгино?
Сколько за свой высер получаешь, душенка продажная?
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