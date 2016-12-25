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Все про:Киев (15680) Метрополитен (339) пожар (2880)

 Станции метро "Лесная" и "Черниговская" в Киеве возобновили работу

Станции закрывали из-за пожара в торговых павильонах около станции "Лесная".

Станции метро "Лесная" и "Черниговская" в Киеве возобновили работу, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщила спикер КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Станции прошли полную проверку. Мы возобновили движение поездов. Сейчас мы уверены в том, что можем абсолютно безопасно перевозить людей. Параллельно ведуться работы по восстановлению оборудования и его полному обследованию. Повреждение некритические", - сообщила она.

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Напомним, в столице произошел масштабный пожар на складах секонд-хенд.
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Спасибо, гидранту, в этот раз он остался "за кадром", но без его личного участия, так быстро бы не пустили.
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а тебе парашенец, лишь бы гавкнуть!

В спам!
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В зеркало дома посмотри, там гавкающего парашенца увидишь.
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Принюхайся и узнаешь, как рублики пахнут, ты ясно меня понял ботяра соевый.
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ути-пути, ккакие грозные!

Я тебя парашенец давно приметил.
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Это тебя мистецевское отродье, для поднятия настроения, панамский гидрант, кучерявая сволочь, вор, лжец и соевая падла.
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Оскорбление.

Ну что Герхард, или как там тебя ивана зовут, как там платят в ольгино?

Сколько за свой высер получаешь, душенка продажная?
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Ты соевая скотина свои посты перечитай, тебя лично гнида, пока ты свой рот не открыла, никто не оскорблял, потом будешь о оскорблениях писать, прямо начиная с первого, а по поводу ольгино, тебе уже писали, в зеркало дома загляни, там увидишь того, кому в ольгино платят.
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От і добре, бо завтра на роботу людям. А Лісова одна з найбільш завантажених станцій. Там пів Броварів сідає на неї та в центр на роботу їдуть.
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