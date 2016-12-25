 "Дух светскости пленил наше Рождество. Надо освободить его", - Папа Римский Франциск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил Папа Римский Франциск во время рождественской проповеди в базилике Святого Петра в Ватикане.
"Сегодня можно встретить то самое равнодушие, когда Рождество становится праздником, в котором главными лицами вместо него (Иисуса Христа. - ред.) становимся мы. Когда огни торговли затеняют божий свет, когда мы заботимся о подарках, но остаемся нечувствительными к выброшенным за борт общественной жизни. Этот дух светскости пленил наше Рождество. Надо освободить его", - сказал понтифик.
Франциск призвал человечество вспомнить, как о "ребенке в яслях", так и о тех детях, которые сейчас находятся "в подвальных убежищах, скрываясь от бомбежек, на тротуарах больших городов, на дне перегруженных мигрантами лодок". "Пусть станут для нас вызовом дети, которым не позволяют родиться, которые плачут, потому что никто не утоляет их голода, которые держат в руках не игрушки, а оружие", - сказал лидер католиков.
На службе в базилике Святого Петра в Ватикане присутствовали 10 тыс. верующих. Тысячи других, которые не смогли попасть внутрь, стояли на площади Святого Петра и смотрели литургию на больших экранах.
Сегодня, 25 декабря, в день Рождества, папа Франциск с центрального балкона базилики Святого Петра произнесет благословение верующим и традиционное послание Urbi et Orbi ("Городу и миру").
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Муха и поэт-бард Зиновий Медюх записали
вместе христианскую рождественскую песню, посвященную украинским солдатам и их
семьям.Трогательный клип появился в Сети как раз во время активизации боев на линии разграничения между украинскими войсками и силами российских боевиков в районе города Светлодарск."(с)
http://charter97.org/ru/news/2016/12/24/235464/
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Из Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 22, ст. 15-21) приведен ответ Иисуса Христа людям, посланным от фарисеев. Намереваясь «уловить Его в словах», они спросили Иисуса: позволительно ли платить налогикесарю? Иисус, указывая на динарий (римская монета) с изображением кесаря, спросил их: «Чье этотизображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а БожиеБогу».
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Вчора о 9:17 ·
UA/EN Український «Щедрик» лунав у м.Вашингтон на різдвяному концерті у Білому домі у виконанні українських музикантів: дуету «Дві скрипки» та джаз-бенду «Наталія Лебедєва - Тріо».
Завдяки поєднанню таланту виконавців та дипломатичних зусиль, вони стали єдиними іноземцями, яких включили до святкової програми, глядачами якої стали тисячі американців. Більше того, українці єдині, хто виступав два дні поспіль, а концерт, що планувався як 2-годинний, було продовжено на прохання глядачів та адміністрації на 30 хвилин, а потім ще на 30 хвилин.
«Щедрику» виповнюється 100 років, і він знову завойовує США.
#Shchedryk100
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МС Вспышкин и Никифоровна - Новогодняя (Меня прёт)
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В Запорожье поймали педофила из России, епископа Калужского и Рязанского
Подробнее с видео: http://ukrmir.info/?p=6207
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абери кошти на новорічні подарунки у "власних теперішніх" і подаруй всім дідям планети ЗЕМЛЯ НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ ВІД СВОГО ІМЕНІ! Діти тобі більше мають довіри а ніж політиканам!" (Передноворічна молитва всіх мирян =мирних жителів планети ЗЕМЛЯ=).
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а как же аскетизм самое необходимое всё такое .. Иисус родился в хлеву, и вроде как был очень не требовательным к условиям жизни еде и прочему
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почитайте Ярослава Гашека "Хресный хід" там он хорошо проехался по духовенству,
политикам, осилите?)
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Это дело рук людских, человек слаб, особенно перед золотом.
А нынешний Папа, кстати один из самых аскетичных, я думаю что католикам с ним повезло!
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я про лицемерие
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чи не надо, кому интересно погулите, лень искать(
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