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Все про:Ватикан (101) католики (38) Папа_Римский (204) поздравление (529) Рождество (211) Франциск (17)

 "Дух светскости пленил наше Рождество. Надо освободить его", - Папа Римский Франциск

Праздник Рождества сейчас стал заложником материализма в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил Папа Римский Франциск во время рождественской проповеди в базилике Святого Петра в Ватикане.

"Сегодня можно встретить то самое равнодушие, когда Рождество становится праздником, в котором главными лицами вместо него (Иисуса Христа. - ред.) становимся мы. Когда огни торговли затеняют божий свет, когда мы заботимся о подарках, но остаемся нечувствительными к выброшенным за борт общественной жизни. Этот дух светскости пленил наше Рождество. Надо освободить его", - сказал понтифик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Давайте праздновать Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем миром", - Турчинов

Франциск призвал человечество вспомнить, как о "ребенке в яслях", так и о тех детях, которые сейчас находятся "в подвальных убежищах, скрываясь от бомбежек, на тротуарах больших городов, на дне перегруженных мигрантами лодок". "Пусть станут для нас вызовом дети, которым не позволяют родиться, которые плачут, потому что никто не утоляет их голода, которые держат в руках не игрушки, а оружие", - сказал лидер католиков.

На службе в базилике Святого Петра в Ватикане присутствовали 10 тыс. верующих. Тысячи других, которые не смогли попасть внутрь, стояли на площади Святого Петра и смотрели литургию на больших экранах.

Сегодня, 25 декабря, в день Рождества, папа Франциск с центрального балкона базилики Святого Петра произнесет благословение верующим и традиционное послание Urbi et Orbi ("Городу и миру").
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Кацапы своим самолетом весь праздник испортили.
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Tak net, eto bog pozdravil spraznikom verushtix svetu, dobru, prosto, kak obicno utopiv poklanajushtijsja zlu, mraku, djavolu i imu nesjushtix kravavuju zertvu detei, zenstin, starikov, gatovix plesat na ix mogilax po prikazu djavolo paklonika putina Xy*la.
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Как у него всё сложно . Папа , скажи прямо : "все политики уроды , и церковь - тоже политика и бизнес" .
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"Акапельная группа «Пиккардийская терция», певица Оксана
Муха и поэт-бард Зиновий Медюх записали
вместе христианскую рождественскую песню, посвященную украинским солдатам и их
семьям.Трогательный клип появился в Сети как раз во время активизации боев на линии разграничения между украинскими войсками и силами российских боевиков в районе города Светлодарск."(с)
http://charter97.org/ru/news/2016/12/24/235464/
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Единственный Папа позволивший себе критиковать общество потребления!
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почему общество?от только о несмешении понятий духовного и материального в праздник рождества.про богу богово,а кесарю кесарево
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Есть светские праздники, есть духовные. Кстати, кому принадлежит фраза вами цитируемая?
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что значит кому?
Из Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 22, ст. 15-21) приведен ответ Иисуса Христа людям, посланным от фарисеев. Намереваясь «уловить Его в словах», они спросили Иисуса: позволительно ли платить налогикесарю? Иисус, указывая на динарий (римская монета) с изображением кесаря, спросил их: «Чье этотизображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а БожиеБогу».
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"Каждый умён настолько, насколько позволяет Google» - афоризм.
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в твоем случае-телезомбирование кацаптиви .вместо образования и воспитания
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Вы думаете кацапы смотрели Рождественскую проповедь Папы Римского?
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А че им его смотреть? Он че, рецепт приготовления Боярышника поведает?
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так скоро я ваш портрет и соберу ибо на контакт вы не идете, а жаль
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тобто ви за роботізацію людини..чип в башку та й гайда на дискотеку..
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В мозговой деятельности. И к слову. Двухтомный труд Гильберта, "Основание математики" никогда не будет слюной собаки, в эксперименте показывающей закрепление условных рефлексов.
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а які можуть бути переконання якщо розум не володіє знанням..
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та й не треба..звернення папи римського..до віруючих..вам на це не має сенсу реагувати..
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може й звертався..але не закликами звільнити Різдво..
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine поширює світлину від Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США.
Вчора о 9:17 ·

UA/EN Український «Щедрик» лунав у м.Вашингтон на різдвяному концерті у Білому домі у виконанні українських музикантів: дуету «Дві скрипки» та джаз-бенду «Наталія Лебедєва - Тріо».
Завдяки поєднанню таланту виконавців та дипломатичних зусиль, вони стали єдиними іноземцями, яких включили до святкової програми, глядачами якої стали тисячі американців. Більше того, українці єдині, хто виступав два дні поспіль, а концерт, що планувався як 2-годинний, було продовжено на прохання глядачів та адміністрації на 30 хвилин, а потім ще на 30 хвилин.
«Щедрику» виповнюється 100 років, і він знову завойовує США.
#Shchedryk100
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Сьогодні день народження у Далі Грібаускайте: одного із небагатьох політиків Європи, хто послідовно і до кінця залишається союзником України.Вітаємо!
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А мені Дід Мороз подобається більше чим Єшуа (Ісус Христос)
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та да...иисус каятся заставляет и жить по заповедям...а дед мороз только подарки носит
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Ну тогда пусть празднуют его в более уединенном месте. Я не христианин. Я праздную новогодние праздники, потому что они всенародные. Мне не надо их христианство, я его праздновать не хочу. Опять попы используют наиболее массовые праздники, для закрепления в сознании христианских идей.
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Новый год праздновали еще до Христианства. И до комуняк тем более.
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Ну вот тогда и не превращайте Деда Мороза в клирика.
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Ja naprimer verju vsjo svetloe, dobro, da i boga neatricaju, mozno pomolica vserce, dushe, i dlja etova nenadu bit xristjaninom ili sostajat ljuboi drugo veroispavedaniji, glavnoe chtobi bit na starane spravedlivosti, sveta...
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Что тут не очевидно? В таких массовых праздниках тратят огромные деньги. Попы хотят. что бы им доставалась вся материальная часть. Вот и придумывают, как это сделать. Если будет религиозный душек у этого праздника, тогда они получат часть средств. А вы думаете, что у них есть другой Бог.
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Bog to odin na vsex, po raznomu knemu idut, ja bolse jazichnikam otnashu sebja, estjo dokristjanske rituali i tak dale, xot malo ot nix ostalos posle tovo kak kristjanstvo prinesli ognjom i mechom...
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Не только ваше, но и наше! Глядя на Гундяев, Онуфриев и прочих Илларионов начинаеш понимать это.
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Ватикан политическая организация с религиозным флером
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Скрепы на лицо,это кошмар
В Запорожье поймали педофила из России, епископа Калужского и Рязанского

Подробнее с видео: http://ukrmir.info/?p=6207
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Похоже, что США президентом получили секретаря путина, а Ватикан Папой -иерарха гундяя. Конечно каждый человек хочет достойно жить, во всех смыслах - достойно.
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"Дідусю Морозе, забери кошти на новорічні подарунки у "власних теперішніх" і подаруй всім дідям планети ЗЕМЛЯ НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ ВІД СВОГО ІМЕНІ! Діти тобі більше мають довіри а ніж політиканам!" (Передноворічна молитва всіх мирян =мирних жителів планети ЗЕМЛЯ=).
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чо это? а это роскошь Ватикана, не перебор ли? мне кажется разляпано аж рябит, МНОГО золота, многО
а как же аскетизм самое необходимое всё такое .. Иисус родился в хлеву, и вроде как был очень не требовательным к условиям жизни еде и прочему
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Oxxx, skolko bednix, nuzhdajustix pomoshti mozno pokormit setem zolotom...
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вы считаете это смешно? а нуда, вы же тоже
почитайте Ярослава Гашека "Хресный хід" там он хорошо проехался по духовенству,
политикам, осилите?)
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Net! Ja nevostorge ob istoriji kristjanstva i lichno neskolko raz videl dvulicnost svestenosluzitelei visokova sana, kotoroe nesootvetstvuet kristjanskim zapovedjam. Ja iza etova bolse jazichnik. Esli prostoi narod, veruishtiji praznuet, ne vremja im portit praznik. Kazdiji sam vibiraet svoi put dobru i svetu. Mezdu procem bible netu pro to chto dalzni bit takie cerkvi...
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1) Это красиво. 2) эти здания остались на века - это история , потомкам можно гордиться своими предками 3) . Миллионы туристов , паломников едущие посмотреть на эту красоту , приносят прибыль стране ( и не одну сотню лет ). Что оставили у нас ? Кроме Львова посмотреть не на что .
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мне не понравилось, похоже на цыганских баронов хоромы размалёванные, я люблю утончённость, а в остальном так пусть не строят из себя каких -то и правда священников "от Бога", это просто бизнес и политика, разве не так?
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Такой тогда был стиль ( у каждой эпохи своя архитектура ). Есть все : и бизнес , и политика , и папы были (мягко говоря ) не святыми , но вера ( христианская) это один из столпов на котором держится Европейская цивилизация . Веру надо поддерживать на государственном уровне включительно ( я атеист ).
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По -поводу бизнеса ... Конечно он есть ). У меня друг живет напротив церкви . Неверующий и некогда им не станет ))). Но все это чепуха по-сравнении с выше написанным .
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А это разве украшал Иисус?
Это дело рук людских, человек слаб, особенно перед золотом.
А нынешний Папа, кстати один из самых аскетичных, я думаю что католикам с ним повезло!
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(, я что написала что это украшал Иисус, к чему вы,
я про лицемерие
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показать резиденцию Папы Римского ,
чи не надо, кому интересно погулите, лень искать(
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Ну ты посмотри, как Папочка заволновался!
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Слышали,крестом пузо рвущие,шо Папа сказал?Молитесь,паразиты,молитесь.А то взяли манеру на 370 церковных праздников в году байдыки бить и водяру жрать.
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