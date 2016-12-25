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Все про:авиакатастрофа (1000) самолет (2045) Черное море (313) Минобороны РФ (368)

 Уже 10 тел обнаружены в районе крушения самолета Минобороны РФ

В Черном море, на месте крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, обнаружены тела 10 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ, сформирован район поиска площадью 10,5 кв. км. Поиск ведется круглосуточно.

В поисках задействованы 27 кораблей, 37 водолазов, 4 вертолета, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием. В целом в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3 тыс. чел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ обнародовало список людей, находившихся на борту упавшего Ту-154

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).


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Ту-154, тот который ещё в фильме "Экипаж" снимался, он должен был упасть.
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если бы такую кодлу нагнали когда крейсер пётруха п/л куск потопил, так они руками бы лодку стоймя поставили. но моряки путлеру похуй. а тут ппропагандистско-холуйское мясо. всем героев дадут. подонки героического уровня.
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Зачем их искать? Пусть себе дрейфуют малой скоростью. Глядишь, к июлю кто-то до Сирии и доплывет.
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А на волнах мирно покачивались визитки Яроша...
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Между визитками плавало обезглавленное тело. Невдалеке от тела плавала, то погружаясь,то всплывая оторванная голова. Посиневшими губами она тихонько шептала: ну ни хрена себе, называется в Сирию слетал.
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