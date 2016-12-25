 Уже 10 тел обнаружены в районе крушения самолета Минобороны РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ, сформирован район поиска площадью 10,5 кв. км. Поиск ведется круглосуточно.
В поисках задействованы 27 кораблей, 37 водолазов, 4 вертолета, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием. В целом в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более 3 тыс. чел.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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