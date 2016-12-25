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 В результате пожара на "Лесной" в Киеве пострадавших нет, - ГосЧС

В связи с пожаром приостановлено движение поездов метро до станций "Черниговская" и "Лесная".

В результате пожара в секонд-хенде на станции метро "Лесная" в Киеве погибших и пострадавших нет, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.

Как сообщается, пожар удалось локализовать в 13:10.

На месте работают пожарные, площадь примерно 2 тыс м.кв. Погибших и пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный пожар в столице: на Лесном массиве горит склад секонд-хенда, закрыты две станции метро. ВИДЕО

Причины устанавливаются.

Также отмечается, что в связи с пожаром приостановлено движение поездов метро до станций "Черниговская" и "Лесная".
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Так пожар вроде был не на дарынке а на барахолке...
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Пидалик так "избавляется" от частных торговцев, которые лично ему не "отстегивают"...
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Дорогие братья и сестры от всей души поздравляю с праздником Рождества.Мира Вам,здоровья,счастья,единства и процветания Вам и Украине!Слава Украине!Слава Нации!Смерть врагам.
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Територія для фабрики розчищена! Кличко дав гарантію.
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Эта какая-то заторможенная версия.
Нормальная вот - https://www.youtube.com/watch?v=_JEINxYi7xg
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Власть доиграется с операцией "Красный петух" против малого и среднего бизнеса!
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Лично с женой были там в момент возгорания. Никто ничего спецом не делал, просто загорелася фрэтюрница в бытовочке(там продавцы секонда кушали). Тушить было нечем. Не было ни огнетушителя ни воды. И только что прочитал - обнаружено сильно обгоревшее тело женщины в туалете. Я в шоке
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