 В результате пожара на "Лесной" в Киеве пострадавших нет, - ГосЧС

В результате пожара в секонд-хенде на станции метро "Лесная" в Киеве погибших и пострадавших нет, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве.
Как сообщается, пожар удалось локализовать в 13:10.
На месте работают пожарные, площадь примерно 2 тыс м.кв. Погибших и пострадавших нет.
Причины устанавливаются.
Также отмечается, что в связи с пожаром приостановлено движение поездов метро до станций "Черниговская" и "Лесная".
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Нормальная вот - https://www.youtube.com/watch?v=_JEINxYi7xg
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