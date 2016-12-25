 "Армию надо готовить к реальной локальной войне", - журналист

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в статье для "Зеркала недели".
"Вести войну малыми группами пехоты, на каком-то одном маленьком участке фронта, при неподавленной артиллерии и обороне противника, в расчете только на тактическую внезапность чревато потерями", - пишет он.
"Для этого проблемы на фронте обороны должны быть проблемами не одного лишь командира батальона и командира бригады. Участки фронта, где противник ведет контактный бой, где позиции опасно сближаются, требуют отнюдь не соблюдения мирных соглашений. Потери в такого рода операциях можно снизить. Для этого военное командование должно получить задачу воевать, чтобы решать такого рода проблемы. Воевать в данном случае - это не наступать на Донецк. Воевать - это значит устранить угрозу нашим войскам на тех участках фронта, где противник вклинивается в нашу оборону. А это район Попасной, Светлодарска, Горловки, Авдеевка, Марьинка, Пески, Докучаевск, Водяное, Широкино", - подчеркнул журналист.
"Ответственность за успешные тактические действия должны брать на себя генералы, а не только комбаты. Чтобы снизить потери в боях на небольших участках фронта, военная наука требует применения куда больших сил и средств. Чтобы атаковать на более широком фронте, с нанесением ударов по более широкой полосе, чтобы противник не мог быстро локализовать наши действия, обнаружить, сосредоточить на маленьком участке все свои резервы и артиллерию, а был вынужден действовать рассредоточенно", - пишет он.
"Разумеется, для таких операций надо по-новому готовить пехоту - для самостоятельных действий, с серьезной подготовкой индивидуально и в малых группах. Надо готовить и тренировать артиллерию, чтобы поражение целей шло быстро и с минимальным расходом снарядов. Нужна серьезная артиллерийская подготовка, с подавлением обороны противника огнем. С накоплением резервов для закрепления и ротации на занятых рубежах. С разведкой в режиме реального времени. С организацией контрбатарейной борьбы. Только это спасет жизни", - убежден Бутусов.
"Для этого армию надо готовить к реальной локальной войне, которая ведется в таких вот лесочках и высотках. И будет вестись еще много лет", - полагает он.
"Армия должна готовиться на полигонах именно к локальным операциям, к самостоятельным действиям пехоты, к грамотным тактическим действиям на ограниченных участках фронта. Вот это и будет будущее войны на Донбассе", - пишет журналист.
"Главная задача украинского руководства - воевать так, чтобы резко изменить соотношение потерь и чтобы ценить каждую жизнь. Ценить своих на войне - это значит эффективно и профессионально уничтожать врага", - подытожил Бутусов.
Напомним, 18 декабря под Светлодарском начались активные боевые действия.
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