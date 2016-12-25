 Пограничники задержали разыскиваемого "Интерполом" подозреваемого в убийстве

Пограничники за прошедшие сутки задержали гражданина Украины, которого разыскивал "Интерпол" за совершение умышленного убийства, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Мужчина направлялся в Украину рейсовым автобусом через пункт пропуска "Новые Яриловичи".
Также в пункте пропуска "Краковец" пограничники Мостиского отряда задержали автомобиль "Хонда", за рулем которого был наш соотечественник. В ходе проверки установлено, что автомобиль, которым он ехал, похитили на территории Украины в сентябре 2014 года.
Задержанных граждан и автомобиль передали сотрудникам Национальной полиции в Черниговской и Львовской областях соответственно.
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