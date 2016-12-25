 За минувшие сутки в зоне АТО один боец получил ранение, - Мотузяник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", за минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранение в районе Авдеевки. Об этом сообщил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.
"Таким образом, впервые за шесть дней у нас нет потерь на Светлодарской дуге", - отметил Мотузяник.
Напомним, с полуночи 24 декабря на Донбассе начал действовать "режим тишины", о чем договорились в Минске.
Однако несмотря на установленный с начала текущих суток "режим тишины", вчера боевики незаконных вооруженных формирований продолжали вести обстрелы позиций украинских военных.
881 15
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Побратимы рассказали, как погибли бойцы 54-й мехбригады, тела которых сегодня забрали у боевиков(71)
Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными, - Грицак(57)
С бойцом 54-й мехбригады Андреем Широковым, погибшим на Светлодарской дуге, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО(25)
Военнослужащие передали помощь от жителей Днепра районной больнице в Красногоровке. ФОТО(19)
В бою к нам приходит Бог(12)
За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ: Широкино и Водяное обстреляли из минометов, - штаб(26)
Водоснабжение Авдеевки пока не восстановлено, - ВГА(108)
Ответить
Ответить
Ответить
тільки на день пАлучки ..щоб убояритись затикаються...
Ответить
Ответить
Ответить
Вони вірністю віддячують за тепло і заботу Українськім захисникам.
Ответить
Як це "втрат нема"?
Ответить
В мае 2017 года на саммите G7 в Италии будет обсуждаться вопрос продления санкций против России из-за аннексии украинского Крыма.
Об этом сообщило японское агентство Kyodo, передает ТАСС.
Японское правительство намерено продолжать политику, направленную на продление санкционного режима в отношении РФ.
"Мы не можем прекратить осуждать Россию, пока суверенитет над Крымом не вернется к Украине", - привело Kyodo слова правительственного источника.
"Вероятно, на саммите в Италии в следующем году будет обсуждаться продление санкций (против РФ)", - заявил другой источник в правительстве Японии.http://obozrevatel.com/abroad/75490-yapontsyi-ne-otstupyat-stali-izvestnyi-novyie-dannyie-po-sanktsiyam-dlya-rossii.htm
Ответить
Ответить
Ответить
Фото:Facebook
"Этот пулемет "Утёс" вместе с треногой теперь наш. Он добыт в бою на Светлодарской дуге, когда наши пацаны брали лес." Про це пише у своєму Fаcebook волонтер Юрій Мисягін, демонструючи світлини, передають Патріоти України, і продовжують:Это боевой трофей и ещё одно доказательство того, что оружие орки получает от соседей, так как дата изготовления на нем стоит 1993 год.Во так, наши простые пацаны с пулемётами "Максим" 20-30-х годов, ружьями "Мосинка" 10-30-х годов и "СВД" 70-х годов, автоматами и пулемётами Калашникова 60-80-х годов, бьют орков, успешно решают боевые задачи и потихоньку двигаются вперёд.Просто верьте в нашу армию. На фото участник боев Друг "Бугай".
Ответить
Ответить
Розвів Путін нас як котят
Ответить