EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  881  15
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (11560) Антитеррористическая операция (15392) потери (690)

 За минувшие сутки в зоне АТО один боец получил ранение, - Мотузяник

Военный был ранен в Авдеевке Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", за минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранение в районе Авдеевки. Об этом сообщил спикер МОУ по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга.

"Таким образом, впервые за шесть дней у нас нет потерь на Светлодарской дуге", - отметил Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист изложил предысторию и хронологию боев под Светлодарском

Напомним, с полуночи 24 декабря на Донбассе начал действовать "режим тишины", о чем договорились в Минске.

Однако несмотря на установленный с начала текущих суток "режим тишины", вчера боевики незаконных вооруженных формирований продолжали вести обстрелы позиций украинских военных.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слава Богу, что все живые, а раненному-скорейшего выздоровления
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
войной прикрывают экономические проблемы Украины и укрывают воровство... Для кого война-для кого то мать родная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
це ж анцихристі..про шо може йти мова..
тільки на день пАлучки ..щоб убояритись затикаються...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і знаєте ,що донбасські тваринки виявились кращими за місцевих людей!

Вони вірністю віддячують за тепло і заботу Українськім захисникам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рубанчиков Сергій, 54 ОМБр, загинув вчора на Дузі від міни.

Як це "втрат нема"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Японцы не отступят: стали известны новые данные по санкциям для России



В мае 2017 года на саммите G7 в Италии будет обсуждаться вопрос продления санкций против России из-за аннексии украинского Крыма.
Об этом сообщило японское агентство Kyodo, передает ТАСС.
Японское правительство намерено продолжать политику, направленную на продление санкционного режима в отношении РФ.
"Мы не можем прекратить осуждать Россию, пока суверенитет над Крымом не вернется к Украине", - привело Kyodo слова правительственного источника.
"Вероятно, на саммите в Италии в следующем году будет обсуждаться продление санкций (против РФ)", - заявил другой источник в правительстве Японии.http://obozrevatel.com/abroad/75490-yapontsyi-ne-otstupyat-stali-izvestnyi-novyie-dannyie-po-sanktsiyam-dlya-rossii.htm
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отриманий трофей став ще одним доказом того, що зброю терористи отримують від сусідів, оскільки дата виготовлення на ньому - 1993 рік, наголосив Юрій Мисягін.

Фото:Facebook
"Этот пулемет "Утёс" вместе с треногой теперь наш. Он добыт в бою на Светлодарской дуге, когда наши пацаны брали лес." Про це пише у своєму Fаcebook волонтер Юрій Мисягін, демонструючи світлини, передають Патріоти України, і продовжують:Это боевой трофей и ещё одно доказательство того, что оружие орки получает от соседей, так как дата изготовления на нем стоит 1993 год.Во так, наши простые пацаны с пулемётами "Максим" 20-30-х годов, ружьями "Мосинка" 10-30-х годов и "СВД" 70-х годов, автоматами и пулемётами Калашникова 60-80-х годов, бьют орков, успешно решают боевые задачи и потихоньку двигаются вперёд.Просто верьте в нашу армию. На фото участник боев Друг "Бугай".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хороший москаль - мертвый москаль, чем больше москалей убем, тем быстрее мир в Украину придет
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЗАЯВА САВЧЕНКО: ЇДЕ В «БЕЗПЕЧНУ» РОСІЮ ЧЕРЕЗ ПОЛІТИЧНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІhttp://www.bbcccnn.com.ua/news/zayava-savchenko-yide-v-bezpechnu-rosiyu-cherez-politichne-peresliduvannya-v-ukrayini/

Розвів Путін нас як котят
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия РФ боевые действия Бутусов Юрий Грицак Василий ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ ООН пожар потери пьянство резолюция Рождество Россия рынок самолет СБУ Сирия смерть Совбез ООН США терроризм убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти