 "Давайте праздновать Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем миром", - Турчинов

"Дорогие друзья, поздравляю всех вас с Рождеством Христовым! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, пусть Господь благословит вас, ваши семьи и нашу родную Украину!" - цитирует поздравление Цензор.НЕТ.
"Сын Божий родился не в царских палатах, а в хлеву, чтобы никто не мог сказать, что "у меня был более трудный путь, чем у Него". Но главное, что Он пришел на эту Землю, чтобы дать нам возможность освободиться от жестокости, грязи, зависти, жадности, трусости и других грехов", - подчеркнул Турчинов.
"Его земная жизнь от вифлеемских яслей до голгофского креста была посвящена простым людям. Он находился не с богачами во дворцах, а в хижинах с обездоленными. Он служил им, помогал, исцелял, кормил... Хотя это не помешало впоследствии многим, не получив простого решения своих проблем, требовать, чтобы его распяли", - напомнил он.
"Христос никогда не воспринимал популизм, в основе которого всегда ложь и фарисейство. Он не обещал легкой жизни "уже сегодня" без труда и ответственности. Именно поэтому путь за Ним не каждый может пройти. Не все тогда пошли за Ним, не все идут и сейчас. Но Он дал нам победный свет, поэтому всегда ночь уступает дню, а зло - добру. Так было и так будет всегда!" - заявил секретарь СНБО.
"И чтобы напоминать об этом людям, в 431 году на III Вселенском соборе было принято решение отмечать Рождество Христово 25 декабря, на следующий день после зимнего солнцестояния, когда ночь становится все короче и тьма начинает уступать свету. Называть этот праздничный день "католическим" совсем некорректно. Во-первых, раскол на католиков и православных состоялся более чем через 500 лет, в 1054 году. Во-вторых, сегодня в этот день празднуют Рождество не только католические и протестантские церкви, но и многие православные церкви по всему миру. Весь цивилизованный мир празднует Рождество по Григорианскому календарю, по которому и мы живем. Юлианский календарь, который имеет несоответствие более чем в 14 суток между астрономическим и календарным временем зимнего солнцестояния, уже "немножко", на каких-то 2000 лет, устарел", - полагает Турчинов.
"Не думаю, что нам надо ждать, пока Верховная Рада определится с тем, чтобы официально сделать сегодняшний день праздничным, а уже начинать праздновать Рождество вместе со всеми цивилизованными странами, которые уважают закон, ответственность и разум. Давайте праздновать Рождество сегодня, 25 декабря, вместе со всей Европой, вместе со всем миром! Христос родился! Славим Его!" - сказано в поздравлении.
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Если бы название этого блога прочитал человек из Америки или Западной Европы, он бы удивился: а как-же по-другому? Разве люди празднуют Рождество в другие даты? Но оказывается, что так, и я лично знаю парочку таких.
Сегодня ведётся много разногласий о том, когда и как нужно праздновать этот праздник, а в народе даже бродят такие термины как католическое Рождество и православное Рождество.
Давайте же разберёмся, что по чем и заглянем немного в историю.
Дело в том, что вся эта суета с разными датами празднования Рождества - из-за разных календарей, по которым ведутся исчисления.
Самым используемым календарем на протяжении многих столетий в западной Европе был Юлианский календарь, который был введён Юлием Цезарем в 46 году до Рождества Христова. Этот календарь имел 365 дней в году и раз в четыре года добавлялся ещё один день. Календарь начинался с понедельника, и каждый седьмой день считался праздником. Точность Юлианского календаря по сравнению с тропическим годом была не велика: каждые 128 лет накапливался один лишний день. Например, Рождество, которое всегда совпадало с зимним солнцестоянием, начало сдвигаться в сторону весны. Тоже самое происходило и с Пасхой.
Во многих храмах, по замыслу создателей, в день весеннего равноденствия лучи солнца должны были попадать в определённое место. Например, в соборе святого Петра в Риме- это мозаика. Но со временем не только астрономы, но и духовенство во главе с папой римским могли удостовериться, что Пасха сдвигается и уже не попадает на прежнее место. После долгих обсуждений этой проблемы, папа Григорий XIII издал указ перейти на новый календарь (который и был назван его именем). Григорианский календарь отличался тем, что у него было новое правило по исчислению високосного года.
По приказу папы Григория XIII 4 октября 1582 года был объявлен 15 октября того же года. Новый Григорианский календарь сдвигал текущую дату на 10 дней и сразу исправлял все накопившиеся ошибки. (Сегодня разница между двумя календарями уже в 13 дней, а через пару столетий Рождество вообще сместилось бы к весне).
Поэтому в 1582 году Италия, Франция, Португалия, часть Украины и Беларуси (земли, которые были в составе Речи Посполитой) перешли на новый Григорианский календарь. После этого на новый календарь постепенно начали переходить и все протестантские страны Северной Европы.
Не обошлось, конечно, и без курьезов. Например, в Бельгии и Голландии 1 Января 1583 года наступил сразу же после 21 декабря 1582 года, из-за чего все население в том году осталось без Рождества...
Понятно, что не всем людям нравились перемены, так как многие протестовали против "новшеств", но интересно отметить то, что именно Церковь того времени (как католическая так и протестантская) стала двигателем прогресса.
Когда в 16 столетии страны массово переходили на более точный Григорианский календарь, Россия предпочла оставаться жить по своему Византийскому календарю, который был очень сходным с Юлианским. Разница между ними была только в том, что в Византийском календаре Новый год начинался 1 Марта, а исчисление велось от Сотворения Мира. 5508 год до нашей эры считался отправной точкой Византийского календаря. Например, Русский царь Пётр I родился в 7189 году по календарю, который использовался на то время в России.
В юбилейный 7000 год от сотворения Адама, (1492 год Н. Э.) Русский царь Иван III перенёс начало Нового года с марта на сентябрь, чтобы уравняться с Византийской империей.
На Юлианский календарь Россия перешла только в 1700 году по личному указу Петра I. С переходом на Юлианский календарь Новый год был перенесён с 1 сентября (хотя эта дата осталась для учебного года) на 1 января. Разница между ними составила 5509 лет, а летоисчисление начало вестись от Рождества Христова.
Несмотря на то, что в России был введён новый Юлианский календарь, Россия по-прежнему имела расхождение с Европой в 12 дней, потому что Европа на то время уже использовала более точный Григорианский календарь.
Только представьте себе, как людям, которые вели торговлю с Европой, жилось тогда! Это была страшная путаница в 12 дней.
Только в 1918 году, желая исправить все несоответствия с соседней Европой, по приказу Совнаркома Советский Союз перешёл на Григорианский календарь, сдвинув даты на 13 дней вперёд. Итак, в 1918 году после 31 января сразу следовало 14 Февраля. И вот, казалось бы, наконец-то все ошибки были исправлены, но не тут-то было... Русская Православная Церковь отказалась переходить на новый Григорианский календарь...
Вроде-бы это небольшая проблема, но из-за этого население продолжало праздновать великие Христианские праздники по Юлианскому календарю (старому стилю), а жить и праздновать свои дни рождения и другие праздники по новому- Григорианскому календарю. Так и появились два Рождества, два новых года (один вообще имеет крутое название: старый Новый Год) и две Пасхи... А самый главный парадокс во всем этом это то, что Новый Год получился перед Рождеством. Ведь по Григорианскому календарю Рождество -25 Декабря (день, когда родился Иисус), а Новый Год- 1 Января (день, когда Иисуса принесли в храм и дали Ему имя). А по Юлианскому календарю Рождество - 7 января, а Новый год -14 января. Поэтому праздновать Новый Год - 31 декабря, а Рождество - 7 января, как минимум нелогично...
То, что православная церковь отказалась переходить на новый календарь это их дело, но меня удивляет одно, почему протестантские церкви западной Украины и Беларуси остались праздновать Рождество и Пасху по старому стилю. Ведь в 1582 году именно Церковь стояла у руля прогресса...
P. S. Уже в конце этого столетия так званное "православное Рождество" сдвинется на один день вперёд и будет уже 8 января. Так, что лучше перейти на 25 декабря заранее...
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Он и у наш пророк.
С рождеством
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