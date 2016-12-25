 В Крыму применяют неоправданное насилие к политическим заключенным? – правозащитница

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление опубликовала в Фейсбук российская правозащитница, координатор Полевого правозащитного центра Александра Крыленкова.

«По сообщениям адвокатов и заявлениям самих заключенных в судах при перевозке их на следственные действия и на судебные заседания, молодым людям заламывают руки, запихивают пинками под скамейки машин, в таком виде везут, затем вытаскивают за ноги из машины и продолжая бить ведут до кабинетов следователя. Один из заключенных сообщил также о применении пыток во время допроса в ФСБ: ему надевали на голову полиэтиленовый пакет и требовали признать принадлежность к организации, называемой в России террористической», - написала в Фейсбуке правозащитница.

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