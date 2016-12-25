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Все про:Крым (17822) насилие (142) правозащитники (408)

 В Крыму применяют неоправданное насилие к политическим заключенным? – правозащитница

В Крыму правозащитники фиксируют неоправданное насилие в отношении политзаключенных, в частности мусульман, со стороны российских правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление опубликовала в Фейсбук российская правозащитница, координатор Полевого правозащитного центра Александра Крыленкова.

«По сообщениям адвокатов и заявлениям самих заключенных в судах при перевозке их на следственные действия и на судебные заседания, молодым людям заламывают руки, запихивают пинками под скамейки машин, в таком виде везут, затем вытаскивают за ноги из машины и продолжая бить ведут до кабинетов следователя. Один из заключенных сообщил также о применении пыток во время допроса в ФСБ: ему надевали на голову полиэтиленовый пакет и требовали признать принадлежность к организации, называемой в России террористической», - написала в Фейсбуке правозащитница.

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В Крыму применяют неоправданное насилие к политическим заключенным - этому полно примеров, но в россии нет правозащитников.
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Писать надо про всех, но пока пик репрессий пришелся в отношении крымцев.
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А у нас некоторые комментаторы будут оправдывать насилие в Крыму.
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то.что во всем мире понимают как насилие которому нет оправдания,у рашистов это метод и аргумент существования рашистского государства....
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Титушня - это бандтиты в погонах переодетые и те кто попался по хулиганке и на крючке - где их еще используют кроме Украины и некоторых странах третьего мира?? Но всем пох мы терпилы что в отчаянии ржем с кацапов пока нас имеют как лозов
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А на что надеялись жители Крыма? Если вы все стали раком и признали хуйла своим правителем, то терпите издевательства ...............или берите в руки оружие и боритесь за свои права.
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А что, насилие в данном случае может быть и ОПРАВДАННЫМ?
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Эта формулировка российских "правозащитников".
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У них это уже выглядит как клеймо, а не как высокое звание...
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Это и понятно, ведь разрешение на эту деятельность дают не только в Думе, а где то у путина.
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