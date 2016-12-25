 Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154, - источник

В России спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил " Интерфаксу " источник в экстренных службах.
"Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек", - сказал источник.
Другой источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.
Ранее в Черном море были найдены обломки шасси пропавшего Ту-154, их обнаружили в 6 км от берега Сочи.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. На борту находились военные, журналисты и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, музыканты должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней программой.
По предварительным данным, самолет мог разбиться в горной местности Краснодарского края. Всего на борту могло находиться до 100 человек.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Д-р Лиза.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Представитель ансамбля рассказал корреспонденту Медузы, что концерт должен был состояться прямо в Алеппо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12106925@egNews
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зал хохотал над шуткой Задорнова о сбитом над Донбассом Boeing-777
http://www.unian.net/world/1095091-zal-hohotal-nad-shutkoy-zadornova-o-sbitom-nad-donbassom-boeing-777.html
Ответить
Ответить
ПЕРВЫЙ КАНАЛ и ЗВЕЗДА!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ПС цицерон кацапии изречёт: он не доплыл, он не долетел
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хватит летать в моем небе!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Нет семы квиточки джамала еще как минимум штук пять - де ви или новость приятная вам не по душе или работу нашли шо некогда даже в воскресный денёк зайти порадоваться дохлых кацапам
Ответить
Ответить
Ответить
На борту находились Доктор Лиза, музыканты и танцоры Ансамбля песни и пляски имени Александрова, чиновники Минобороны и журналисты.
http://ren.tv/novosti/2016-12-25/foto-passazhirov-nahodivshihsya-na-bortu-tu-154-razbivshegosya-pod-sochi
Публикуем фото пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи. На борту находились Доктор Лиза, музыканты и танцоры Ансамбля песни и пляски имени Александрова, чиновники Минобороны и журналисты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда начался конфликт в Донбассе, Елизавета Глинка, конечно же, не осталась в стороне. Первые визиты доктора Лизы состоялись еще в осаждаемый украинскими карателями Славянск, откуда она вывозила тяжелобольных детей, которым в условиях отсутствия элементарных удобств и электроэнергии грозила неминуемая смерть. Потом был Донецк, Луганск… Всего, с марта 2014 и по сегодняшний день, доктор Лиза побывала в Донбассе 16 раз. И каждый раз она спасала жизнь крошечных граждан некогда процветавшей Украины, которых хунта отказалась признавать, и называла «ватой» или «личинками колорадов».
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда в вечерних новостях тележурналисты показывают, как российские православные пилоты бомбят зажигательными кассетными бомбами спальные районы и госпиталя сирийского город Алеппо - сердце обливается кровью.
Больно смотреть, как сирийские отцы бегут в дыму среди руин Алеппо, прижимая к груди разорванные взрывами и окровавленные тела своих детей.
Трудно объяснить, почему российские православные из РПЦ мп патриарха Кирилла Гундяева ненавидят мусульман.
В чеченской войне военные РФ уничтожили почти четверть миллиона мирного населения, а теперь приступили к планомерному уничтожению мусульман Сирии.
Господь не проклинал мусульман, а наоборот - благословил их.
«И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ» (Быт.17:20).
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в интервью «Православной газете», г. Екатеринбург, № 13 (382) за 2006 год сказал следующее:
«Россия - это православная страна с национальными и религиозными меньшинствами».
Греция и Болгария, тоже православные страны. Но Вооруженные силы этих Балканских стран не бомбят кассетными бомбами жителей Сирии. Может быть, в 2006 году Московия и была православной, но за последние десять лет по всем признакам она стала сатанинской.
В связи с уничтожением города Алеппо вспоминается молитва, прочитанная когда-то на Фейсбуке.
Господи Вседержитель! «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на тех православных, которые на российских Форумах радуются гибели мирных людей в теракте в Ницце и бомбёжкам сирийских городов.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Помяни также Совет Федерации в полном составе, который одобрил войну в Сирии и не оставь без наказания этих нечестивцев и их потомство.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом москвитян, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи с российских православных всю кровь праведную, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, Луганщине и в Сирии.
Услышь, Господи, нашу молитву и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Ответить