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Все про:авиакатастрофа (991) Россия (64349) самолет (2037)

 Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154, - источник

Самолет летел в сирийскую Латакию.

В России спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил " Интерфаксу " источник в экстренных службах.

"Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек", - сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.

Ранее в Черном море были найдены обломки шасси пропавшего Ту-154, их обнаружили в 6 км от берега Сочи.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. На борту находились военные, журналисты и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, музыканты должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней программой.

По предварительным данным, самолет мог разбиться в горной местности Краснодарского края. Всего на борту могло находиться до 100 человек.


Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломки самолета Минобороны РФ найдены в Черном море: на борту было 83 пассажира и 8 членов экипажа (обновлено)
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А раньше всех на месте крушения оказалась съемочная группа Первого Анала.
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Предварительно успела взять билеты на ту 154
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это точно...только вот проблемы с передачей снятого в студию будут
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" Я вас б@лядей ДВА года вместе собирал" (с)
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"Самолет падает, засуньте паспорта в жопу , а то в прошлый раз с трупами неразбериха была"
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Конечно жаль что это не самолет с членами Кремля во главе с хуйлом. Но тоже ХОРОШО
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Нічого. Як не як, а економія боєзапасу Збройним Силам України тех не завадить!
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Но судя по последним "катастрофам "и "самоубийствам " петля вокруг шеи хуйла затягивается. Она называется РОК
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Цапики , шмотки погибших уже выставили на продажу в интернете ?
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Это ж не благодатный лугандон, откормленный Украиной, а голодная русня. По норам растащили, скорее всего.
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Вячеслав Козак, может, посоветуете к посольству россии музыкальные инструменты и АК нести - невинные типа люди ведь не добрались до других невинных же пилотов в Сирии? Бомбить теперь будут и убивать без праздничного настроения? До 14 года украинцы (нормальные!) искренне соболезновали бы россиянам после подобного, а сейчас.... Еще по убийцам или поддерживающим убийствам скорбеть!
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Хорошо бы и сплясать там " боярышник ты мой"
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а день то с утра задался .... чувствую, надо идти за вискарём
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Надо дома иметь . А то вдруг праздник, а выпить нечего.
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Летел Гаврила на Алеппо Гаврила рыбам кормом стал!
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Сколько была на Донбассе, российских войск не видела!
Д-р Лиза.
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Сколько не смотрел в окрестностях Алеппо но доктора Лизу не высмотрел
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с самого начала возила боевикам гуманитарку, и похищала украинских детей, кстати большая любимица кацапских либерастов, это к вопросу о качестве кацапских либерастов.
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Вместо танцоров ансамбля для убийц "Калинку" будет плясать САМА Машка Захарова.
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НЕМЕДЛЕННО СНАРЯДИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ РЕЙС - С ДОЗАПРАВКОЙ В СОЧИ
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и не говорите ...сам пойду заправщиком , даже за бесплатно, коль мазута пошла...
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Пляска на костях в это раз немного не задалась:
Представитель ансамбля рассказал корреспонденту Медузы, что концерт должен был состояться прямо в Алеппо.
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будут выступать перед дьяволом ,возможно даже в Алеппо!
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ВАНГУЮ... хутину похнах - траур не объявит...бабыисчОнарожают...
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Божьим гневом покараны убийцы.И те кто собирался их развлекать.- Даже косвенное причастие к преступлениям - наказуемо.
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Кто-то из экипажа крикнул - впериди Крымнаш! Все 85 военных пропагондонов побежали вперед посмотреть.. Самолет - в крутое пике. Вообщем - ошибка экипажа
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сегодня Цензор побьет рекорд по посещаемости и коментариям!
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Особенно порадовали 9 представителей российских СМИ.
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Не готова судить о всех, вдруг там и люди были, а вот представители СМИ однозначно нелюди.
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ну и чмошники вы, читать противно
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Ну и картинка получилась... погибший сегодня Ту-154м рулит мимо погибшего на днях Ил-18. Кто ж знал...


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Не читай , иди читай ваши комменты когда кацапы Боинг сбили .
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Куда уж нашим людям до кацапофилов!

Зал хохотал над шуткой Задорнова о сбитом над Донбассом Boeing-777

http://www.unian.net/world/1095091-zal-hohotal-nad-shutkoy-zadornova-o-sbitom-nad-donbassom-boeing-777.html
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Глупый, не нами придумано, что труп врага всегда пахнет приятно)
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Не просто "российские СМИ", а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ и ЗВЕЗДА!
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Дарма ви так радієте. Літак був завантажен наполовину.
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Тю, первый блин - всегда комом... мое мнение ... Главное наладить линию...
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а кто сказал , что мы радуемся ? Это неправда !!!Мы злобно соболезнуем !!!!
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Cначала оказались тяжелее воздуха,потом утонули.Жить и умереть по Путину
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Теперь у кацапов два варианта заманчивых образовалось: доплыть до Мурманска на "Кузе" или долететь до Сочи на ТУ-154.
ПС цицерон кацапии изречёт: он не доплыл, он не долетел
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Не хочется даже злорадствовать.Бумеранг возвращается в кацапию.Пускай они получат то,что заслужили.
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несите флаконыс боярышником и балалайки к посольству рф
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Ну сказано же было вам кацапы!
Хватит летать в моем небе!!!
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Шкода - це справжня екологічна катастрофа стільки ГІМНА в море за один захід. Шкода стільки кільки і камбали пропало. Хоча - будуть мати чим трьохкольорне бидло в криму годувати !!!!
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Прясуны утонули, придется срочно везти ящик с Кобзоном. Нельзя же убийц оставить без новогоднего поздравления.
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Смотрю а части пэтриотов
Нет семы квиточки джамала еще как минимум штук пять - де ви или новость приятная вам не по душе или работу нашли шо некогда даже в воскресный денёк зайти порадоваться дохлых кацапам
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Віднесу мабуть сьогодні до посольства оркостану декілька флаконів бАяришника. Хай пом'януть потоплеників.
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Фото пассажиров, находившихся на борту Ту-154, разбившегося под Сочи
На борту находились Доктор Лиза, музыканты и танцоры Ансамбля песни и пляски имени Александрова, чиновники Минобороны и журналисты.

http://ren.tv/novosti/2016-12-25/foto-passazhirov-nahodivshihsya-na-bortu-tu-154-razbivshegosya-pod-sochi

Публикуем фото пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи. На борту находились Доктор Лиза, музыканты и танцоры Ансамбля песни и пляски имени Александрова, чиновники Минобороны и журналисты.
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Недарма древні укри таке глибоке море рили ))))
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Есть секретная информация под грифом совершенно секретно, что истинная причина в том, что пилоты перепили Боярышника))
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А Кобзон был? Или там Пореченков? Исчо Валерия любит выступать перед оголодавшими военными.
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Это только начало, за кровь и убийства детей будут наказаны. Война вернется бумерангом в паРашу и мы будем свидетелями зарождения множества народных республик. Все зло вернется в паРашу стократ.
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вкс искандеро-мегадержавы в иллюминатор самолета ищут пропавший баркас в Охотском море
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Доктор Лиза = Йозеф Геббельс

Когда начался конфликт в Донбассе, Елизавета Глинка, конечно же, не осталась в стороне. Первые визиты доктора Лизы состоялись еще в осаждаемый украинскими карателями Славянск, откуда она вывозила тяжелобольных детей, которым в условиях отсутствия элементарных удобств и электроэнергии грозила неминуемая смерть. Потом был Донецк, Луганск… Всего, с марта 2014 и по сегодняшний день, доктор Лиза побывала в Донбассе 16 раз. И каждый раз она спасала жизнь крошечных граждан некогда процветавшей Украины, которых хунта отказалась признавать, и называла «ватой» или «личинками колорадов».

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ТУ -154 має 180 посадочних місць. 100 "подарунків" пропало!
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Вот чертям повезло! Теперь в аду будут и песни и пляски, да и снять-описать сие действо будет кому.
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Россияне ненавидят мусульман.
Когда в вечерних новостях тележурналисты показывают, как российские православные пилоты бомбят зажигательными кассетными бомбами спальные районы и госпиталя сирийского город Алеппо - сердце обливается кровью.
Больно смотреть, как сирийские отцы бегут в дыму среди руин Алеппо, прижимая к груди разорванные взрывами и окровавленные тела своих детей.
Трудно объяснить, почему российские православные из РПЦ мп патриарха Кирилла Гундяева ненавидят мусульман.
В чеченской войне военные РФ уничтожили почти четверть миллиона мирного населения, а теперь приступили к планомерному уничтожению мусульман Сирии.
Господь не проклинал мусульман, а наоборот - благословил их.
«И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ» (Быт.17:20).
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в интервью «Православной газете», г. Екатеринбург, № 13 (382) за 2006 год сказал следующее:
«Россия - это православная страна с национальными и религиозными меньшинствами».
Греция и Болгария, тоже православные страны. Но Вооруженные силы этих Балканских стран не бомбят кассетными бомбами жителей Сирии. Может быть, в 2006 году Московия и была православной, но за последние десять лет по всем признакам она стала сатанинской.

В связи с уничтожением города Алеппо вспоминается молитва, прочитанная когда-то на Фейсбуке.
Господи Вседержитель! «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на тех православных, которые на российских Форумах радуются гибели мирных людей в теракте в Ницце и бомбёжкам сирийских городов.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Помяни также Совет Федерации в полном составе, который одобрил войну в Сирии и не оставь без наказания этих нечестивцев и их потомство.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом москвитян, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи с российских православных всю кровь праведную, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, Луганщине и в Сирии.
Услышь, Господи, нашу молитву и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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