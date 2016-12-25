 Спасатели обнаружили тела нескольких погибших в районе крушения Ту-154, - источник

В России спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил " Интерфаксу " источник в экстренных службах.

"Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек", - сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.

Ранее в Черном море были найдены обломки шасси пропавшего Ту-154, их обнаружили в 6 км от берега Сочи.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. На борту находились военные, журналисты и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, музыканты должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней программой.

По предварительным данным, самолет мог разбиться в горной местности Краснодарского края. Всего на борту могло находиться до 100 человек.