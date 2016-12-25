 Обломки самолета Минобороны РФ найдены в Черном море: на борту было 83 пассажира и 8 членов экипажа (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости. "В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.
Отмечается, что на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа.
В пресс-службе рассказали, что на пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.
К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.
Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета с радаров, президент получает всю информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.
Министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий.
Позже стало известно, что Обломки самолета Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
В пресс-службе Южного регионального центра МЧС также подтвердили обнаружение места падения самолета в Черном море. По данным ведомства, в 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно, в 1,5 км - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря найдены также личные вещи пассажиров самолета.
На борту самолета находились военнослужащие, девять журналистов и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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