 Боевики 39 раз за сутки обстреляли наши позиции: по Талаковке били из крупнокалиберных минометов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в общем за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов наших позиций.
На Мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Дважды были осуществлены обстрелы, по одной мине калибра 120 миллиметров, в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер.
На Донецком направлении наши позиции были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели 82 миллиметровые минометы.
На Луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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и летели... наберите побольше воздуха: На праздничный концерт
в честь разрушения Алеппо у убийства тысяч его детей...
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http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f51949a794735d064e217
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В общем ждем, скрестив пальцы.
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растягивай удовольствие! день будет удачным!
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Авиадиспетчеры не могут установить связь с самолетом Ту-154, вылетевшим из Сочи. Сообщается, что самолет, принадлежащий министерству обороны, выполнял рейс в сирийскую Латакию.
"При выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в 5:40, после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", - сообщили РИА Новости в министерстве обороны.
По уточненным данным, на борту находился 91 человек - 83 пассажира и восемь членов экипажа. Сообщается, что пассажиры самолета - военнослужащие, музыканты и представители прессы.
"На борту Ту-154 были военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе "Хмейним" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ", - заявили в министерстве обороны России.
По словам источника Интерфакса в экстренных службах, отметка самолета на экране радара пропала, когда он выполнял маневр над российской акваторией Черного моря.
Пропавший самолет, скорее всего, упал в горах Краснодарского края, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его информации, самолет прилетел в Сочи из подмосковного Чкаловска на дозаправку.
К поиску пропавшего Ту-154 привлечены все поисково-спасательные службы авиачастей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, сообщили агентству в министерстве обороны.
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А вони не знали ?
Чого хотіли, те й отримали.
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http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/85572.mp3
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http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=urss
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https://www.youtube.com/watch?v=gPtP2X2o9Fw
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Завдяки героям з ЗСУ ми зустрічатимемо Новий рік без війни у своєму домі. Дякуємо!!!
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Тут не Закарпаття, тут інші закони,
Замітає снігом змерзлі терикони.
Тут сто двадцять восьма вгризлась у піски -
Грудьми захищаєм Опитне й Піски.
Наступає знову новорічний час,
Я в окопі темнім думаю про вас.
Автомат під боком з сталевим стволом,
Як ви там без мене в хаті за столом ?
Зірочка різдвяна вирушає в путь .
Думи ,мої, думи, не дають заснуть.
Як моя родина, як там доця й син?
Поруч побратими - я тут не один.
Захистим країну в цей тривожний час ,
Щоби мирне свято наступило в нас .
І про вас, рідненькі, тут не забуваєм -
Посилаєм з фронту свого Миколая !
Він в бронежилеті і у маскхалаті,
В берцях і у касці, та ще й з автоматом.
Усмішка весела, подарунки в торбі-
Діток українських привітає добре!
Під подушку в свято покладе зараня
Діткам - подарунки, а мамі вітання!
Наших всіх обійде, і на фронт вертає
Бо ми Україну разом захищаєм.
Тут росте ялинка, на ялинці - сніг.
Причепім гранати замість куль скляних.
Кулеметну стрічку, гільз зо два кіло -
Кращої ялинки в нас ще не було!
В бліндажі підземнім є дванадцять страв -
Сухарі й консерви - все смакує нам !
Зате вдома Дідух став на покутті,
На столі аж тісно від ковбас й куті.
Ви святкуйте й знайте - в цей різдвяний час
Захистить вас тато, тато любить вас.
Хоч війна, й окопи снігом занесло,
Завжди буде тато з вами на Різдво!
І як зійде Радість в небі й на землі,
То поставте чарку на столі й мені.
Нас всіх привітайте щиро , без забави -
Слава Україні і Героям Слава!
Мила і кохана, я тебе люблю,
Повернусь додому - всіх вас обійму!
Будем святкувати ворогу назло
Це найкраще в світі фронтове Різдво !
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