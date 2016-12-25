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 Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" подвергаются унижениям в СИЗО и ФСБ, - крымские правозащитники

Крымские политзаключенные, обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир", подвергаются активному моральному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ.

Об этом сообщил координатор объединения "Крымская солидарность" Абдурешит Джеппаров по результатам девятой встречи участников объединения в Симферополе 24 декабря, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

"На встрече сообщили про унизительный способ перевозки фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" из СИЗО в ФСБ. Помимо того, что их перевозили в наручниках, руки сзади, с мешками на голове, лежа на полу лицом вниз, их вытаскивали из машины за ноги. Не обошлось без пинков. Конечно же, в таких условиях им необходима любая возможная моральная поддержка", - заявил Джеппаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского активиста-фермера Балуха "Верховный суд" оккупированного Крыма оставил в СИЗО

По его словам, в условиях заключения у многих фигурантов дела ухудшилось состояние здоровья. "На встрече была озвучена сводная справка о состоянии здоровья крымских политузников - лишь у двух из них сохранилось относительно нормальное здоровье, у всех остальных начались серьезные ухудшения", - отметил правозащитник.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. На встречу также были приглашены и адвокаты обвиняемых.

Позже объединение "Крымская солидарность" стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму задержали имама мечети "Хан-Джами" Абдулганиева, - правозащитники. ВИДЕО
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Что можно ожидать от потомков палачей из НКВД!

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День начался хорошо!!!
Козломордые уронили очередной Ту-154, набитый
под завязей сотней ведущих кремлевских пропагандонов...
Которые летели... Наберите побольше воздуха:
В Сирию на концерт - в честь разрушения Алепп...(

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нажаль, по мірі знесилення цапоімперії її лють буде посилюватись, що виллється у посилення катувань
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А чего русня так Хизбут Тахрир сцыт? Это довольно мирное течение в Исламе. Не понимаю, почему монголоиды притесняют правоверных?
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ватит врать, ведь лишь россия и Казахстан так признали. Так, что за вранье вам спам.
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Kirim Ukrainali
После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. Вчера вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. Спасибо Николай чудотворец!!!!
25.12.2016 00:15
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21 декабря -застрелен Польшиков. 24 декабря в Бельгии -
25.12.2016 00:17
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Yves Chandelon.
25.12.2016 00:17
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про обоих про польшикова и про представителя в нато раша пишет что это самоубийство, пытаясь скрыть любую инфу , польшикова даже жену в убийстве пытаются обвинить, ну второго в машине грохнули, родные не согласны с тем что это самоубийство. А и йух с ними , чем больше тем лучше.. .
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Эмнести Интернейшенел явно не работает и не видит преступления потив прав человека.
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Откройте Википедию и убедитесь, что в Германии лишь не признание Израиля не приветствуется, а в остальнм Хизб ут-Тахрир в Германии публичная партия. В остальных странах, за исключением россии и Казахстана эта партия разрешена и не есть террористической. Всех лживых российских комментаторов в спам.
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Как ты читать умеешь интересно....выборочно....
Мы тоже читать умеем!

В Германии деятельность организации также запрещена за непризнание Государства Израиль. Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется. Так, в Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена судом в 2005 году за экстремизм. Организация запрещена также в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государств, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.
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В Германии лишь за не признание Израиля, а так их не преследуют. Кроме того Вы списали со лживой российской Википедии.
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Хізб ут-Тахрір на світовій ареніАктивну діяльність вели філіали організації на Близькому Сході та у Північній Африці (Єгипет, Сирія, Марокко, Туніс, Судан, ОАЕ, Ємен, Кувейт, Палестина, Йорданія, Ліван, Ірак, Туреччина), у країнах Європейського союзу (Данії, Великобританії) у Південній та Південно-Східній Азії (Бангладеш, Пакистан, Малайзія, Індонезія) і в Австралії. З 1995 року організація почала діяти в Узбекистані. Відомо також про діяльність групи на території країн СНД (Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Азербайджан, Україна, Білорусь та Росія).
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Крымцев схватили на территории Украины, поэтому их удерживание не законно. Кроме тог, любое издевательство над заключенными - нарушение прав человека. За это нужно против россии вводить дополнительные санкции.
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"Партия Хизб ут-тахрир открыто призывает к военному Джихаду, в том числе и против Украины", - говорится в сообщении, распространенном Духовным управлением мусульман Крыма.

Кроме призывов к войне, свержению конституционного строя государств, в которых ведет свою деятельность Хизб ут-тахрир, а также искоренения нравственности и морали, данная партия, открыто призывает к военному Джихаду, в том числе и против Украины. Следует уточнить, что понятие Джихада не означает только лишь ведение боевых действий... Однако, Хизб ут-тахрир, согласно своему субъективному пониманию призывает мусульман именно к военному противостоянию.
Один из лидеров Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что любая "партия или религиозная организация, в программе которой есть экстремистские идеи, должна быть запрещена".
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"Духовным управлением мусульман Крыма", - пророссийским?
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Хізб ут-Тахрір в УкраїніУкраїна. 11 серпня 2007 року, у Сімферополі відбулася конференція на тему «Іслам. Вчора, сьогодні, завтра». Ця конференція була приурочена до однієї з найтрагічніших дат для усіх мусульман, 28 Раджаб, 3 березня 1429 р. - день зруйнування Халіфату, і була частиною подібних заходів, проведених у ці дні по всьому світу. Україна. 22 березня, 2008 р. у Сімферополі пройшла конференція «Хіджра Посланця Аллаха - шлях до величі». Вона була приурочена до дати встановлення Пророком Мухаммадом Ісламської держави.Україна. 2 серпня 2008 р. Сімферополь конференція «Радикалізм, Екстремізм та "Ісламізм". Реалії та Міфи у "Війні з тероризмом"»Україна. 19 липня 2009 року у Сімферополі відбулася конференція «Від гніту і несправедливості капіталізму до світла Ісламу». Конференція була приурочена до 88 річниці розвалу Халіфату. На заході взяли участь більше 800 осіб.Україна. 3 жовтня 2009 року, у Сімферополі пройшла Друга Жіноча Ісламська конференція під назвою «Найкраща мова - Книга Аллаха, Найкращий шлях - Шлях Мухаммада». На конференції були присутні близько 800 осіб з різних регіонів України: Крим, Донецьк, Дніпропетровськ, Мелітополь, Харків, Кіровоград, а також були гості з Росії та країн Середньої Азії.Україна. 17 липня 2010 р. у Сімферополі відбулася Третя жіноча ісламська конференція під назвою «Актуальні проблеми мусульманки у сучасному демократичному суспільстві». Зареєстрованих учасників конференції виявилося 835 осіб, не включаючи пресу та орг. групу.Україна. 5 серпня 2012 р. У Сімферополі відбувся мітинг на підтримку народу Сирії.Офіційні представники дають інтерв'ю, беруть участь у дебатах на таких відомих світових телеканалах як BBC, CNN, 4Channel, Al-Jazeera, Islamic Channel, Press TV.
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Тема обсуждения - репрессии в оккупированом Крыму.
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все сидельцы кац сизо всегда подвергаются унижениям.
не нужно из етого делать новость.
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Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. Також члени партії переслідуються у деяких країнах Середньої Азії, однак за обвинуваченнями, не пов'язаними з тероризмом. В Німеччині діяльність організації також заборонена за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та Америки партія діє легально та публічно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір
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В Германии деятельность организации также запрещена за непризнание Государства Израиль. Государственные органы США относят Хизб ут-Тахрир к числу групп, способствующих распространению экстремистских настроений среди мусульман, потенциально способных оказывать идеологическую поддержку терроризма. В большинстве мусульманских государств деятельность организации официально запрещена и преследуется. Так, в Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена судом в 2005 году за экстремизм. Организация запрещена также в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и ряде других восточноевропейских и азиатских государств, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена.
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Поздравляю всех, кто отмечает Рождество за Григорианским календарем.
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Прячетесь Вы, а ряд церквей сегодня празднует Рождество.
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Самолет Министерства обороны Ту-154 пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из Сочи
Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Сейчас организованы его поиски.
По словам собеседника агентства, на борту находятся примерно 100 человек. Точное количество уточняется. Пропавший самолет не является гражданским, подтвердили РИА Новости в Росавиации Предварительно, самолет должен был лететь в сирийскую Латакаию, сообщает иисточник РИА Новости.
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Не принципово-головне, аби ті нЕлюди розбилися на хрін!
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Е ні. Головне щоб небіжчиків розкидало кілометрів на 10 - 12.
А якщо над населенним пунктом, що аж дахи попробивають - це взагалі бонус.
А що поробиш? Католицьке різдво теж свято.
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І хто три роки тому міг подумати, що вся Україна буде цьому так радіти?
Смерть ворогам!
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Вони самі все зробили для цього. Останні 3 роки все перейшло у "відкритий" процес. А до цього було щоденне зневажання України та українців. Задля об"єктивності можу відмітити, що ми й самі давали для цього підстави. Але тепер, я сподіваюсь, все стало зрозумілим навіть тим, хто мав хоч якісь сумніви.
Слава Україні! Смерть ворогам!
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http://echo.msk.ru/news/1898278-echo.html
sasha_kreschatyk 25 декабря 2016 | 08:26
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Там був ансамбль Александрова і преса.
І хай тепер хтось скаже, що покарання нема.
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"По предварительным данным, на борту были журналисты 1 канал и «Звезды», сообщил источник в силовых структурах."
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О-о-о, "найчесніші"...
Де там цей придурок кисель ? І такі, як він, посібники кремлівських міжнародних терористів ?
Бійтеся ! Трясіться за свою погану шкіру щохвилини !
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Їх чекає доля Ріббентропа. На крайній випадок-Геббельса.
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Прочитав Ваші коментарі на Ехо москви. Плюсую ВАМ!
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Нє-а, я була перша.
Тільки на іншій гілці.
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Не в тему.
Дрожу от нетерпения. )))
------------

Самолет Министерства обороны Ту-154 пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из Сочи
Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона. Сейчас организованы его поиски.
По словам собеседника агентства, на борту находятся примерно 100 человек. Точное количество уточняется. Пропавший самолет не является гражданским, подтвердили РИА Новости в Росавиации Предварительно, самолет должен был лететь в сирийскую Латакаию, сообщает иисточник РИА Новости.
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ЦН мусить подати цю новину.
Невже відключать коменти ?
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Новости Крымнаша. «Переходный период в нищету продолжается»


1. Военная прокуратура Николаевского гарнизона завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших военных ВСУ, которые изменили присяге и перешли на сторону оккупанта.

Это те предатели, которые якобы хотели купить украинские дипломы, но были схвачены 20 ноября на административной границе с Крымом. Помните эту ФСБшную подставу?http://ru.krymr.com/a/news/28194009.html

2. Оккупанты продолжают держать в СИЗО Владимира Балуха, не обращая внимания на ухудшение его здоровья http://crimeahrg.org/nahozhdenie-ukraintsa-vladimira-baluha-pod-strazhey-ugrozhaet-ego-zdorovyu/

3. Оккупанты вновь устраивают провокации на временной "границе" с Крымом, активизировав свою авиацию. Помимо авиации, вблизи админграницы наблюдались перемещения российской военной техники и движение катеров на воздушных подушкахhttp://www.sobytiya.info/news/16/69115

4. путин снова соврал крымоватникам, когда заявил, что в ближайшие дни начнутся поставки российского газа на полуостров, что В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ якобы решит проблему энергонезависимости. Стоит напомнить, что в мае 2016 года в ходе запуска последней ветки энергомоста путин заверил, что проблемы Крыма решены, и энергии теперь больше, чем требуется.

А вчера выяснилось, что крымчане в очередной раз должны немного потерпеть, пока не возведут дополнительные ТЭЦ. Все кремлевские проекты по обеспечению Крыма выглядят эффективными только в телевизоре http://ru.krymr.com/a/28194021.html

5. Инструкция по эксплуатации "энергомоста" для крымчан от оккупантов: хотите, чтобы мы свет не отключали? Не включайте его и электроприборыhttps://twitter.com/kazantip_region/status/812575134695522304 .

И посмотрите, как мрачно выглядит предновогодняя Феодосияhttps://twitter.com/KrimRt/status/812581154482192384 (фото).

6. Украинские продукты в Крыму купить можно: иногда они попадаются в магазинах, а иногда перекупщики продают на улице из сумок, например, колбасуhttps://twitter.com/AlexDobrinin/status/812590544195121152 (фото).

В то же время севастопольские пропагандисты пишут, что с приближением новогодних праздников в полтора раза участились попытки провезти в Крым продукты с территории материковой Украины. Все хотят кушать вкусно, а не питаться российским кормомhttp://sevastopolnews.info/2016/12/lenta/sobytiya/069259535/

7. Украинские активисты вывели компанию сети супермаркетов АТБ на чистую воду. АТБ продолжает работать на оккупированных территориях (Крым и Донбасс) под новыми брендами, платя в казну оккупантов многомиллионные налогиhttp://qha.com.ua/ru/ekonomika/dividendi-i-santimenti-atb-torguet-v-krimu-s-novim-brendom-pud/169257/

8. Хана частному животноводству: в Крыму якобы обнаружены новые очаги африканской чумы свинейhttps://novocrimea.ru/crimea/589739.html

9. Крымские ученые жалуются, что практически не имеют возможности посещать европейские симпозиумы, т.к. живут в серой зонеhttp://ru.krymr.com/a/news/28194828.html

10. Ватники считают, что один из ПЛЮСОВ жизни в Крыму в том, что мы разучились хранить деньги в банке и почти разучились пользоваться банковскими картами. 21-ый век на дворе!

11. Крым таки стал витриной. Просто не все помнят, как выглядели витрины советского магазина.

12. Расцвет бизнеса в Крыму - это когда порванный вандалами рекламный плакат заботливо заштопываютhttps://twitter.com/wasily_crimea/status/812444075068715008 (фото).

13. Атмосферное: "Что за народ живет в Ялте? Какая-то агрессия непонятная! Город курортный живет этим! Так нет же - че прете сюда и т.д. Я бы вернулась с радостью, но зарплаты просто ни о чем! Куда ни приди, хают, оскорбляют!

В троллейбусе - это вообще нечто! Орут: понарожали тут уродов! Один дебил начал оскорблять за то, что я вперед него деньги передала, а я была с двумя детьми! Люди, вы что!!???? Так и отдыхающих всех разгоните!

Мало того, что цены я манала, так и говном закидают! Люблю Ялту, но что с ней стало!???"https://twitter.com/KrimRt/status/812578602990571520 (скрин).

14. Цирк. Ватана-алкаша гоняет жена с криками: "Едь, сука, в Сирию или на Донбасс! Убьют, хоть закопают бесплатно!".

15. "Медведев согласился приостановить продажу спиртосодержащей продукции". Это похоже на лоббирование интересов производителей стекломоя, который не запретилиhttp://ru.krymr.com/a/news/28194577.html

16. Знающие люди утверждают, что под Боярышник пресс-конференция путина идет значительно лучше. В следующий раз доработайте.

17. Кашпировский заряжал воду, а хйловский заряжает вату.

18. Я вот все думаю, как у ваты в бошках сочетается?: 1) Либералы - враги россиюшки; 2) путин - спаситель россиюшки; 3) путин - абсолютный либерал, как сказал Песков https://tvrain.ru/news/peskov-423893/

19. Севастополь. Сегодня возле памятника Тарасу Шевченко лежат живые цветы.

20. Багато їздив по Севастополю i автоматично дивився на номери машин. Так от, машин з незнайомими номерами регіонів раши вже набагато більше, нiж місцевих, чи вже "звичних" москвичів та краснодарців.

Хто вони? Чому вони сюди їдуть? В місті стає гидко виходити на вулицю, ходити по магазинам, слухати їхню маячню біля каси. Поводяться, як свині! Падлюки, чого ви сюди понаїхали?

Роботи тут немає, все дорого! Що ви тут всі шукаєте? Пийте більше бояришніка! Може, тоді повітря в українському Севастополі стане чистіше! Коли стає зовсім гидко, вмикаю в машині українську музику і трохи відпускає. Роблю гучніше і відкриваю вікна, нехай знають, падлюки, чия це земля!

P.S. Переходный период в нищету продолжается.

КРЫМский бандеровец
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Ножом по носу я водил, когда спрашивали про 20 копеек. Предвосхищая любителей огнестрела, я зарежал свой шотган пластиком. Теперь я передумал, это картечь и я тренируюсь с закрытыми глазами. Знакомый коп меня лёгко перестреливает в тире, даже с благородным дилеем.
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ылетевший из Сочи самолет Ту-154, на борту которого находились 83 пассажира и 8 членов экипажа, пропал с радаров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в 05:40 вскоре после вылета.

На борту самолета находятся музыканты ансамбля имени Александрова, а также журналисты и военнослужащие.

«На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», - отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено об исчезновении самолета. «Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», - сказал Песков.

Дополняется
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"Важно только одно - власть грабит и уничтожает народ", - общественный деятель

Сегодня у нас еще есть выбор.

Завтра его может уже не быть.

Нас всех загнали на край пропасти, но мы еще можем остановиться и спасти тех, кто уже висит над ней.

Если будем едины!

Если каждый из нас крепко будет держать за руку того, кто оказался рядом!

Если перед лицом всеобщей беды все забудут вчерашние разногласия и обиды, ведь даже собаки, завидев волка, забывают о вражде друг с другом!

Если же мы расступимся и дадим упасть кому-то - в надежде, что нам останется больше места, то погибнут все! Один за другим мы будем лететь в эту пропасть безправия и рабства, оставляя врагам свои дома, освобождая для них свои земли и стыдливо опуская глаза перед своими потомками!!!

И сейчас совершенно не важно, откуда ты - с востока или запада, не важно, на каком языке говоришь, не важно, много или же мало ты зарабатываешь. Важно только одно - власть грабит и уничтожает твой народ! И у народа будет шанс отстоять свое право на счастливую жизнь только в том случае, если люди перестанут видеть врагов друг в друге.

Сейчас нам нужно только одно - стоять плечом к плечу и быть готовым дать отпор реальному врагу - тому, который выгоняет людей из их домов, тому, который забирает единственную возможность прокормить семью, тому, который украл у нас наше настоящее и пытается украсть будущее!!!

Вставайте рядом, все вместе мы обязательно победим!

Нас много, и наша сила - в единстве!

Спасибо огромное всем небезразличным людям, которые помогли отстоять рынок на Харьковском. Вы лучшие и я безумно вами всеми горжусь. За то что вы не сломались и за то что вы готовы отстаивать не только свое будущее, но и будущее незнакомых вам людей. Вы просто сегодня вернули мне веру в будущее нашей страны.

Юлия Сало
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А до чого тут влада? Там конфлікт з власником землі. І таких конфліктів буде ще безліч.
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цензор, доброе утро! подём! надо бы людям рассказать как ватники ТУшку потеряли...

Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту - 91 человек. Самолет направлялся в сирийскую Латакию

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f51949a794735d064e217
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Перша новина завжди, як правило, (за що я поважаю Цензор) - про те, як минула ніч для наших військових на фронті.
А другу можна вже про москальський літачок.
Від душі напишемо все, що думаємо.
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Нє, ну, не може ж редакція так зіпсувати нам кому Різдво, кому просто вихідний.
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на борту Ту-154 находились журналисты телеканала "Звезда" и Первого канала
летели делать сенсацыю на сирийскои горе....
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Фрагменты и шасси самолета Ту-154 Минобороны обнаружены в 6 км от берега в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.Потеря связи с самолётом через 20 минут после взлета может говорить о том, что на борту произошёл взрыв. Об этом телеканалу РБК рассказал заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник. Сытник добавил, что в момент потери связи самолёт, скорее всего, находился над морем.
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В школе на уроке мира перед детьми выступает Путин. Видя, что от его речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на диалог: У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы? Тут встает Петя Иванов и говорит: У меня к вам три вопроса: 1) кто убил Литвиненко? 2) почему люди в стране такие нищие? 3) почему в стране постоянно нарушаются права человека? Путин чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и дети стремглав выбегают из класса.

В начале следующего урока Путин опять спрашивает: У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы? Вовочка: У меня к вам пять вопросов: 1) кто убил Литвиненко? 2) почему люди в стране такие нищие? 3) почему в стране постоянно нарушаются права человека? 4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше? 5) где Петя Иванов?
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