Благодаря системе ProZorro удалось сэкономить 8 млрд грн, - Transparency International
В 2016 году был переходной этап системы ProZorro. Обойти ее невозможно - нарушения будут выявлены рано или поздно.
"В целом в ходе реформы и разработки системы ProZorro мы ожидали, что экономия от полноценного внедрения электронной системы закупок в Украине будет около 20% от ожидаемой стоимости всех торгов, которые происходят в нашем государстве, а это около 60 млрд грн в год, исходя из того, что рынок публичных закупок в Украине - это 300 млрд ежегодно. В 2016 году был переходной этап и это чрезвычайно ответственный для команды ProZorro этап, потому что мы исходили от небольшого пилотного проекта до полноценной системы, которая бы обслуживала 25 тысяч тендерных комтететов в нашей стране и проводила бы через себя эти 300 млрд грн. И поэтому надо было подготовиться, чтобы предоставить качественные услуги и заказчикам и бизнесам, научить всех работать с системой. И нам это, думаю, удалось", - сказал Нестуля.
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Он также добавил: "На сегодня ожидаемая экономия в 2016 году от реализации системы ProZorro уже составляет более 8 млрд грн. Это означает, что разница между ожидаемой стоимостью, которую сформировал заказчик торгов и цене контракта по завершенных процедурах, то есть реальная цена, по которой поставщик согласился доставлять товар, услугу или работу тому или иному заказчику, эта разница составляет 8 млрд грн".
Эксперт также сказал, что обойти систему невозможно, нарушение рано или поздно оказываются. "Если заказчик вводит информацию в систему ProZorro, то она уже там есть. И рано или поздно это нарушение будет идентифицировано и оно будет отправлено в работу в те или иные контролирующие органы или к управляющему органу, который занимается управлением этим заказчиком", - подчеркнул аналитик.
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Так ,на ночь не печалься ...утром все купишь,все что пожелаеться...)
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ті тут по принципу" купи слона" тусиш..)
потом тебя цензоряне плохими словами назівают...большей частью за дело...
я в такой праздник гадостей говорить не буду...
сегодня тебя собітие само догонит..хорошее или плохое, уж не я решаю.
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и да, ты все еще пытаешься с текущей темы спрыгнуть...
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Приват
жаба-шакал-фаффик-наебанк
удалось довести убытки налогоплательщиков до 150 млрд.грн
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Один из длиннопостов, после которых у меня редеет френд-лист из-за нежелания людьми признавать очевидного. Начнем с вводной:
Последние несколько дней, говнопомойка соцсетей ведет себя аки человек с биполярным расстройством. Люди становятся то дикими моралфагами, и льют реки слез по невинноубиенным в Алеппо, то потешается от того, что в России несколько десятков человек погибли от боярышника, а еще десятки - потеряли от этого зрение.
Ах да, еще у нас есть национальный герой - террорист, который в очередной раз доказал, что никто ни на каком уровне не защищен от радикальных подонков. (Свят свят, теперь это наш национальный герой, и его ругать нельзя. Посла из Рашки убил ведь. Чего уж. Надо петицию сделать, пусть Порох даст ему Героя Украины. Посмертно естесственно)
А теперь длиннопост:
Моя жизнь разделена на 2 относительно больших куска. 22 года я прожил в Луганске, а последние 3 года - в Киеве.
На Малой Родине у меня были друзья, которые спивались, скалывались, снюхивались у меня на глазах. Я наблюдал, как они опускаются, падают на социальное дно, как меняется их характер и быт. И самое страшное, я наблюдал их трансформацию из друзей в приятели, и из приятелей в знакомых. Я не хочу это смаковать. Но!
В Киеве я никогда не бывал на Новопечерских липках. Зато я вдоволь истоптал Троещину, Татарку и Дорогожичи. Спальники в Киеве не сильно отличаются от спальников в Луганске. На Троещине в доме, где я снимал квартиру, жили наркоманы. Точнее, они там "бывали". Приходили, ширялись, а местные бабки пытались их выгнать. Один раз я помогал старушке прогнать утырка с сиськой пива и химическим перегаром. Он настойчиво ломился в подъезд, а у бабули не хватало сил держать дверь.
На правом берегу ситуация была не лучше. В почтовом ящике стабильно лежали шприцы с черными кровавыми запекушками. В подъезде жил алкаш, который спрашивал какое сейчас время суток, когда шел к своим друзьям на детскую площадку пить (Внимание) боярышник. А может, они пили этиловый спирт. Я просто наблюдал, как они сидят в беседке, а на столе у них стояли аптечные фуфырики. Потому, что это дешево. Потому, что когда их родители получили квартиры в Киеве из-за работы на оборонке, то не предполагали, что через десятки лет их дети станут обоссаными бичами, которые могут позволить себе только самое дешевое бырло из-за общей безысходности.
На Дорогожичах я был свидетелем веселых диалогов от прохожих о том, как "курица снова вмазалась, а сука обещала не ширяться". В подъезд я заходил при полной боевой готовности. Я был уверен, что один из цыган, который периодически дышал на меня перегаром в лифте, рано или поздно меня ебнет по голове разводным ключом. На улице перманентно бухали мужики. Под фон их матюкни гуляли с колясочками молодые мамы.
Все там же, на Щусева, однажды я увидел как толпа молодых алкашей в АТБ помогали охраннику крутить девушку с ребенком. За ними, тупым коровьим взглядом наблюдали посетители. (Но когда я ругался с одним из отморозков, наверное в их глазах загорелся-таки интерес. Я надеюсь)
Я ездил недавно на Дорогожичи. Возле АТБ, как и год назад сидит алкашня и жрет из пластиковых стаканов нечто прозрачное. На мой вопрос "можно ли где-то купить выпить сейчас", один из алкашей признался, что он охранник в АТБ, и уже закрыл алкогольную кассу. Но! Он попытался "намутить мне самогона", который "варят местные бабули для своих", на что получил вежливый отказ. Самогон, Карл!
Это лучше, чем боярышник?
Ну а когда вы в очередной раз решите посмеяться над мертвым послом чужой страны, который умер от рук террориста, вспоминайте, что такие же террористы устраивали терракты в Бостоне/Брюсселе/Париже/Берлине, и вы искренне рыдали тогда.
Более того, я уверен, что террористу плевать, чью голову резать, русскую, итальянскую, французскую или украинскую. Только представьте, чему вы радуетесь!
А когда в очередной раз решите посмеяться над тем, что люди погибли и ослепли от смеси чьей-то жадности, собственной нищеты и общего упадка, вспомните, в каком говне варитесь вы сами.
Посмотрите вокруг. Покатайтесь в метро с нищими больными попрошайками, сходите в государственную больницу, полную отчаянных, брошенных обществом старух и нищих озлобленных жизнью врачей, вдохните полной грудью запах собачьей ссанины в родном лифте, которая регулярно появляется по утрам, ведь ваш сосед-отморозок просто мучает животное.
Попробуйте жизнь на вкус. Ваша жизнь определенно со вкусом говна. Или вы живете в другом мире. Тогда извините, что потревожил.
П.С. Да, я не лил слез по Алеппо. Это трагедия. И эта трагедия продолжается уже 5 лет, если вы не в курсе.
Игорь Рец
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Говорю предметно.
Даже этой электронной системой проведения тендеров информацию о наименьшем ценовом предложении сливают своим левым "поставщикам", которые в последнюю секунду дают цену, меньшую на 2-5 долларов (!) не шучу - и получают откатный заказик.
Сволочам хоть ПРОЗОРРО дай, хоть SAP - в умелых ручках скоты останутся скотами, а страна будет продолжать занимать первые места в рейтингах коррупции, утирая носы замбиям и нигериям...
Брешут, не верьте.
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организаторы прозорро или заказчики тендера?
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