 Благодаря системе ProZorro удалось сэкономить 8 млрд грн, - Transparency International

"В целом в ходе реформы и разработки системы ProZorro мы ожидали, что экономия от полноценного внедрения электронной системы закупок в Украине будет около 20% от ожидаемой стоимости всех торгов, которые происходят в нашем государстве, а это около 60 млрд грн в год, исходя из того, что рынок публичных закупок в Украине - это 300 млрд ежегодно. В 2016 году был переходной этап и это чрезвычайно ответственный для команды ProZorro этап, потому что мы исходили от небольшого пилотного проекта до полноценной системы, которая бы обслуживала 25 тысяч тендерных комтететов в нашей стране и проводила бы через себя эти 300 млрд грн. И поэтому надо было подготовиться, чтобы предоставить качественные услуги и заказчикам и бизнесам, научить всех работать с системой. И нам это, думаю, удалось", - сказал Нестуля.Он также добавил: "На сегодня ожидаемая экономия в 2016 году от реализации системы ProZorro уже составляет более 8 млрд грн. Это означает, что разница между ожидаемой стоимостью, которую сформировал заказчик торгов и цене контракта по завершенных процедурах, то есть реальная цена, по которой поставщик согласился доставлять товар, услугу или работу тому или иному заказчику, эта разница составляет 8 млрд грн".Эксперт также сказал, что обойти систему невозможно, нарушение рано или поздно оказываются. "Если заказчик вводит информацию в систему ProZorro, то она уже там есть. И рано или поздно это нарушение будет идентифицировано и оно будет отправлено в работу в те или иные контролирующие органы или к управляющему органу, который занимается управлением этим заказчиком", - подчеркнул аналитик.