 Премьер Гройсман перенес ранее запланированный на 27-28 декабря визит в Израиль, - источник "Интерфакса"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.
По словам источника, визит перенесен на неопределенный срок, что связано с ситуацией вокруг вчерашнего голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.
Израильская сторона сразу достаточно негативно отреагировала на результаты этого голосования, в том числе в израильских СМИ распространяется немало критики в адрес позиции Украины в данной ситуации.
По словам собеседника агентства, премьер с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, и в дальнейшем намерен интенсифицировать переговоры с израильской стороной для урегулирования проблемных вопросов и более активного развития двусторонних отношений.
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США увеличили сумму финансовой помощи Украине на 2017 год.
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США выделят 350 млн долларов на военную помощь Украине.
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Не участвовали в голосовании
24 страны - члены ООН в голосовании не участвовали: Белиз, Босния и Герцеговина, Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Гана, Гренада, Гвинея-Бисау, Иран, Израиль, Киргизия, Лаос, Ливан, Марокко, Оман, Сербия, Таджикистан, Восточный Тимор, Тонга, Туркмения, Тувалу, Объединённые Арабские Эмираты, Вануату, Йемен.Научитесь с уважением писать и не оскорблять собеседников.
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в Ізраїлі досі не визнали Голодомор геноцидом українського народу
http://ua.112.ua/polityka/liashko-zvynuvatyv-poroshenka-prynyzhennia-ukraintsiv-cherez-holokost-281046.html
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив президента Петра Порошенка у приниженні українського народу через його вибачень в Кнесеті за участь українців у Голокості. "Такого приниження українців ще не було у вітчизняній історії. Під час візиту до Ізраїлю Президент Порошенко вибачився за "участь українців у Голокості".Це те, що ми будемо зараз звинувачувати грузин і євреїв у Голодоморі, апелюючи до звірств Джугашвілі, Берії, Кагановича і т. д. Кнесет досі не визнав Голодомор геноцидом українського народу. Ось над цим повинна працювати українська влада, їдучи на Святу Землю. А не принижувати українською, розвиваючи на міжнародному рівні неповноцінність свого народу", - написав Ляшко у своєму Facebook
натяк зрозуміло?
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народи і країни не мають друзів,а лише інтереси.
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Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154, вылетевшего с аэродрома в Адлере. На борту - 91 человек. Самолет направлялся в сирийскую Латакию
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/12/2016/585f51949a794735d064e217
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"В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.
Отмечается, что на борту были 83 пассажира и 8 членов экипажа.
В пресс-службе рассказали, что на пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.
К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.
Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета с радаров, президент получает всю информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы.
Министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий.
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ну вы поняли
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ну упал... так упал! не первый не последний!
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Израильские Военные инстуктора в первые месяцы войны учили украинских военных воевать, прекратили поставки беспилотников, врачи спасали украинских тяжело раненных военных, которых в Германии считали безнадежными .... десятки волонтеров помогали семьям раненных военных находить жилье и помогали в переводе .... сотни людей протестовали возле российского посольства ...
Все видели военный парад в Киеве с израильскими автоматами .... Израиль единственная страна Запада, давшая безвизовый режим Украине .... месяц тому назад Израиль согласился принять тысячи украинских граждан на работу с оговоренной зарплатой и страховкой ...
Сегодня 10 тыс. граждан Украины стоят в очереди в Израиле , стремясь получить статус беженцов
Израиль надеялся, что Украина последует примеру США и воздержится ...... кстати, пару месяцев тому в Юнеско проходило голование по Израилю: США, Германия, страны Прибалтики поддержали Израиль, а Украина поддержала Россию и проголосовала против ... У Украины , видимо, много дружеских стран, что Израиль не нужен ..
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Ю. В. Луценко, министр внутренних дел Украины, объявил 1 октября 2008 года, что IMI и украинская компания «Форт» будут осуществлять совместное производство автоматов TAR-21, которые поступят в эксплуатацию в Вооружённые силы и специальные подразделения МВД[16][17]. Что и было частично выполнено. TAR-21 выпускается на заводе «Форт» под наименованием «Форт-221»[18] частично из израильских комплектующих в военном и гражданском вариантах (УСМ без режима автоматического огня). 23 декабря 2009 года Кабинет министров Украины принял постановление о принятии на вооружение Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны, государственной пограничной службы и Службы внешней разведки Украины штурмовой винтовки «Форт-221». Также винтовки «Форт-221» состоят на вооружении полка «Азов».[19]
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Тому Израїльтятам не слід дуже ображатися. Але, думаю, що нам було б краще просто утриматися.
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Решение было принято в свете голосования Украины в пользу резолюции СБ ООН.
Напомним, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым - временно оккупированной территорией!
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- И не говори, Сёма... Антисемиты чертовы
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