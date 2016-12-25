 В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание "Новости-Грузия", с оответствующее решение суд вынес 24 декабря,
Инициатором отмены нормы уголовного кодекса стал аппарат омбудсмена. Иск был обоснован тем, что предусмотренное наказание за употребление марихуаны в малых дозах является чрезмерным.
В Грузии при первом задержании полицией за употребление наркотиков к нарушителю применяется административное наказание, при повторных случаях - уголовное.
Издание отмечает, что согласно данным МВД Грузии, 63,9% от общего числа наркоманов употребляют марихуану, а от наркозависимости в стране лечатся более 2,2 тысяч человек.
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" Чувак с ником Чрствый толсто троллит ВСУ, школота Максимка (нахватавшись верхушек в родном ПТУ) пытается блеснуть неокрепшим интеллектом и в результате случается мегаконфуз..."
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если не можешь бороться- тогда возглавь(с) ... как-то так
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не понятно, а кто заставляет покупать? кто за шиворот заливает?
не віручай дядю...не покупай..)))
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Забороняють ВСІМ, щоб типа деякі недоумки не заторчали і не передозувалися. Чому за мій рахунок хтось вирішує проблеми недоумків? Чому не заборонити алкоголь?; недоумки ж ним перепиваються? Чому б не заборонити автомобілі? - недоумки ганяють і розбиваються?
Заборона на психоактивні речовини насправді потрібна
а)наркоторговцям (ціна висока);
б) мусорам (непочатий край для зловживань)
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Hi, bro !
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Вот отрывок из романа "Граф Монте-Кристо", где речь идет о гашише:
"Так это гашиш! - воскликнул Франц. - Я слыхал о нем.
- Вот именно, любезный Аладдин, это гашиш, самый лучший, самый чистый
александрийский гашиш, от Абугора, несравненного мастера, великого чело-
века, которому следовало бы выстроить дворец с надписью: "Продавцу
счастья - благодарное человечество".
- А знаете, - сказал Франц, - мне хочется самому убедиться в справед-
ливости ваших похвал.
- Судите сами, дорогой гость, судите сами; но не останавливайтесь на
первом опыте. Чувства надо приучать ко всякому новому впечатлению, неж-
ному или острому, печальному или радостному. Природа борется против этой
божественной травы, ибо она не создана для радости и цепляется за стра-
дания. Нужно, чтобы побежденная природа пала в этой борьбе, нужно, чтобы
действительность последовала за мечтой: и тогда мечта берет верх, мечта
становится жизнью, а жизнь - мечтою. Но сколь различны эти превращения!
Сравнив горести подлинной жизни с наслаждениями жизни воображаемой, вы
отвернетесь от жизни и предадитесь вечной мечте. Когда вы покинете ваш
собственный мир для мира других, вам покажется, что вы сменили неаполи-
танскую весну на лапландскую зиму. Вам покажется, что вы спустились из
рая на землю, с неба в ад. Отведайте гашиша, дорогой гость, отведайте.
Вместо ответа Франц взял ложку, набрал чудесного шербета столько же,
сколько взял сам хозяин, и поднес ко рту.
- Черт возьми! - сказал он, проглотив божественное снадобье. - Не
знаю, насколько приятны будут последствия, по это вовсе не так вкусно,
как вы уверяете.
- Потому что ваше небо еще не приноровилось к необыкновенному вкусу
этого вещества. Скажите, разве вам с первого раза понравились устрицы,
чай, портер, трюфели, все то, к чему вы после пристрастились? Разве вы
понимаете римлян, которые приправляли фазанов ассой-фетидой, и китайцев,
которые едят ласточкины гнезда? Разумеется, нет. То же и с гашишем.... "
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Долго Бог их на одном самолете собирал
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Больше будут курить меньше будут задавать вопросы или требовать что то
Что мы видим по телеку. Все больше раскручивают идею : живи как хочешь, кури, нюхай , бухай, трахайся , "экспериментируй со своим полом" . Дети смотрят всю эту кашу и думают что вот оно цель моем жизни. Когда пишешь про это все отвечают что да нееееет , ну ты и параноик , это же и есть демократия и т.д. Но если это демократия то почему раскручивают именно эти идеи а не идеи про спорт, про науку ? Ответ очевиден. Им нужны тупые, без амбициозные подростки которые только думают что бы сегодня нюхнуть, бухнуть и куда бы засунуть свой фаллос
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но может освоить смежную профессию - хорошим столяром стать.
кандалы не снимать.
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