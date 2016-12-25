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Все про:Грузия (3279) марихуана (58)

 В Грузии отменили тюремное наказание за употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии признал неконституционной норму, предполагающую тюремное наказание за употребление и приобретение конопли для личного пользования.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание "Новости-Грузия", с оответствующее решение суд вынес 24 декабря,

Инициатором отмены нормы уголовного кодекса стал аппарат омбудсмена. Иск был обоснован тем, что предусмотренное наказание за употребление марихуаны в малых дозах является чрезмерным.

В Грузии при первом задержании полицией за употребление наркотиков к нарушителю применяется административное наказание, при повторных случаях - уголовное.

Издание отмечает, что согласно данным МВД Грузии, 63,9% от общего числа наркоманов употребляют марихуану, а от наркозависимости в стране лечатся более 2,2 тысяч человек.

Смотрите также: Теплица с коноплей и "товар" на 2 млн грн выявлены у жителя Днепропетровщины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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Ловец душ доверчивых,наивным и про герыч так говорят
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Ну так, косяк им в жопу и вперед - Росея вперед!
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Заболели, то лячитеся! Кстати, косяк тебе не помешает, чтобы вату с головы выкурить
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ггг... там одним косяком не обойтись, чтобы всю вату выкурить...
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В расеи восходящий тренд - это боярышник!
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ггг... то-то михо не хотел в грузию возвращаться - там бы его и повязали. теперь, надеюсь, он вернется на родину...
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Шампанское по утрам пьют только или аристократы, или дегенераты.
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Лучше в штат Колорадо.Там и употреблять можно,и выращивать для себя,и в магазинах продается.С момента разрешения конопли уровень криминала по штату упал существенно,а с профицитом бюджета они уже не знают шо делать.
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Максим, глянь шо про те6бя какцапы-падлы выкладывають. Я с ЯП стянул и коммент оттуда-же. Был позор или монтаж русосвинский ?
" Чувак с ником Чрствый толсто троллит ВСУ, школота Максимка (нахватавшись верхушек в родном ПТУ) пытается блеснуть неокрепшим интеллектом и в результате случается мегаконфуз..."

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А є посилання на ту тему на ЯПі?- Хочу почитати. Мо і про мене щось там є.
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возможно,в Грузии все очень печально...
если не можешь бороться- тогда возглавь(с) ... как-то так
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а то, что водка продается и государства с этого акциз берут - радостно?..
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Да,,прямо хоть плачь!)
не понятно, а кто заставляет покупать? кто за шиворот заливает?

не віручай дядю...не покупай..)))
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Пару раз пыхну. Гена не заметит пау раз....... ААААА Крокодил в ваннной!!!!!!)))))))))))))) Ищите на ютубе)
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Грузия становится все ближе к цивилизации. А мы все дальше.
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не мычи, шо та корова. научись говорить только за себя и ты окажешься в цивилизации...
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Ты еще не доел там свое говно? А то пованиваешь очень.
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та не, по говну ты, мычащий, специалист...
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А справжня цивілізація- це легалізація героїну, певно?
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на планете слишком много людей, старые инструменты управления типа религии и уголовных репрессий не справляются с упорядочиванием этой массы и теперь людям постепенно разрешают становиться одноклеточными "счастливчиками", которым будет для полноты жизни хватать всего лишь косячка на каждый день.
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Канабис относится к категории наркотиков, способных вызывать галлюцинации. Например опиаты на это не годятся. Это связано с воздействием тетрагидтоканобинола на сератониновые рецепторы. Галлюцинации могут быть зрительными, слуховыми, обонятельными и имитирующими чувства. Эти самые редкие. Практически их добиться не возможно. А вот зрительные запросто. Нормальный куст, и все.
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Не стоит рисковать употреблением дички. Это может привести к нарушениям работы головного мозга. Внешне это будет замечено, как сумашествие.
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Боярка наше усё!!! Употребляйте только легальные наркотики - синька и табак, иначе государство денех не пАимеет с вас!
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Правильно дозволити ВСІ речовини і продавати їх в аптеках. Очищені, сертифіковані і з інструкцією.
Забороняють ВСІМ, щоб типа деякі недоумки не заторчали і не передозувалися. Чому за мій рахунок хтось вирішує проблеми недоумків? Чому не заборонити алкоголь?; недоумки ж ним перепиваються? Чому б не заборонити автомобілі? - недоумки ганяють і розбиваються?

Заборона на психоактивні речовини насправді потрібна
а)наркоторговцям (ціна висока);
б) мусорам (непочатий край для зловживань)
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Придёт время, и Дмитрий Киселёв расскажет россиянам, что Трамп заработал свой первый миллион на продажах стекломоя...
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но движение верное, в отличии от нашего свинарника
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нутакичто, пусть курят легально ту дрянь какая разница всё равно курят везде и алкоголь при сухих законах находят гонят и спиваются пропадают так хоть по тюрьмам их не будут третировать ослабленный организм и так а там туберкулёз и тд а так может кого-то вытащат из этого болота или сам выползет прозрев
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Когда очень нужно посадить, но не за что, то мусора подбрасывают пакетик и усё нормально.
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Грузию первую теперь примут в ЕС. Надо Пете и Гройсману задуматься!
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В мире не зафиксировано ни одного случая смерти,от передозировки марихуаны.Что бы умереть,надо выкурить около 800 косяков,и то смерть наступит от отравления смолами и угарным газом.От алкоголя смертность в 500 тыс раз выше,и где зло тогда?
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Во Франции в 1850 г. был образован «Клуб гашишеедов» , действительными членами которого были Шарль Бодлер, Теофиль Готье, Александр Дюма-отец, Гюстав Флобер.
Вот отрывок из романа "Граф Монте-Кристо", где речь идет о гашише:
"Так это гашиш! - воскликнул Франц. - Я слыхал о нем.
- Вот именно, любезный Аладдин, это гашиш, самый лучший, самый чистый
александрийский гашиш, от Абугора, несравненного мастера, великого чело-
века, которому следовало бы выстроить дворец с надписью: "Продавцу
счастья - благодарное человечество".
- А знаете, - сказал Франц, - мне хочется самому убедиться в справед-
ливости ваших похвал.
- Судите сами, дорогой гость, судите сами; но не останавливайтесь на
первом опыте. Чувства надо приучать ко всякому новому впечатлению, неж-
ному или острому, печальному или радостному. Природа борется против этой
божественной травы, ибо она не создана для радости и цепляется за стра-
дания. Нужно, чтобы побежденная природа пала в этой борьбе, нужно, чтобы
действительность последовала за мечтой: и тогда мечта берет верх, мечта
становится жизнью, а жизнь - мечтою. Но сколь различны эти превращения!
Сравнив горести подлинной жизни с наслаждениями жизни воображаемой, вы
отвернетесь от жизни и предадитесь вечной мечте. Когда вы покинете ваш
собственный мир для мира других, вам покажется, что вы сменили неаполи-
танскую весну на лапландскую зиму. Вам покажется, что вы спустились из
рая на землю, с неба в ад. Отведайте гашиша, дорогой гость, отведайте.
Вместо ответа Франц взял ложку, набрал чудесного шербета столько же,
сколько взял сам хозяин, и поднес ко рту.
- Черт возьми! - сказал он, проглотив божественное снадобье. - Не
знаю, насколько приятны будут последствия, по это вовсе не так вкусно,
как вы уверяете.
- Потому что ваше небо еще не приноровилось к необыкновенному вкусу
этого вещества. Скажите, разве вам с первого раза понравились устрицы,
чай, портер, трюфели, все то, к чему вы после пристрастились? Разве вы
понимаете римлян, которые приправляли фазанов ассой-фетидой, и китайцев,
которые едят ласточкины гнезда? Разумеется, нет. То же и с гашишем.... "
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вот это молодцы. наркомафия лишилась значительной части доходов.
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в Раисе опять птичкопад. упал самолет с военными,журналистами и артистами...

Долго Бог их на одном самолете собирал
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Главная причина легализации марихуаны это превращение людей в овощи
Больше будут курить меньше будут задавать вопросы или требовать что то
Что мы видим по телеку. Все больше раскручивают идею : живи как хочешь, кури, нюхай , бухай, трахайся , "экспериментируй со своим полом" . Дети смотрят всю эту кашу и думают что вот оно цель моем жизни. Когда пишешь про это все отвечают что да нееееет , ну ты и параноик , это же и есть демократия и т.д. Но если это демократия то почему раскручивают именно эти идеи а не идеи про спорт, про науку ? Ответ очевиден. Им нужны тупые, без амбициозные подростки которые только думают что бы сегодня нюхнуть, бухнуть и куда бы засунуть свой фаллос
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Если производство и реализацию алкоголя государство может взять под свой контроль, то с лёгкими наркотиками - совершенно другая картина. А это ведь одна из статей наполнения бюджета. Вот где собака порылась (с)
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мы отстаем в демократическом развитии лет на 30 ...совковые мозги еще непоизносились
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бреивик - вавка в мозге неизлечимая.
но может освоить смежную профессию - хорошим столяром стать.
кандалы не снимать.
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Теперь Грузия получит большое количество туристов.
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Это поток туриста огромнейший и при этом все будет тихо мирно.Красота.Наши протупили жестко.Слов нет.
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